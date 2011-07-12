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    12 июля 2011

    Scythe выпустила в продажу фронтальные интерфейсные панели Kama Rack 3.5 и Kama Rack 5: Цена Kama Rack 3.5 — 15 евро, Kama Rack 5 — 19,5 евро

    23:575

    3D-монитор LG Flatron DX2000 следит за глазами пользователей, стоит дорого: Разрешение 20-дюймовой ЖК-панели устройства составляет 1600 х 900 точек

    23:3022

    Системная плата BIOSTAR A780L3G рассчитана на процессоры AMD в исполнении AM3: Рекомендованная производителем цена в России составляет $55,50

    22:048

    Специалисты Samsung подготовили к выпуску пробный 20-нанометровый процессор ARM: Помимо процессора ARM Cortex M0 в конфигурацию тестового чипа вошли блоки памяти и ввода-вывода

    20:5369

    Scythe официально подтверждает совместимость своих охладителей с процессорами AMD в исполнении FM1 и AM3+ : Никакие дополнительные крепежные элементы не нужны

    20:274

    Logitech встроила тачпад в беспроводную клавиатуру К400: Место для сенсорной панели удалось освободить за счет цифрового блока

    19:529

    Toshiba и SanDisk объявили об открытии предприятия по выпуску флэш-памяти Fab 5: Фабрика, рассчитанная на пластины диаметром 300 мм, построена в Японии

    19:327

    Sony анонсировала свой первый внешний жесткий диск: Объем Sony HD-PG5 равняется 500 ГБ

    19:3214

    Объем миниатюрных «флэшек» Verbatim Store-n-Stay достигает 16 ГБ: накопители имеют крайне миниатюрные размеры

    19:159

    OMRON предлагает принципиально новый способ серийного производства миниатюрных контактов: Производитель первым применил технологию гальванотехнического формирования контактов

    18:034

    Новые технологии позволят «печатать» солнечные батареи на бумаге: До коммерческого использования разработки пока далеко

    16:5411

    Что показали тесты AMD FX-8130P?: Новый продукт AMD готов поспорить с четырехъядерными CPU Intel Sandy Bridge

    15:0184

    RunCore представляет три линейки бескорпусных SSD с контроллерами SandForce и интерфейсом mSATA: Первые SSD с таким сочетанием характеристик в ассортименте RunCore

    13:55

    VueScan v.9.0.50 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    13:15

    Avidemux v.2.5.5 r7200 - удобная программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    12:40

    Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео WinAmp получил версию 5.621: Популярный медиаплеер для воспроизведения музыки и видео

    12:051

    Кулер GELID Siberian: замена комплектным процессорным системам охлаждения: Доступная новинка с пятилетней гарантией

    12:003

    Представлен самый быстрый мобильный GPU в мире — AMD Radeon HD 6990M : Производительность GPU, работающего на частоте 715 МГц, равна 1,6 TeraFLOPS

    11:4236

    Process Hacker v.2.18 - утилита для управления процессами и сервисами в Windows: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    11:30

    Motorola представила в Китае бюджетный Android-смартфон XT316 с клавиатурой QWERTY: Устройство оснащается процессором частотой 600 МГц

    11:252

    Антивирусная лечащая утилита от Kaspersky Lab - Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 12/07/2011: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    10:55

    Антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web - Dr.Web CureIt! 12/07/2011: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    10:20

    Утилита для управления трафиком на роутерах Simple Port Forwarding обновилась до версии 3.2.3: Утилита для управления трафиком на роутерах

    09:45

    Google Toolbar v.7.1 - панель инструментов Google для веб-браузеров: Панель инструментов Google, которая помещается в ваш браузер и позволяет облегчить поиск информации в сети Интернет

    09:101

    Утилита просмотра информации о конфигурации ПК и установленных программах MVSoft PC Information обновилась до версии 2.5.1.2: Утилита для просмотра информации об установленном программном и аппаратном обеспечении

    08:35

    Приглашение на Google+ таило в себе вирус в подарок: Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали случаи рассылки поддельных приглашений на популярную социальную сеть Google+

    08:00

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