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    4 июля 2011

    Объектив M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 хорошо подходит для съемки портретов : На рынке объектив M.ZUIKO DIGITAL 45mm f1.8 должен появиться в сентябре

    22:0220

    Fujifilm может снова выйти на рынок камер со сменной оптикой: Менее чем за три года Fujifilm рассчитывает обойти Nikon

    21:087

    AU Optronics планирует построить крупнейший в мире завод по выпуску ЖК-панелей для мобильных устройств: Одним из основных заказчиков названа компания Apple

    20:181

    Смартфон Samsung Galaxy S II бьет рекорды продаж: 55 дней понадобилось Samsung, чтобы продать 3 млн смартфонов Galaxy S II

    19:0954

    Процессор Intel Celeron 857 заменит Celeron 847: Тактовая частота Celeron 857 — 1,2 ГГц

    18:45

    HP приступила к продажам ноутбука HP Pavilion dv6z Quad Edition на платформе AMD Sabine: По умолчанию HP Pavilion dv6z комплектуется PU AMD A6-3400M

    17:557

    В дизайне наушников V-Moda V-80 обыграна «вампирская» тема: Поклонникам соответсвующего сериала на заметку

    17:304

    Apple: «Samsung говорит покупателям, что Galaxy — как iPhone»: Apple требует запретить продажи Galaxy Tab 10.1 в США

    15:30137

    Thermaltake Commander MS-I: доступный корпус с поддержкой флагманских видеокарт: Корпус уже начал поступать в продажу

    13:407

    Мультимедиа: Stellarium v.0.11.0: Бесплатный планетарий для вашего компьютера, который отображает реалистичное небо в 3D

    13:152

    Мультимедиа: MultitrackStudio v.6.41: Программа для записи мультитрековых аудио/MIDI-файлов со встроенным миксером и большим количеством опций

    12:40

    Nokia уходит с рынка мобильных телефонов Японии: Планы включают в себя закрытие магазинов Vertu в Токио

    12:1318

    Настройщики: NVIDIA Inspector v.1.95.1: Крошечная, бесплатная утилита, предоставляющая расширенную информацию об аппаратном обеспечении видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA

    12:05

    Мультимедиа: SUPER 2011 Build 49: Качественная, простая и удобная программа для конвертации медиа-файлов

    11:30

    Мультимедиа: Hamster Free Video Converter v.2.0.0.16: Бесплатный медиа-конвертер для работы с медиа-файлами

    10:55

    Патенты Nortel — смертельное оружие Apple против Android: Apple получит в полное владение все патенты Nortel, касающиеся LTE

    10:4464

    Songbird для Android 1.3 — плеер с поддержкой Facebook и Flickr: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    10:38

    Обжегшись на платформе Intel CULV, производители не спешат выпускать «ультрабуки»: Intel не жалеет денег, чтобы привлечь производителей к выпуску «ультрабуков»

    10:2121

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.92: Утилита для просмотра открытых TCP/IP и UDP портов

    10:20

    Samsung Galaxy Z: как Galaxy S II, только проще: Частота процессора смартфона равняется 1,0 ГГц

    09:559

    NEC и Lenovo завершили создание СП по выпуску персональных компьютеров: Детище двух компаний стало крупнейшим японским поставщиком готовых ПК

    09:532

    Утилиты: System Explorer v.3.0.2: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    09:45

    Тайваньские и южнокорейские производители пытаются остановить падение цен на ЖК-панели: Поможет ли сокращение объемов выпуска?

    09:306

    PhotoForge2 2.1 — рисование и ретушь на iPhone и iPad : С помощью программы можно рисовать, ретушировать снимки, накладывать эффекты, выполнять цветокоррекцию, применять различные фильтры

    09:21

    Браузер iLunascape 3.0 теперь поддерживает iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    09:17

    Call Lock для Symbian блокирует клавиатуру во время звонков: Программа поддерживает автоматический запуск при включении телефона и может работать в фоновом режиме

    09:11

    Тестовое ПО: FurMark OpenGL Benchmark v.1.9.1: Программа для стресс-тестирования GPU

    09:10

    Автоматическое резервное копирование баз MySQL с помощью Handy Backup: Новософт выпустила версию Handy Backup с функциями резервного копирования баз данных MySQL

    08:35

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.77: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    08:07

    Новая стабильная версия прошивки для медиаплееров Dune HD: HDI Dune выпустила новое «стабильное» обновление прошивки

    08:001

    MiniText 0.93 — текстовый редактор для WM с поддержкой UNICODE: Одна из ее особенностей — поддержка тестовых файлов UNICODE (например, файлов реестра), что может быть полезно для разработчиков.

    07:15

    ProfiMail 3.48 — электронная почта на мобильном: Программа поддерживает просмотр HTML-сообщений с графикой и гиперссылками, позволяет работать с вложениями, уведомляет о поступлении новых писем

    07:03

    Камера Olympus PEN Lite E-PL3 — третья новинка серии PEN: Камера будет доступна в четырех цветовых вариантах

    02:4710

    Olympus относит камеру PEN mini E-PM1 к начальному уровню: Миниатюрная камера будет доступна в шести цветовых вариантах

    01:371

    Специалисты IBM улучшили память типа PCM: Новая память в ближайшие пять лет изменит отрасль

    00:3221

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