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    6 июля 2011

    Sharkoon Vaya — немецкий корпус для игрового ПК за 25 евро: Новинка располагает местом для установки четырех ODD и пяти HDD/SSD

    23:107

    I-O Data представила серию «неторопливых» твердотельных накопителей SSDN-SV: Максимальная скорость передачи данных новых SSD — 206 МБ/с

    22:456

    У OCZ Technology готово второе поколение архитектуры VCA: Разработка позволит повысить производительность и надежность SSD

    22:02

    Nokia 3D World Gaze — занимательная география для Symbian^3: Программа позволяет быстро узнать, какая местность находится по другую сторону Земли

    16:04

    Будильник SPB Time доступен и для bada OS: Наряду со стандартным режимом будильника, для которого можно выбрать одну из двадцати тем, доступно также два необычных режима.

    15:51

    GPS Voice Navigation 2.1 — навигация на Windows Phone 7: Программа интегрирована с популярными картографическими сервисами Google, Bing, Yahoo и MapQuest

    15:43

    LifeNote 2.3.3 — многофункциональный органайзер для iPhone/iPad: Программу можно использовать как дневник, напоминальщик или как средство для записи задач, которые необходимо выполнить к определенному срок

    15:22

    Lock Screen 0.18.4282 — альтернативная блокировка клавиатуры для Symbian : Используя утилиту, можно выводить на экране телефона такую полезную информацию, как текущая дата и время, статус заряда аккумулятора, наличие пропущенных звонков

    15:15

    moTweets 2.1 — быстрый доступ к Twitter на Windows Mobile: Twitter-клиент, позволяющий выполнять все основные операции на сервисе: делать ретвит, работать с личными сообщениями, заносить в избранное, подписываться на твиты других пользователей и отписываться от них

    15:12

    CyberPower выпускает свои первые игровые ПК на гибридных процессорах AMD серии A: Цены стартуют с отметки $600

    14:5710

    VIA Technologies продает S3 Graphics, покупатель — HTC: Смартфоны HTC обзаведутся фирменными графическими решениями?

    14:3818

    Контроллер Cypress West Bridge Benicia — USB 3.0 в мобильных устройствах : USB 3.0 дает повышение скорости обмена данными и увеличение тока зарядки

    14:10

    Вышла SUMo v.2.13.5, утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    12:40

    Европейская цена планшета ASUS Eee Pad Slider с 16 ГБ памяти — 480 евро: Версия с 32 ГБ оценивается в 600 евро

    12:2911

    Компания Canon восстановилась после землетрясения и думает о беззеркальной камере: Наблюдатели высоко оценивают шансы Canon закрепиться на рынке беззеркальных камер

    12:0587

    Новая версия мощной утилиты для управления веб-камерами - WebcamXP v.5.5.5.1: Мощная утилита для работы с веб-камерами

    12:051

    Бесплатный персональный брандмауэр Privatefirewall обновлен до v.7.0.24.9: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    11:30

    Стремясь удержаться на рынке смартфонов, Nokia рискует развязать ценовую войну: По итогам текущего квартала крупнейшим мировым поставщиком смартфонов может стать компания Samsung Electronics

    11:1518

    Стали известны планы по выпуску процессоров Qualcomm Snapdragon до 2014 года: В 2013 году свет увидят четырёхъядерные мобильные процессоры с тактовой частотой 2,0-2,5 ГГц

    11:0014

    Обновилась программа ACDSee Pro для работы с графикой и медиа до версии 4.0.237: ACDSee Pro - графический пакет для управления, организации, просмотра и обработки цифровых фотографий и медиа-файлов

    10:55

    Белый планшет HP TouchPad с более производительным процессором выйдет в августе: Версия для оператора AT&T с поддержкой 4G (HSPA+) также появится в августе

    10:436

    Корпус Lian Li PC-V600F рассчитан на системные платы типоразмера Micro ATX и Mini-ITX: Новинка предлагается в чёрном, серебристом и красном вариантах исполнения

    10:2832

    Шестое поколение известных антивирусных решений Avast! - v.6.0.1203: Достаточно популярный антивирус Avast!

    10:20

    MSI оснастила игровой ноутбук GT780 видеокартой NVIDIA GeForce GTX 570M: NVIDIA GeForce GTX 570M стала альтернативой устанавливавшейся по умолчанию GeForce GTX 560

    09:459

    Обновленный Acronis True Image 2011 для резервного копирования данных на ПК: Удобная и качественная программы для создания резервных копий информации

    09:45

    Утилита CCEnhancer v.2.4 расширяет возможности программы очистки дисков CCleaner: Бесплатная утилита добавляющая в CCleaner поддержку новых программ

    09:10

    Microsoft и Infobox запустили программу «На старт!» для российских организаций: Компании Microsoft и Infobox объявили о запуске программы «На старт!», которая поможет малым и средним предприятиям и организациям

    08:35

    Обновление компонентов активной защиты в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Обновлены файловый монитор SpIDer Guard и сканирующий сервис Scanning Engine

    08:00

    EVGA готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 580 Classified: Данных о тактовых частотах карты пока нет

    01:303

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