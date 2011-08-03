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    3 августа 2011

    17 августа Nokia представит смартфон под управлением Windows Phone 7?: Пока нет никакой новой информации относительно спецификаций изделия

    22:4567

    В игровом ноутбуке MSI GT683DX используется звуковое оформление типа «акустический лабиринт»: Я заблудился, выхода мне нет, В тебе брожу я словно в лабиринте.

    22:007

    SilverStone Nightjar SST-ST50NF: полностью бесшумный алюминиевый блок питания мощностью 500 Вт: Отсутствие вентилятора скомпенсировано большими радиаторами

    16:3541

    Samsung представляет новые объективы серии NX 2011 года:

    15:2720

    WatchDroid Pro 5.51 — защита Android-аппарата в случае кражи: Приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    14:441

    ALLPlayer v.4.7.0.0 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    13:50

    Total Network Inventory v.2.0.1 - программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования: Программа для инвентаризации компьютеров и сетевого оборудования

    13:15

    CleanMyPC Registry Cleaner v.4.40 - утилита для очистки системного реестра Windows: Утилита для очистки системного реестра Windows

    12:40

    В США стартуют продажи нетбука Compaq Mini CQ10-688nr со встроенным модемом LTE: Встроенный модем LTE поднял стоимость нетбука более чем на $150

    12:116

    Daemon Tools Lite v.4.41.3 - популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков: Популярная программа для эмуляции CD/DVD/BD-дисков

    12:053

    Konvertor v.4.06 Build 8 - универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    11:30

    Lenovo предложила для бизнес-пользователей серию мониторов LS: Заявленная стоимость модели LS2221 - $230, модели LS2421p - $300

    11:2711

    Driver Magician Lite v.3.7.8 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    10:55

    Expense Manager 1.4.0 — персональная мини-бухгалтерия на Android: Приложение дает возможность заносить все свои расходы, долги, учитывать регулярные выплаты и поступления денежных средств.

    10:40

    Claystone Launcher 1.0.3739 — альтернативная панель запуска для Android: Кроме обычных функций, в эту панель интегрированы браузер, мультимедийный плеер и клиент RSS-новостей

    10:37

    Any Video Converter v.3.26 - программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов: Программа для быстрого и качественного конвертирования медиа-файлов

    10:20

    Screenshot Captor v.2.96.02 - бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    09:45

    Независимое исследование подтверждает бизнес-эффективность Internet Explorer 9: Forrester выяснила, что внедрение браузера Internet Explorer 9 позволит предприятиям не только усовершенствовать и обезопасить свою деятельность, но также поможет сэкономить более трёх миллионов долларов в течение первых трёх лет

    09:103

    В июле зафиксированы новые «винлоки» и очередные угрозы для ОС Android: Отчет компании «Доктор Веб» о вирусной обстановке в июле 2011 года

    08:35

    В Falcongaze SecureTower v.2.8 реализован контроль мобильных рабочих станций: Новая версия системы защиты от утечек конфиденциальной информации SecureTower

    08:00

    Sony готовит премьеры камер Alpha A77, A65, NEX-7 и NEX-5N на 24 августа: Еще одной новинокой источник веб-сайта назвал камкордер VG-20 NEX

    03:4724

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