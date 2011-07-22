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    22 июля 2011

    Первые снимки семидюймового планшета Lenovo IdeaPad: Основой устройства стал процессор TI OMAP3621

    22:359

    VIA устанавливает на плату VB8004 двухъядерный процессор VIA Nano X2 серии E: Предусмотрена установка графического модуля VIA S3 5400E

    21:2819

    Acer приступила к продаже модификации ноутбука Aspire 5755 с поддержкой технологии WiDi: Лэптоп может комплектоваться четырьмя моделями процессоров: Core i3-2310M, Сore i5-2410M, Core i7-2820QM, Core i7-2620M

    17:354

    KoolMoves v.8.1.2 - программа для создания Flash-роликов: Программа, служащая для создания Flash-роликов и предназначенная как для новичков, так и для профессиональных разработчиков и дизайнеров

    15:00

    Популярный и удобный интернет-пейджер Miranda IM обновился до версии 0.9.25: Достаточной популярный и удобный интернет-пейджер

    14:252

    На август Nikon намечает выпуск двух полнокадровых зеркальных камер?: Производство камер Nikon перенесено в Малайзию

    14:0121

    TweakNow PowerPack 2011 v.3.3.1 - программа для тонкой настройки ОС Windows XP/Vista/Seven и Internet Explorer: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    13:50

    Устройство для работы с картами памяти Transcend RDF8 оснащено интерфейсом USB 3.0: Новинка позволяет раскрыть потенциал высокоскоростных карт памяти

    13:193

    McAfee AVERT Stinger v.10.2.0.199 - утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    13:15

    Программа для настройки и управления ОС Windows 7 - EnhanceMySe7en обновлена до версии 2.16: Программа для настройки и управления ОС Windows 7

    12:40

    MediaTek MT6620: поддержка 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 4.0+HS, GPS и FM в одной микросхеме для смартфонов и планшетов: Отгрузки новинки крупным заказчикам уже начались

    12:3315

    Foxit Reader v.5.0.2 - бесплатная программа для просмотра и печати документов PDF: Бесплатная программа для просмотра и печати документов в формате PDF

    12:055

    Фото дня: байонет и датчик изображения беззеркальной камеры Nikon: Nikon не спешит выпускать конкурента собственным зеркальным камерам

    11:4027

    Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7 - Tweak-7 v.1.0 Build 1115: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 7

    11:30

    Выпуск игровой клавиатуры Roccat Isku перенесен: Цена Roccat Isku осталась неизменной

    11:18

    ChromePass v.1.21 - утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome: Бесплатная утилита восстановления паролей для веб-браузеров Chrome

    10:55

    Блоки питания OCZ Technology ZS предназначены для игровых ПК: На блоки питания ZS распространяется действие трехлетней гарантии производителя

    10:505

    Названа цена ультратонкого ноутбука ASUS U46SV: Модель на платформе Intel Huron River уже можно заказать в европейских магазинах

    10:3128

    Программа для оптимизации работы Windows - TuneUp Utilities 2011 обновилась до версии 10.0.4310: Программа для оптимизации работы ПК и решения некоторых проблем

    10:20

    Western Digital удалось сохранить лидерство на рынке HDD: За квартал компания отгрузила 54 млн. накопителей на жестких дисках

    10:048

    Microsoft представляет акселератор Windows Azure для веб-ролей: Microsoft анонсировала первый релиз акселератора Windows Azure для веб-ролей

    09:45

    Блоки питания Corsair Enthusiast Series Modular оснащены модульными кабельными системами: Продажи блоков питания Enthusiast Series Modular стартуют в текущем месяце

    09:365

    I-O Data представила свой первый планшет с ОС Android: Тактовая частота процессора I-O Data alimo - 800 МГц

    09:165

    Microsoft завершила финансовый год с доходом 70 млрд. долларов: За год доход вырос на 12%

    09:1528

    Продукты Dr.Web Enterprise Security Suite 6.0 сертифицированы ФСБ России: Получены сертификаты соответствия Федеральной службы безопасности на программные продукты корпоративного комплекса Dr.Web Enterprise Security Suite версии 6.0

    09:10

    Apple Stoer: о чем не должны знать в Купертино: В КНР обнаружены «ненастоящие» розничные магазины Apple Store

    09:0733

    Графический редактор Adobe Photoshop Elements 9 Editor впервые появился в магазине приложений Mac App Store: Специальное издание Photoshop Elements позволяет легко и быстро добиваться эффектных результатов при редактировании фотографии

    08:35

    Samsung оценила бюджетный нетбук NC100 в $276: В устройстве используется процессор Intel Atom N435 частотой 1,33 ГГц

    08:235

    Intel тоже отчиталась за второй квартал 2011 года: Пятый квартал подряд Intel бьет рекорды квартальной выручки

    08:057

    Panda Security представляет новый Panda Cloud Office Protection 5.50: Новая версия облачного решения Panda Cloud Office Protection для защиты рабочих станций и серверов предлагает новые функции и усовершенствования

    08:00

    Опубликован отчет AMD за второй квартал 2011 года: Доход AMD за три месяца составил 1,57 млрд. долларов

    07:4143

    Nokia сдала полномочия крупнейшего производителя смартфонов: В прошедшем квартале продажи смартфонов Nokia сократились на треть

    02:4528

    Новые MacBook Air сравнимы в производительности с прошлогодними MacBook Pro: Тестирование новых MacBook Air проведено с помощью Geekbench

    01:5643

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