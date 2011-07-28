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    28 июля 2011

    Корпус Rosewill Thor v2 вмещает платы типоразмера XL-ATX и комплектуется тремя 230-миллиметровыми вентиляторами: Цена Thor v2 равна $150

    16:2423

    Цена Motorola Xoom 3G в США снижена на 200 долл.: После снижения цены Xoom 3G стоит ощутимо дешевле 4G Galaxy Tab 10.1

    16:0816

    Samsung продала 5 млн Galaxy S II всего за три месяца: Это удалось на сорок дней раньше, чем у предшественника — первого Galaxy S

    14:1654

    Path Finder 5.7.5 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X: Path Finder призван заменить встроенный файловый менеджер операционной системы Mac OS X Finder

    13:23

    AI RoboForm v.7.4.0 - удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    12:40

    SteerMouse 4.1.2 — новая версия альтернативного драйвера мыши для Mac: SteerMouse позволяет подключить к Mac мыши, не поддерживаемые встроенным драйвером Mac OS X

    12:191

    ICE Book Reader Professional v.9.0.7 - программа для удобного чтения электронных версий книг: Программа для удобного чтения электронных версий книг

    12:05

    Parallels Desktop 6.0.12094.676494 — обновление виртуальной машины для Mac OS X: Parallels Desktop для Mac позволяет запускать в окне операционные системы Microsoft Windows, Linux, OS/2, FreeBSD и др.

    11:57

    ZoneAlarm v.10.0.250.000 - мощный, но простой и удобный брандмауэр для защиты ПК: Мощный, но удобный и простой в освоении брандмауэр, способный решать проблемы безопасности ПК при работе в локальной сети или Web, включая беспроводные сети

    11:301

    Speed Download 5.2.27 — новая версия менеджера загрузок для Mac: В Speed Download 5.2.27 улучшены стабильность в Mac OS X 10.7 Lion и производительность.

    11:291

    Китайские власти закрывают поддельные Apple Store: Формальной причиной закрытия стало отсутствие необходимых разрешений

    11:2316

    SP-810UZ — первая камера Olympus с 36-кратным «зумом»: Предусмотрен выпуск камеры в двух вариантах цветового оформления

    10:5513

    WinSCP v.4.34 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    10:55

    Pixelmator 1.6.7 — обновление графического редактора для Mac: Pixelmator 1.6.7 отличается улучшенной совместимостью с Mac OS X 10.7 Lion

    10:53

    Seagate Technology объявила результаты 2011 финансового года: и четвертого финансового квартала

    10:391

    LG представляет финансовые результаты второго квартала 2011 года:

    10:272

    UnHackMe v.5.9.9 Build 390 - программа для удаления руткитов из системы: Программа для удаления некоторых руткитов

    10:201

    Taco HTML Edit 2.6.9 — редактор HTML и PHP для Mac: В версии Taco HTML Edit 2.6.9 улучшена совместимость с веб-браузером Safari 5.1 при работе в Mac OS X Snow Leopard

    10:07

    Roboform2Go v.7.4.0 - бесплатная утилита управления паролями и автоматического заполнения веб-форм: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    09:45

    Coda 1.7.4 для Mac — новая версия веб-редактора: В новой версии программы улучшена совместимость с Mac OS X 10.7 Lion

    09:391

    Visual Studio LightSwitch - простой инструмент для создания настольных бизнес-приложений и бизнес-приложений для облака: Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 – простой в использовании инструмент, позволяющий быстро и без труда создавать настольные бизнес-приложения и бизнес-приложения для облака

    09:10

    Microsoft расширяет международную программу пожертвований программного обеспечения для НКО: Обновленная программа обеспечит большему числу некоммерческих организаций доступ к новейшим технологиям

    08:35

    Погодное приложение «Гидрометцентр» с точной метеорологической информацией выпущено для Android и Bada: Приложение «Гидрометцентр» позволит пользователям мобильных устройств на платформах Android и Bada уточнять прогноз погоды у источника метеорологической информации – Гидрометцентра России

    08:00

    Amazon рассчитывает на отгрузку 4 млн. планшетов в текущем году: Сборкой планшетов будет заниматься компания Quanta Computer

    08:003

    OWC предлагает 16 ГБ ОЗУ для Mac mini за 1400 долл.: Официально новые Mac mini могут работать с ОЗУ объемом лишь до 8 ГБ

    06:2255

    Планшет Amazon может получить урезанные мультисенсорные возможности: Желание Amazon сэкономить вызвано стремлением сделать планшет как можно дешевле iPad

    02:5019

    В Apple работают над созданием новых ультратонких ноутбуков: Новый 15-дюймовый ноутбук может заменить MacBook Pro

    02:2133

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