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    2 мая 2011

    Цена ноутбука Lenovo B470 на базе платформы Sandy Bridge стартует с отметки $600: Возможна установка дискретного ускорителя NVIDIA GeForce 410M

    20:4517

    Линейка планшетов Pioneer Computers приросла новой недорогой моделью под управлением Android: DreamBook ePad 10 Plus построен на однокристальной платформе с CPU, работающим на частоте 1 ГГц

    20:1220

    Samsung оснащает ноутбук RF712 3D стереоскопическим экраном: Samsung сообщает, что яркость экрана лэптопа равняется 400 кд/кв.м

    19:413

    AMD Radeon E6760 – высокопроизводительная видеокарта для встраиваемых систем: AMD Radeon E6760 будет выпускаться до 2016 года

    15:07

    Наследник HTC Sensation получит поддержку NFC: Наряду с модулем NFC, смартфон, скорее всего, будет оснащен сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма

    14:13

    В гибридные процессоры AMD Llano будет встроен GPU Radeon HD 6550: AMD Radeon HD 6550 в тандеме с AMD Radeon HD 6570 или HD 6670 будет определяться как Radeon HD 6690

    14:1012

    Преемник Thunderbolt будет готов у Intel к 2015 году: Новый интерфейс в пять раз превзойдет Thunderbolt по пропускной способности

    13:1539

    На саммите разработчиков AMD Fusion выступят ведущие специалисты ARM и Microsoft: Параллельное программирование, отраслевые стандарты и коммерческие возможности, создаваемые гетерогенными вычислениями ― основные темы мероприятия

    11:591

    Sapphire дополнила серию Radeon HD 6000 семью 3D-картами: Часть новинок разогнана в заводских условиях

    11:403

    В 24-дюймовом мониторе iiyama ProLite X2472HD используется панель типа VA: Монитор поддерживает 24-битное представление цветов

    09:0034

    Принтеры Brother PocketJet 600 ориентированы на мобильных пользователей: Габариты принтеров формата А4 равны 26 x 6 x 3 cм, масса не превышает 500 г

    08:005

    LG скоро покажет два мобильных устройства под управлением MeeGo: Скорее всего, компания представит разноплановые устройства, например, смартфон и планшет

    00:171

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