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    30 мая 2011

    Аналитики Bedford Report считают влияние iPad на рынок ПК преувеличенным : Рост на рынке ПК сменился спадом, но тому есть другая причина, помимо планшетов

    23:504

    Новое поколение тонких ноутбуков ASUS UX Series: первые подробности: В новинках будут использоваться обычные (а не со сверхнизким энергопотреблением) мобильные процессоры Intel Core второго поколения

    23:3721

    Материнская плата GIGABYTE GA-Z68P-DS3 с разъемом mSATA: подробности: GIGABYTE GA-Z68P-DS3, наряду с mSATA, оснащается портами COM и LPT

    22:3012

    Gartner: доход на рынке серверов растет быстрее, чем объем поставок: Мировой рынок за год вырос на 8,5%

    22:141

    Полные спецификации камеры Sony α35 в преддверии официальной премьеры: Названа даже цена камеры

    22:003

    ARM «очень серьезно» воспринимает планы Intel по выпуску процессоров для конкурентов: Если Intel предоставит свои производственные ресурсы конкурентам, это может изменить картину отрасли

    21:3116

    Юристы Samsung требуют показать им iPhone 5 и iPad 3 : Samsung пытается обеспечить себе более прочную позицию в переговорах с Apple?

    21:0025

    Объем SSD для ноутбуков Mach Xtreme Technology MX-KATANA достигает 480 ГБ: Накопители демонстрируют скорость чтения до 275 МБ/с, записи — до 225 МБ/с

    20:452

    Фото дня: ASUS анонсировала Padfone — гибрид смартфона и планшета: ASUS Padfone должен поступить в продажу в декабре текущего года

    19:5923

    GIGABYTE покажет на Computex материнскую плату GA-X79A UD3 на чипсете Intel X79: GIGABYTE GA-X79A UD3 оснащена процессорным разъемом LGA 2011

    17:027

    Дуэт «флэшек» Team Group с интерфейсом USB 3.0: C113 и С114: Официальный анонс произойдет на Computex

    15:556

    Резервное копирование: JaBack v.9.04: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    14:25

    Настройщики: Process Lasso Lite v.5.0.0.19: Утилита для управления запущенными процессами

    13:50

    Интернет и сети: cFosSpeed v.6.60 Final: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    13:15

    Nikon обещает не отступать от запланированного графика выпуска новинок: Исключение может быть сделано для беззеркальной камеры со сменными объективами

    13:009

    Утилиты: BlueScreenView v.1.35: Крошечная утилитка, которая автоматически сканирует ПК в поисках и анализа минидампов

    12:40

    Настройщики: 360Amigo System Speedup v.1.2.1.6700: Утилита для настройки ОС Windows

    12:05

    Microsoft покажет ОС для планшетов на этой неделе : Пока неясно, какую именно операционную систему покажет Microsoft

    11:5863

    Symbian будет обновляться, по меньшей мере, до 2016 года: Стратегический выбор в пользу Windows Phone не перечеркивает прошлое компании Nokia

    11:343

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.1.0.0: Утилита для настройки ОС Windows

    11:30

    Apple тестирует MacBook Air на процессоре ARM?: Речь может идти об iOS-ноутбуке — iPad с интегрированной клавиатурой.

    11:2434

    Диагностика: Auslogics System Information v.2.1.0.0: Бесплатная утилита, отображающая информацию о компонентах системы

    10:55

    Microsoft рассчитывает на Nokia в создании мобильных устройств нового поколения: Microsoft Windows Phone будет использоваться не только в смартфонах?

    10:499

    ASUS представит на Computex нетбуки Eee PC 1015BX и 1011BX на платформе AMD Brazos: Старшая модель оснащается процессором AMD (Ontario) C-50

    10:486

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.6.1.0.0: Утилита для дефрагментации системного реестра операционных систем Windows

    10:20

    Интернет и сети: TightVNC v.2.0.3: Бесплатная программа для управления удаленными компьютерами

    09:45

    AOC e2352Phz: доступный стереоскопический монитор с поляризационными очками: Новинка может увидеть свет уже этим летом

    09:457

    Крупнейшая конференция по разработке современного программного обеспечения DevCon’11 завершила свою работу : Конференция по разработке программного обеспечения DevCon’11 завершила свою работу

    09:10

    Монитор I-O Data LCD-MF241CBR потребляет менее 17 Вт: Размер экрана новинки равен 23,6 дюйма

    09:006

    Инфраструктурные решения «Лаборатории Касперского» прошли сертификацию ФСБ: «Лаборатория Касперского» объявляет о сертификации своих решений для защиты сетевой инфраструктуры

    08:35

    Эксперты HP помогают в проектировании и строительстве дата-центров: Проектирование высокопроизводительного энергоэффективного дата-центра для компании Steel ORCA LLC осуществляется при содействии HP

    08:001

    Камера Hasselblad H4D-200MS способна делать снимки разрешением 200 Мп: Владельцы камер H4D-50MS могут воспользоваться услугой модернизации

    08:0034

    Память 3D-карты Club 3D Radeon HD 6750 работает на частоте 4000 МГц: В случае референсного образца частота равна 4600 МГц

    07:003

    EVGA выпустила первый процессорный кулер со своим логотипом, продает дешевле аналогов: EVGA со швейцарской точностью позаимствовала опыт Swiftech, накопленный за время разработки кулера Polaris 120

    01:303

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