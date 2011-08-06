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    6 августа 2011

    SMART Modular Technologies Optimus: SSD корпоративного класса с пиковой емкостью 1,6 ТБ: Используется интерфейс SAS

    19:3511

    В Microsoft уверены, что Google хотела заполучить патенты для нападения, а не для защиты: Microsoft предлагала Google совместно приобрести пакеты Novell, однако Google отказалась

    12:2941

    File Expert 3.2.3 — работа с файлами и приложениями на Android : Cочетает в себе несколько полезных инструментов: файловый менеджер (с поддержкой zip-архивов), инструмент для настройки файлового доступа по WIFI, а также менеджер приложений

    11:46

    Samsung все же отменила начало продаж Galaxy Tab 10.1 в Австралии из-за Apple: Samsung объявит новую дату пресс-конференции по Galaxy Tab 10.1 как только будет реальная возможность

    11:0311

    Дефицит Apple Magic Mouse свидетельствует о скором обновлении?: Новая модель Magic Mouse будет обладать расширенной поддержкой Mac OS X Lion

    10:4313

    В Сети «засветились» характеристики новых камер Sony A77, A65, NEX-5N и NEX-7: Дата начала продаж и уровень цен новых камер, к сожалению, пока не приводится

    10:2112

    FBReaderJ 1.1.10 — для чтения книг fb2 на Android: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    09:25

    SunVox 1.6.4 — синтезатор для Windows Mobile и iOS: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    08:21

    Браузер Dolphin Browser HD 6.1 для Android улучшает функцию Webzine: Главное улучшение последнего релиза — функция Webzine.

    02:39

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