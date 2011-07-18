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    18 июля 2011

    Zotac отрядила подсистеме питания материнской платы Crown Edition-ZT-Z68 26 фаз: В оснащение платы входит контроллер NVIDIA NF200

    20:5026

    Подробности о процессорах Sandy Bridge-E: тактовые частоты Core i7-3960X Extreme Edition и двух других моделей : Модели в исполнении LGA2011 получат четырехканальный контроллер памяти DDR3 и контроллер PCI-Express 3.0

    17:5824

    SeaMicro начала поставки сервера на 384 процессорах Intel Atom: Новинка получила название SM10000-64HD

    17:2032

    Enermax оснащает корпус для внешнего накопителя Brick интерфейсом USB 3.0: «Кирпич» для накопителей типоразмера 2,5 дюйма стоит 20 евро

    16:223

    Подставка Evercool Hawk2 — чтобы ноутбуку не было жарко: Подставка подходит для ноутбуков с экраном размером от 12 до 17 дюймов

    14:53

    Бесплатная программа для создания копий CD-дисков - Mp3 Ripper v.6.5.0: Бесплатная программа для создания копий CD-дисков

    14:25

    Intel готовит к выпуску мобильные процессоры Core i7-2960XM Extreme Edition, i7-2860QM, i7-2760QM и i7-2640M: Выпуск 32-нанометровых новинок запланирован на четвертый квартал

    14:22

    Утилита для просмотра и легкой обработки графики - SView5 v.3.45: Бесплатная утилита для просмотра и незначительной обработки графики

    13:50

    Небольшая бесплатная утилита для борьбы с руткитами GMER обновилась до версии 1.0.15.15641: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    13:15

    3D-карты AMD Radeon HD 7000 получат интерфейс PCI Express 3.0: По пропускной способности шина PCI Express 3.0 вдвое превосходит свою предшественницу

    12:5921

    В серию процессорных охладителей ENERMAX ETS-T40 вошло три модели: Новинки характеризуются тепловым сопротивлением 0,09°C/Вт

    12:401

    Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации - JaBack v.9.07: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    12:40

    Ashampoo UnInstaller v.4.20 - программа для деинсталляции приложений из Windows: Программа для деинсталляции приложений из Windows

    12:05

    Утилита BatteryInfoView v.1.05 позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука: Утилита, которая позволяет просматривать расширенную информацию о статусе и характеристиках батареи ноутбука

    11:30

    Windows Essentials Codec Pack v.3.6 - коллекция популярных и необходимых кодеков для Windows: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    10:55

    IObit Malware Fighter v.1.1 Final - бесплатная утилита для очистки ПК от вредоносного ПО: Бесплатная утилита для очистки ПК от различного вредоносного ПО

    10:201

    Sharp и Foxconn создадут совместное предприятие: Участие в СП поможет Sharp выделить ресурсы на выпуск панелей для смартфонов и других мобильных устройств

    09:58

    Вышла новая сборка популярной P2P-программы для обмена файлами в Сети - µTorrent v.3.0. Build 25454 Stable: Популярная P2P-программа для обмена файлами в Сети

    09:45

    Бесплатная и качественная виртуальная машина - VirtualBox v.4.0.12: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    09:10

    Программа для трансляции потокового видео по локальной сети VideoLAN обновилась до v.1.1.11: Программа для трансляции потокового видео по локальной сети

    08:35

    Утилита CD/DVD Diagnostic v.3.1 Build 95 поможет восстановить данные с поврежденных CD/DVD-носителей : Небольшая утилита для восстановления данных на поврежденных CD/DVD-носителя

    08:00

    У Ikelite готов подводный бокс для камеры Nikon D5100: Бокс обеспечивает работоспособность камеры на глубинах до 60 м

    08:007

    Dropbox для Android 1.2.1 — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    03:00

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