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    23 мая 2011

    Основой смартфонов Nokia с ОС Windows Phone будет двухъядерная платформа ST-Ericsson U8500: В будущем U8500 сменит более современная модель

    19:1126

    Flextronics откажется от контрактного производства ноутбуков уже в следующем году?: Теперь компанию больше привлекают смартфоны и планшеты

    18:48

    Плата BIOSTAR H67MU3 для процессоров Intel Core второго поколения оснащена двумя портами USB 3.0: Для установки 3D-карты есть слот PCI Express x16

    18:301

    PowerColor официально представила версию Radeon HD 6850 с пассивной системой охлаждения: PowerColor SCS3 HD6850 оснащена пассивной системой охлаждения и работает на штатных частотах

    18:253

    Корпорация APIC и университет Albany хотят создать фотонный компьютер : Пока на проект выделено 10 млн. долларов

    18:107

    TouchSmart 610xt и the TouchSmart 610 Quad — новые моноблочные ПК HP на базе процессоров Sandy Bridge: TouchSmart 610xt оснащается четырехъядерными процессорами Core i5 и i7, TouchSmart 610 Quad — только Core i7

    18:08

    Специалисты Samsung в пять раз уменьшили массу дисплея для мобильных компьютеров: Планшет с новым дисплеем был показан на выставке SID 2011

    17:405

    Intel выпускает три новых процессора Core на архитектуре Sandy Bridge: Ещё четыре процессора пополнили серию Pentium

    17:2510

    Фото дня: системная плата GIGABYTE GA-990FXA-UD7: Модель совместима с процессорами AMD FX в исполнении AM3+

    16:4520

    Каталогизаторы: MediaMan v.3.10 Build 1106: Программа для создания и управления каталогом медиа-файлов

    15:25

    Интернет и сети: Roboform2Go v.7.3.0: Бесплатная утилита для управления паролями и автоматического заполнения веб-форм

    15:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.4.3: Антивирусная программа для удаления троянов и кейлогеров

    14:25

    Цветовой охват электронной бумаги Ricoh в четыре раза больше, чем у конкурентов : К сожалению, о коммерческом применении речь пока не идет

    14:124

    Графика: FotoMix v.8.3.4: Небольшая программа для обработки цифровых изображений

    13:50

    Мультимедиа: InstalledCodec v.1.25: Крошечная бесплатная утилита, которая выводит список всех кодеков и фильтров

    13:15

    Конвертеры: Freemake Video Converter v.2.2.0.0: Бесплатная программа для обработки медиа-файлов

    12:40

    Новая версия браузера Skyfire 4.0.3 для Android: Программа предоставляет быстрый доступ к сайтам Facebook и Twitter, а также отличается поддержкой видео в формате Flash

    12:30

    ECS оснащает 3D-карту GeForce GTX 560 охладителем CoolFast: Тактовая частота GPU равна 810 МГц, памяти — 4000 МГц

    12:252

    Резервное копирование: Dropbox v.1.1.34 Final: Мультиплатформенное приложение для хранения файлов в онлайновом-хранилизе

    12:05

    AMD выпустила APU серии G с TDP 5,5 Вт: Новые APU хорошо подходят для систем с пассивным охлаждением

    11:4525

    Настройщики: phpMyAdmin v.3.4.1: Программа для администрирования и управления MySQL-серверами через Сеть

    11:30

    В оснащение платы BIOSTAR H61MU3 входят порты USB 3.0: Бюджетная плата рассчитана на процессоры Intel Core второго поколения

    11:05

    Интернет и сети: Google Earth v.6.0.3.2197: Клиент загружается с сайта и отображает живую карту Земли

    10:55

    Corsair готовит к выпуску процессорные СВО Hydro H80 и H100: Модель H80 стоит 107 евро, H100 — 120 евро.

    10:3012

    Настройщики: EVGA Precision v.2.0.3: Бесплатная программа для настройки EVGA-видеокарт на максимальное быстродействие

    10:20

    Мониторинг серверов: NetGong v.7.5 Build 522: Утилиты для мониторинга сетевых ресурсов

    09:45

    ADATA представила низковольтные модули ОЗУ в сериях Plus и Gaming: Новинки предназначены для настольных ПК

    09:25

    Интернет и сети: NetInfo v.7.5 Build 522: Утилита для расширенной работы с Сетью

    09:10

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B11.0512.1: Утилита для облегчения процесса разгона на платах Gigabyte

    08:35

    Обновленный Dr.Web LinkChecker: для социальных сетей и не только: Компания «Доктор Веб» сообщает об обновлении Dr.Web LinkChecker

    08:00

    ASMedia сертифицировала в USB-IF хост-контроллеры USB 3.0: Начиная с этого квартала, ASMedia будет выпускать по миллиону контроллеров в месяц

    08:00

    HP разрабатывает нетбук и смартфон с webOS: Данных о дате выпуска новинок пока нет

    04:003

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