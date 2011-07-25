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    25 июля 2011

    Серверные платформы станут основным местом битвы между Intel и AMD во втором полугодии: Козырь продукции AMD — более привлекательное соотношение цены и производительности

    23:4933

    Успехи AMD, Broadcom, NVIDIA и Qualcomm помогут TSMC выполнить годовой план: TSMC получает все больше заказов на производство чипов

    21:38

    Sea Sonic делится планами выпуска блоков питания : Продажи флагманских моделей PLATINUM P-860 и P1000 стартуют в сентябре

    20:52

    В серию «флэшек» Patriot SuperSonic Xpress USB 3.0 вошли модели объемом 8, 16 и 32 ГБ: Накопители Patriot Supersonic Xpress USB 3.0 появятся на рынке до конца месяца

    20:35

    На будущий год намечен выход 10-ядерных настольных процессоров AMD Komodo : Процессоры Komodo станут частью платформы Corona

    20:1434

    Reaper v.3.77 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлы: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлы

    17:55

    K-Lite Codec Pack v.7.5.0 - сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки: Сборники кодеков для просмотра видео и прослушивания музыки

    17:20

    WinLock v.5.26 - программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах: Программа для настройки системы безопасности Windows на служебных или общественных компьютерах

    16:45

    n-Track Studio v.6.1.2 Build 2811 Final - программа для редактирования музыкальных файлов с большим количеством возможностей: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    16:10

    UltraEdit-32 v.17.10 - тестовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей: Тестовый редактор с удобным интерфейсом и богатым набором возможностей

    15:351

    WinTools.net v.11.7.1 - сборник утилит для настройки операционных систем Windows: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    15:00

    J. River Media Center v.16.00.136 - программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков: Программа для просмотра видео и картинок и прослушивания музыкальных треков с поддержкой закачки файлов на плееры iPod и другие портативные устройства

    14:25

    MP3 Quality Modifier v.2.04 - бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов: Бесплатная утилита для изменения качества MP3-файлов

    13:502

    Ashampoo Snap 3 v.3.50 - программа для захвата изображений с экрана компьютера: Программа для записи изображений с экрана компьютера в виде скриншота или видео-файла

    13:15

    Free MP3 Cutter and Editor v.2.5.0.466 - программа для быстрого редактирования MP3-файлов: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    12:40

    Immunet Protect Free v.3.0.3.6870 - бесплатный антивирус для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО: Антивирусный продукт для защиты ПК под управлением Windows от вредоносного ПО

    12:05

    Кому Nokia уступила первенство на рынке смартфонов?: Новым лидером рынка может стать не Apple, а Samsung

    11:3335

    Kindle for PC v.1.6.1 Build 32800 - бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC: Бесплатная программа, позволяющая читать книги Kindle на PC

    11:30

    Dell начинает продажи монитора UltraSharp U2412M с панелью типа IPS: В США новинка стоит $399

    11:0777

    Miro v.4.0.1.2 - бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    10:55

    Gigabyte готовит к выпуску еще два варианта 3D-карты GeForce GTX 560 Ti: Новинки получили улучшенный охладитель WindForce 2X

    10:527

    Процессорный охладитель Thermalright HR-02 Macho вот-вот появится в Европе: Цена новинки Thermalright равна 37,90 евро

    10:328

    OpenGL Extension Viewer v.4.00 - утилита для просмотра поддерживаемых параметров работы OpenGL: Утилита для просмотра всевозможных поддерживаемых параметров работы OpenGL

    10:20

    Thaiphoon Burner v.7.2.0.0 Super Blaster - утилита для работы с SPD модулей памяти: Программа для работы с SPD модулей памяти

    09:451

    Belarc Advisor v.8.2.1.7 - бесплатная программа для сбора информации о компьютере: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    09:10

    Разрешение компактной камеры Sony DSC-TX55 равно 16,2 Мп: В камере есть режимы съемки видео высокой четкости и панорам

    08:5415

    .NET Forge CMS становится частью галереи веб-приложений Web Application Gallery: Microsoft объявила о том, что система управления контентом .NET Forge CMS теперь доступна для быстрой автоматической установки через галерею веб-приложений Windows Web Application Gallery

    08:35

    SearchInform EndpointSniffer v.3.6 научился перехватывать информацию с монитороы пользователей: SearchInform объявила о выходе обновленной версии продукта EndpointSniffer 3.6

    08:00

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