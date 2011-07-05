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    5 июля 2011

    В Android-планшете iRiver MX100 используется SoC Samsung Hummingbird : Устройство работает под управлением Android 2.2 Froyo

    23:302

    GA-A55M-S2H и GA-A55M-S2V — первые системные платы GIGABYTE на чипсете AMD A55M: Новинки совместимы с процессорами в исполнении FM1

    22:559

    Флагманский процессор линейки AMD Zambezi разогнан до 5,14 ГГц: При разгоне использовалась исключительно воздушная система охлаждения

    21:4540

    Lenovo показала планшет серии Thinkpad… издалека: Устройство построено на платформе NVIDIA Tegra 2 и управляется ОС Android 3.1

    21:1512

    Беспроводная мышь ASUS WX-Lamborghini начинает появляться в продаже: Стать частью общества владельцев Lamborghini можно всего за 38 евро

    19:1512

    Ноутбук Toshiba Qosmio F750 3D: объёмное изображение без очков: Изображение на экране подстраивается в зависимости от положения глаз пользователя

    18:428

    11: rgwerg

    17:23

    Shuttle комплектует настольные системы H3 6700 P видеокартами семейств ATI FirePro и NVIDIA Quadro: Цена достигает немалых величин

    16:007

    Ноутбук Lenovo ThinkPad X121e будет доступен с APU AMD E-350 или CPU Intel Core i3: На одном заряде батареи модель способна проработать примерно шесть часов

    15:2825

    Во втором полугодии смартфонов с экранами AMOLED станет больше: Производители используют яркие экраны с широкими углами обзора, чтобы выделиться на фоне Apple iPhone4

    15:2518

    Серию профессиональных мониторов ASUS ProArt пополнила модель PA238Q: Модель оснащена панелью типа IPS разрешением 1920 х 1080 пикселей

    14:205

    Платформа AMD Brazos-T станет основой планшетных ПК под управлением Windows 8: В состав платформы с низким энергопотреблением входят APU Hondo и чипсет Hudson M2T

    12:1512

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2011.07.04): Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    11:30

    Pegatron достался заказ на изготовление 15 млн. смартфонов iPhone 5: Поставки готовой продукции начнутся в сентябре

    11:1028

    Утилиты: goScreen v.8.0.0.17: Небольшая утилита для создания и работы с виртуальными экранами в операционных системах Windows

    10:55

    ADATA пополняет серию XPG Gaming Series модулями памяти DDR3L-1333G объемом 8 ГБ: Модули доступны как по одному, так и комплектами по две штуки

    10:286

    Настройщики: Vista Manager v.4.1.2: Утилита для настройки операционных систем Windows Vista

    10:20

    Объектив M.ZUIKO DIGITAL ED12mm f2.0 предназначен для пейзажной съемки: Объектив M.ZUIKO DIGITAL ED12mm f2.0 стоит $800

    09:506

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.4: Бесплатное ПО для работы с содержимым DVD-дисков

    09:45

    Тестовое ПО: System Stability Tester v.1.2.0: Бесплатная утилита для тестирования стабильности и быстродействия ОС Windows и Linux

    09:10

    Однокристальная система NVIDIA Tegra 4 получит две версии — четырех- и восьмиядерную: NVIDIA Tegra 4 должна быть представлена во второй половине 2012 года

    09:0036

    Microsoft выпускает Internet Explorer 10 Platform Preview 2: Вторая превью-версия Internet Explorer 10

    08:35

    К концу года Nokia полностью распрощается с японским рынком: Из Страны восходящего солнца уходит Vertu — последний оплот Nokia

    08:302

    С января количество угроз для Android возросло в 10 раз : Компания «Доктор Веб» сообщает, что было выявлено более 40 вредоносных программ для операционной системы Android

    08:001

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