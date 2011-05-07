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    7 мая 2011

    Серия SSD Agility 3 производства OCZ состоит из трех моделей: В накопителях используется флэш-память MLC NAND и контроллер SandForce SF-2281

    18:5010

    EIZO подготовила «мультисенсорный» монитор FlexScan T2351W: Базисом для новинки выступила ЖК-панель типа VA

    18:452

    PNY разгоняет две видеокарты на базе NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, но систему охлаждения оставляет стандартной: Новинки называются PNY GTX 560 Ti OC2 и NY GTX 560 Ti OC

    18:402

    Три материнские платы MSI с процессорным гнездом AM3+ появились в европейских интернет-магазинах: Предварительные заказы принимаются на системные платы MSI 990FXA-GD80, 990FXA-GD65 и G45-970A

    18:291

    Iomega расширила ассортимент NAS серией StorCenter PX : Серия Iomega StorCenter PX обеспечивает производительность бизнес-класса

    09:006

    E Ink продемонстрировала цветной экран, способный показывать видео : У E Ink готово несколько разработок в области электрофоретических экранов

    08:3010

    Увлечение выпуском планшетов может привести к затовариванию: Уже в четвертом квартале под влиянием жесткой конкуренции участники начнут покидать рынок

    08:0022

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