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    25 августа 2011

    AOC готовит мониторы i2252Vwh и i2352Vh на базе панелей типа IPS: Разрешение экранов обеих моделей — 1920 х 1080 пикселей

    22:268

    Стандарт DDR4 будет принят в будущем году: Новая память будет быстрее и энергетически эффективнее своей предшественницы

    21:2217

    Новым главой AMD стал Рори Рид: Стаж Рида насчитывает 23 года в IBM и 2 года в Lenovo

    20:1035

    Point of View ставит 4 ГБ памяти на 3D-карту GeForce GTX 550 Ti : Кому и зачем может понадобиться столько памяти на бюджетной карте?

    19:1614

    NVIDIA выпустит первые видеокарты на базе 28-нм GPU уже в декабре: Вопреки ожиданиям, новинки будут построены на архитектуре Fermi, а не Kepler

    18:426

    Xperia neo V — первый смартфон Sony Ericsson под управлением Android 2.3.4 Gingerbread: Основой аппарата выступает однокристальная система Qualcomm Snapdragon MSM8255

    18:236

    Canon оснастила компактную фотокамеру IXUS 230 HS датчиком изображения CMOS с обратной засветкой: Новинка позволяет записывать видео Full HD

    14:544

    Nokia 101 и Nokia 100 по 20-25 евро за штуку — финны атакуют рынок дешевых телефонов: Nokia реализует план «подключения следующего миллиарда потребителей»

    13:5522

    Китай стал крупнейшим мировым потребителем готовых ПК : Подсчеты специалистов IDC свидетельствуют об изменении ситуации на мировом рынке

    13:0829

    Гибридные процессоры AMD A4-3300 и A4-3400 начинают появляться в продаже: Устройства доступны для предварительного заказа по цене $73 и $79 соответственно

    12:5215

    Rosewill представит механические клавиатуры серии RK-9000 на PAX Prime 2011: В устройствах применяются клавиши Cherry MX, дающие чёткое ощущение нажатия

    12:0024

    BWMeter v.6.0.1 - утилита для графического отображения и подсчета переданного по сети трафика: Утилита для графического отображения и подсчета переданного трафика

    11:30

    Sapphire оснащает 3D-карту Radeon HD 6850 системой охлаждения Vapor-X и разгоняет ее: О цене Sapphire Radeon HD 6850 Vapor-X данных нет

    11:283

    В датчике OmniVision OV5680 разрешением 5 Мп применяется технология OmniBSI-2: Датчик способен снимать видео в формате 1080p при частоте 30 кадров в секунду

    11:08

    NEWT Professional v.2.5 Build 205 - программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    10:55

    Корпус для внешнего накопителя SilverStone Treasure TS07 оснащен интерфейсом USB 3.0: Устройство рассчитано на накопители с интерфейсом SATA

    10:25

    PicPick v.3.0.7 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    10:20

    Через неделю HTC выпустит свои первые смартфоны с ОС Mango: В числе первых будут модели HTC Eternity и HTC Omega

    10:106

    Rising PC Doctor v.6.0.4.49 - бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ПК под управлением Windows

    09:45

    Серия корпусных вентиляторов Scythe Slip Stream пополнилась двумя новинками: Вентиляторы поддерживают автоматическую и ручную регулировку скорости вращения

    09:157

    Speccy v.1.12.265 - утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    09:10

    Обновление Windows-версий продуктов Dr.Web для Kerio: Обновление Windows-версий программных продуктов Dr.Web для почтовых серверов и интернет-шлюзов Kerio

    08:35

    Acronis True Image Home 2012: синхронизация и резервное копирование в одной программе: Acronis выходит за рамки традиционной защиты данных, предлагая программное обеспечение с расширенной функциональностью

    08:00

    Стив Джобс покидает пост исполнительного директора Apple: Совет директоров принял отставку и назначил новым главой Apple Тима Кука

    03:26116

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