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    7 июля 2011

    Intel отправляет на пенсию шестиядерный Core i7-970 и еще три низковольтажных процессора для ноутбуков: Заявки на процессоры будут приниматься до 27 июня 2012 года

    19:4823

    Gateway приступила к продажам новых ноутбуков ID47, NV55 и NV57: Gateway ID47 и NV57 используют процессоры Intel Core второго поколения, а в NV55 используются APU AMD A-series

    19:15

    SSD Intel 710 Series замечены в предложении европейских интернет-площадок, цены впечатляют: Разброс цен на твердотельные накопители Intel серии 710 — от 550 до 1650 евро

    14:4526

    Запись видео с экрана компьютера с BB FlashBack v.3.0.0.1903: Программа для записи всего, что происходит на экране вашего компьютера

    14:25

    Logitec LHD-PBJU3W: малошумные внешние HDD с интерфейсом USB 3.0: Компактные и довольно емкие новинки

    14:104

    Будущий iPhone: легче, тоньше, начало продаж — в нынешнем квартале: Уменьшение габаритов iPhone стало причиной проблем Hon Hai

    13:52101

    OutlookAttachView - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    13:50

    Вышла новая версия программы для резервного копирования HDClone Free Edition v.4.0.6: Бесплатная программа для создания резервных копий информации с ПК

    13:15

    iPad 2 Plus с учетверенным разрешением может быть выпущен до конца года: iPad 2 Plus может получить новый дисплей с разрешающей способностью 250—300 ppi

    13:0525

    До версии 14.5 обновился дефрагментатор : O&O Defrag: Программа для дефрагментации жестких дисков под Windows

    12:40

    EVGA модифицирует печатную плату карты GeForce GTX 570 Classified, повышает частоты: А вот кулер остался прежним

    12:292

    Бесплатный медиаплеер VSO Media Player v.0.1.1.209 для просмотра видео и прослушивания аудио: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    12:05

    Блоки питания Antec VP350 и VP450 относятся к начальному уровню: Для охлаждения VP350 и VP450 используются 120-миллиметровые вентиляторы

    11:584

    DiskGetor Data Recovery 3.1 - программа для восстановления данных: Мощная программа для восстановления данных на носителях информации

    11:30

    Вышла обновленная версия кодеков и фильтров - Codec v.8.4b: Сборник кодеков и фильтров для просмотра фильмов на компьютере

    10:55

    Cregle PenBook — Windows-планшет со съемным аккумулятором и виртуальной кнопкой Ctrl+Alt+Del: Планшет построен на платформе Intel Atom и укомплектован процессором Atom Z530

    10:4013

    Exceleram дает на двухканальный набор модулей Black&White DDR3-1600 десятилетнюю гарантию: В модулях новой серии используются печатные платы черного цвета и теплоотводы белого цвета

    10:321

    Утилита Light Image Resizer для редактирования графики обновилась до версии 4.0.7.4: Бесплатная программа для обработки графических файлов

    10:20

    Системы охлаждения GlacialTech серии Igloo A200 совместимы с APU AMD серии A: В серию вошло три модели: Igloo A200 Light (E), Igloo A200 (E) и Igloo A200 PWM (E)

    10:123

    Nokia 700 (Zeta): официальные изображения: Смартфон будет работать под управлением Symbian Bell

    10:0715

    Free MP3 Cutter and Editor позволяет с легкостью редактировать MP3-файлы: Небольшая бесплатная утилита для редактирования MP3-файлов

    09:45

    Выпущен Яндекс Виджет для bada OS : После установки можно получать быстрый доступ к поиску в Интернете с учетом вашего местоположения, информацию о погоде и курсах валют

    09:20

    Программа мониторинга доступности серверов в сети Alchemy Eye обновилась до версии 11.4.2: Программа для мониторинга доступности серверов, сетевых устройств, компьютеров и других компонент в глобальной или локальной сетях

    09:10

    HTC рассчитывает за год отгрузить более 50 млн. смартфонов, удвоив объем поставок: Отраслевые наблюдатели верят в реальность планов HTC

    09:002

    Бета-версия нового антивируса под названием NANO Антивирус: NANO Антивирус обеспечивает защиту от вирусов и троянских программ (бинарные, макро, скрипт), червей и прочего вредоносного программного обеспечения

    08:35

    ММВБ и EPAM запускают публичное тестирование нового FIX/FAST-решения для получения данных о биржевых торгах в режиме реального времени: ММВБ и EPAM Systems завершили создание системы MFIX Market Data Multicast

    08:00

    Silicon Power оснащает устройство для работы с картами памяти интерфейсом USB 3.0: Все пять слотов устройства могут работать одновременно

    08:006

    Microsoft хочет по $15 за каждый смартфон Samsung с ОС Android: Samsung попытается сбить цену до $10

    02:2244

    В новом MacBook Air накопитель SSD может быть распаян непосредственно на системной плате:

    00:5226

    GIGABYTE G1.Sniper 2: официальные фото и подробности: Новинка рассчитана на работу с процессорами Intel Core второго поколения

    00:407

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