  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 июля 2011

    Планшеты полностью заменят бумажные учебники в южнокорейских школах к 2015 году: Осуществление проекта потребует более 2 млрд. долларов

    23:2424

    Компания Hasselblad продана в шестой раз: Новым хозяином марки со 170-летней историей стала швейцарско-немецкая инвестиционная компания

    22:357

    Kingston оснастила «флэшки» DataTraveler 108 откидной крышкой: Максимальный объем накопителя серии — 16 ГБ

    20:302

    Беспроводная мышь Logitech M185 работает 12 месяцев на одной батарейке: Для своей работы манипулятор задействует радиоканал частотой 2,4 ГГц

    19:4025

    Nokia 700 (Zeta) под управлением Symbian Belle: шпионские фото и предварительные спецификации: Экран Nokia 700 выполнен по технологии AMOLED

    19:10

    Sony предупреждает: 535 тыс. ноутбуков серий F11 и CW2 потенциально подвержены перегреву: Более половины лэптопов из 535 тыс. было реализовано на территории США

    19:006

    Nokia Browser 1.0.3 Beta делает просмотр сайтов на Series 4 более удобным: Ранее программа была известна как Ovi Browser.

    18:59

    Palringo 2.6.3 — мультипротокольный клиент для Windows Mobile: Программа поддерживает Jabber, Yahoo, ICQ, MSN, Gadu-Gadu, AIM и Google Talk.

    18:57

    В ЖЖ появился специальный стиль журнала для iPad: Любители почитать Живой Журнал с экрана iPad теперь могут использовать новый стиль

    18:54

    Новая версия Adobe Photoshop Express 2.0.2 поддерживает захват фотографий с камеры iPad 2: Программа дает возможность редактировать фотографии на портативном устройстве и обмениваться ими с другими пользователям

    18:51

    TAG Heuer декорировала Android-смартфон крокодиловой кожей, оценила новинку в 4700 евро: TAG Heuer LINK работает под управлением ОС Android 2.2

    18:5019

    Dell готовит ноутбук Vostro 3350 с GPU AMD Radeon HD 7450M: AMD Radeon HD 7450M получит 160 потоковых процессоров и память GDDR5

    18:406

    Intel готовит еще один «улучшаемый» процессор: Купив авансовую карту и введя специальный код, пользователи смогут разблокировать часть функций процессора Pentium G622

    18:3010

    Бизнес-ноутбуки для Dell в следующем году будет собирать Compal Electronics: Тайваньский контрактный производитель соберет для Dell в 2012 году около 10 млн ноутбуков бизнесс-класса

    18:201

    Microsoft и Velocity Micro подписали лицензионное соглашение, касающееся планшетов с ОС Android: Microsoft рассчитывает на лицензионные платежи

    18:1821

    Патенты Nortel проданы за 4,5 млрд. долларов: Группа компаний, включая Apple, оставила Google с носом, купив патенты Nortel за 4,5 млрд. долларов

    17:073

    Отрасль завершает восстановление после мартовского землетрясения в Японии: В текущем квартале показатели вернутся к прежнему уровню

    14:54

    Рынок микропроцессоров за год вырос на 20%, но доли Intel и AMD почти не изменились: Доля Intel за год выросла на 2 пункта, доля AMD сократилась на 1,7 пункта

    14:4116

    Суперкомпьютер IBM признан самым энергетически эффективным в мире: Прототип системы Blue Gene возглавил список Green500.org

    13:302

    Куда деваются экраны для iPad 2, не прошедшие приемку Apple?: Панели типа IPS второго сорта покупают китайские производители планшетов

    13:047

    Названы кодовые имена GPU линейки AMD Southern Islands: Список включает модели Tahiti, New Zealand, Thames и Lombok

    12:3920

    Apple iPad 3 выйдет через два месяца: Третьему планшету Apple предстоит бороться с восемью конкурентами

    12:1263

    Необычные прототипы камер Nikon были показаны публике: Камера-шар, камера с шестидюймовым экраном и другие чудеса японской технической мысли

    11:505

    Пористый алюминий позволяет утроить емкость литиево-ионных батарей: По данным разработчиков, пористость материала Aluminum-Celmet достигает 98%

    11:1513

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018