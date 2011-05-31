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    31 мая 2011

    Zotac демонстрирует на Computex компактный неттоп на платформе VIA: Zotac ZBox mini PC оснащен двумя портами интерфейса USB 3.0

    23:549

    Philips оценила игровой монитор 273E3LSB с 27-дюймовой панелью типа TN в 330 евро: Заявленное производителем время отклика ЖК-панели экрана монитора — 1 мс в режиме Grey-to-Grey

    23:1315

    Foxconn подготовила к Computex 2011 недорогую системную плату для процессоров Llano: Новинка оснащена двумя портами интерфейса USB 3.0 и четырьмя портами SATA 6 Гбит/с

    22:402

    ASUS представила на Computex 2011 ультратонкий нетбук за $200: Eee PC X101 построен на платформе Intel Oak Trail и в самом дешевом исполнении управляет ОС MeeGo

    22:0119

    За год рынок модулей DRAM вырастет почти на 11%, уверены в IHS iSuppli: Аналитики прогнозируют рост рынка DRAM

    21:481

    Корпус NZXT Source 210 — игровая модель начального уровня : Корпус рассчитан на системные платы типоразмера ATX и mATX

    21:098

    3D-карта PNY GeForceGTX 550 Ti XLR8 OC разогнана в заводских условиях: Новинка является разогнанной версией карты GeForce GTX 550 Ti

    20:472

    Американские исследователи придумали, как повысить быстродействие многоядерных процессоров: Повышение обеспечивается за счет увеличения эффективности выборки данных и оценивается в 10-40%

    19:5813

    После долгого перерыва KINGMAX анонсирует новую линейку SSD: Будем надеяться, что в этот раз новинки доберутся до покупателей

    19:501

    Samsung досрочно запускает новую линию по выпуску дисплеев AMOLED: В течение года Samsung планирует вложить развитие производства примерно 5 млрд. долларов

    19:327

    3D-карта ZOTAC GeForce GTX 560 Multiview поддерживает до трех мониторов: Компания ZOTAC выбрала выставку Computex 2011 местом премьеры видеокарты ZOTAC GeForce GTX 560 Multiview

    18:52

    Системная плата MSI Z68A-GD80 получила слоты PCI Express 3.0: Первая системная плата с поддержкой PCI Express нового поколения?

    18:304

    На Computex замечена 3D-карта EVGA GeForce GTX 570 Classified: Карта занимает в корпусе ПК два посадочных места

    18:082

    D-Wave Systems нашла первого покупателя на свой квантовый компьютер: Сумма сделки не названа

    17:583

    MSI GT683: один из первых игровых ноутбуков с GPU GeForce GTX 560M и видеопамятью объемом 1,5 ГБ: Цена устройства пока не разглашается

    17:156

    Фото дня: ASUS показала на Computex 2011 материнскую плату с двумя процессорными разъемами — LGA 2011 и 1366: В оснащение ASUS Project Danshui Bay входит 14 слотов оперативной памяти и 22 порта SATA

    17:1414

    Canon EOS 5D Mark III: предварительные спецификации: У Canon уже готовы три рототипа камеры EOS 5D Mark III

    16:2429

    Зеркальная фотокамера Sony Alpha А850 снята с производства, можно ждать преемника?: Sony Alpha А850 продержалась на конвейере два года

    15:526

    MSI показала на Computex 2011 системные платы A75MA-G55 и A75A-G35: Недорогие решения рассчитаны на работу в связке с APU AMD Llano

    14:30

    Корпуса Corsair Carbide 400R и 500R предназначены для игровых ПК: Новые модели стоят менее $150

    14:24

    NVIDIA предлагает проводной комплект 3D Vision по цене $99: В отличие от беспроводной версии, новинка получает данные и питание по USB-кабелю

    13:543

    ASUS обещает «скоро» начать продажи планшета с выдвижной клавиатурой Eee Pad Slider: Цену устройства производитель пока не называет

    13:465

    NVIDIA представила мобильные графические процессоры GeForce GTX 560M и GT 520MX: GeForce GTX 560M обеспечивает полноценный игровой процесс в разрешении Full HD

    13:202

    Серию процессорных СВО Corsair Hydro пополнили модели H80 и H100: СВО совместимы с процессорами AMD и Intel

    13:086

    В серию БП начального уровня Enhance Electronics вошли модели мощностью до 450 Вт: В системе охлаждения новых БП используется 120-милиметровый вентилятор

    12:50

    Дефрагментаторы: Diskeeper 2011 v.15.0 Build 956.0: Семейство мощных дефрагментаторов для ОС Windows

    12:40

    Представлен референсный дизайн планшета толщиной менее 9 мм на платформе Intel Medfield : Компания Intel представила план развития процессоров Intel Atom

    12:392

    LG представляет свой первый моноблочный ПК c технологией FPR – V300: сенсорный 3D-монитор на базе IPS, процессоры Intel Core второго поколения

    12:273

    Corsair расширяет серии «профессиональных» БП моделями HX1050 и AX650: Новинки ориентированы на компьютерных энтузиастов

    12:21

    На Computex 2011 представлена видеокарта MSI N580GTX Lightning Xtreme Edition: Вместе с ней и две новые технологии: Smart Temp Sensor и Dust Removal

    12:15

    ASRock показывает работу 3D-карт в конфигурации SLI в системе с процессором AMD: Кроме того, на Computex 2011 представлена плата Fatal1ty Z68 Professional

    12:08

    Безопасность: Kaspersky TDSSKiller v.2.5.3.0: Утилита для удаления руткитов семейства Rootkit.Win32.TDSS

    12:05

    Утилиты: Advanced SystemCare v.4.0.1 Final: Утилиты: Advanced SystemCare v.4.0.1 Final

    11:30

    Фото дня: графический ускоритель ASUS MARS II с двумя GPU GF110: Видеокарта занимает три слота расширения в корпусе ПК

    11:0013

    Настройщики: TuneUp Utilities 2011 v.10.0.4100: Программа для оптимизации ПК и решения некоторых проблем

    10:55

    Представлены низкопрофильные модули памяти DDR3 Corsair Vengeance LP: Высота модулей Vengeance LP равна 26,25 мм

    10:472

    Intel Ultrabook: новое видение мобильных компьютеров: Что нового в «ультрабуках», кроме красивого названия?

    10:3115

    Интернет и сети: Desktop Orbiter v.8.3: Программа для удаленной защиты и управления рабочими станциями

    10:20

    ASRock, ASUS и ECS привезли на Computex 2011 образцы материнских плат на чипсете Intel X79: ASRock X79 Extreme4, ASUS C1X79 EVO и ECS X79R-A рассчитаны на работу с процессорами Sandy Bridge-E

    10:1513

    Habey EPC-6563: компактная система с задатками HTPC за $200: Недорого и сердито

    10:005

    Mail.Ru Group запускает единую систему таргетированной рекламы в социальных сетях: Mail.Ru Group объявляет о запуске бета-версии универсальной единой платформы социально-таргетированной рекламы «Таргет»

    09:45

    Вышел релиз-кандидат Outpost Pro версии 7.5 — Performance Edition: Тестирование продуктов линейки Outpost Pro 7.5 с улучшенной производительностью вступает в заключительную фазу

    09:10

    «КОРУС Консалтинг»: топ-менеджеры верят в SaaS-революцию, но не торопятся в «облака»: Поставщики ИТ-решений продолжают развивать SaaS-направление, считая его одним из самых востребованных и перспективных на сегодняшний день

    08:35

    HP вводит в действие цифровую библиотеку Пола Маккартни : Библиотека, работающая с использованием самых передовых технологий, хранит цифровой архив Маккартни в облаке

    08:00

    Nokia Bubbles — забавный способ разблокировки телефона: Программа является заменой стандартному экрану, который можно наблюдать в режиме блокировки

    01:57

    К 2015 году ARM рассчитывает занять 50% рынка мобильных устройств: В ARM надеются, что партнерство с Microsoft начнет приносить прибыль будущем году

    00:1512

    GIGABYTE комплектует лэптоп Booktop M2432 стыковочной станцией со встроенным GPU NVIDIA GeForce GT 440: Аппаратная основа GIGABYTE Booktop M2432 — платформа Intel Huron River

    00:132

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