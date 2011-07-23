  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    23 июля 2011

    В июле Acer представит ноутбук на платформе NVIDIA Tegra 2, в декабре - ультрабук: Информация об этом была получена из уст руководителя компании Джей Ти Вонга

    17:1030

    Samsung готовит флагманский смартфон с 3D-экраном: Аппаратной платформой изделия выступит однокристальная система Samsung Exynos с двухъядерным CPU частотой 1,2 ГГц

    14:0318

    APU AMD Llano A8-3850 разогнан до 5 ГГц: Это на 139 МГц больше предыдущего рекорда, поставленного в начале недели

    10:2022

    Покупатели цифровых зеркальных камер больше всего довольны продукцией Nikon: Продукция Sony замыкает рейтинг, составленный J.D. Power and Associates

    08:0013

    Новая версия клиента BombusMod для всех телефонов с поддержкой Java: Данное приложение выполняет функции Jabber-клиента и представляет собой модифицированную версию клиента Bombus

    03:01

    AntiVirus Free 2.8.2 — защита данных для устройств с Android: Утилита может выполнять проверку системы по заранее составленному расписанию.

    02:56

    Boldbeast Nokia Call Recorder 2.80 позволяет записать телефонный разговор без звукового сигнала: Аудиозапись может быть сохранена в формате AMR или WAV.

    02:501

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018