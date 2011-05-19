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    19 мая 2011

    Торговая марка Thunderbolt принадлежит Apple, а не Intel?: В ноябре прошлого года Apple зарегистрировала торговую марку Thunderbolt на Ямайке.

    20:2916

    SunVox 1.6.2 — синтезатор для Windows Mobile и iOS: Кроссплатформенная программа для написания музыки

    18:36

    В Китае обнаружился игровой Android-смартфон, похожий на Nokia N8: Изделие называется Phantom of the Opera T800 и будет производиться компанией MOPS

    17:4915

    Четырехъядерный процессор VIA обошел по производительности AMD E-350: Результаты теста, проведенного VIA, нужно воспринимать с определенной долей недоверия

    17:0038

    Фотогалерея дня: системная плата ASUS TUF Sabertooth 990FX: Новинка вскоре пополнит ассортимент ASUA вместе с пятью другими моделями серии M5A

    15:3327

    Портативный жесткий диск Iomega Prestige обзавелся интерфейсом USB 3.0 : Продажи Iomega Prestige SuperSpeed USB 3.0 в России уже начались

    15:14

    Утилиты: PDFCreator v.1.2.1: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    15:00

    Скорость чтения «флэшки» Kingston Digital DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 2 достигает 100 МБ/с: Новинка стала самым быстрым USB-накопителем в ассортименте Kingston

    14:505

    Компания Sharp показала первый в мире дисплей Super Hi-Vision разрешением в 16 раз больше, чем Full HD: Разрешение дисплея равно 7680 x 4320 пикселей

    14:3547

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.29 Build 4748: Бесплатный, простой в использовании и удобный почтовый клиент

    14:25

    Интернет и сети: Ashampoo ClipFinder HD v.2.18: Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    13:50

    KFA2 разгоняет 3D-карту GeForce GTX 560 EX OC 1GB 256bit в заводских условиях: Частота GPU повышена до 905 МГц

    13:331

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.9 Build 365: Программа для удаления некоторых руткитов

    13:15

    Датчик OmniVision OV5690 разрешением 5 Мп предназначен для смартфонов и планшетов : Размер пикселя OmniBSI-2 равен 1,4 мкм

    13:091

    Стартовали продажи смартфона Motorola Droid X2: Цена при условии заключения контракта — $200

    12:458

    AMD и Dell объединили профессиональные 3D-карты AMD FirePro V7800P и blade-серверы: Карта AMD FirePro V7800P отвечает требованиям серверов и центров обработки данных

    12:409

    Офисное ПО: EssentialPIM v.4.2: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    12:40

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.70: Бесплатный и достаточно удобный менеджер закачек

    12:051

    Карта PowerColor LCS AX6990 появляется в продаже, цена пока не радует: Водоблок заметно утяжелил цену новинки

    11:356

    Резервное копирование: EaseBackup v.6.50: Программа для создания резервных копий информации

    11:30

    MSI готовит к выпуску 3D-карту с заводским разгоном N580GTX Lightning Xtreme Edition: Новинка получит систему охлаждения Twin Frozr III

    11:12

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.525: Утилита для работы с CD/DVD-приводами

    10:55

    In Win готовится начать поставки блоков питания Commander II: В серию вошли модели мощностью 750, 850 и 1200 Вт

    10:48

    GPU видеокарты Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition работает на частоте 950 МГц: Частота блока шейдеров Zotac GeForce GTX 560 AMP! Edition — 1900 МГц, памяти — 4400 МГц

    10:25

    NVIDIA GeForce GT 545 и GT 530 стали доступны для OEM: Тактовая частота GPU NVIDIA GeForce GT 545 составляет 700 МГц, GPU GeForce GT 530 — 870 или 720 МГц

    10:253

    «Лаборатория Касперского» и «Билайн» объединяют усилия в борьбе с SMS-мошенничеством: «Лаборатория Касперского» и «ВымпелКом» консолидируют свои усилия

    10:203

    Смартфон Fujitsu LOOX F-07C на процессоре Intel Atom поддерживает Windows 7 и Symbian: «Самый маленький компьютер с 32-разрядной японской версией Windows 7 Home Premium» весит чуть больше 200 г

    09:5014

    Актуализация компонентов в Windows-версиях продуктов Dr.Web для Kerio: Актуализация модуля обновления в составе Windows-версий плагинов Dr.Web для почтовых серверов Kerio

    09:45

    Бесплатное виртуальное пианино от MagicScore Music Software: MagicScore Music Software выпустила бесплатную программу

    09:101

    Toshiba показала на выставке SID 2011 дисплей для смартфонов разрешением 367 точек на дюйм: Длина диагонали экрана равна четырем дюймам

    09:003

    Технологии ABBYY помогут SECURIT DLP распознавать конфиденциальные данные в графических документах: ABBYY и SECURIT объявляют о заключении партнерского соглашения

    08:35

    Microsoft: Джорджио Сардо выступит на конференции LINT 22 мая 2011: Старший технический евангелист Microsoft выступит на конференции LINT

    08:00

    10-дюймовый планшет HTC будет работать под управлением Google Android 3.0: Аппаратной основой HTC Puccini выступит однокристальная система Qualcomm Snapdragon MSM8660

    00:414

    В сентябре семейства гибридных процессоров AMD Ontario и Zacate пополнятся новыми представителями: В сентябре должны увидеть свет гибридные процессоры AMD C-60, E-300 и E-450

    00:359

    Gainward выпускает три 3D-карты GeForce GTX 560: одну с 2 ГБ памяти и две — символически разогнанные: Частота графического процессора повышена с 810 до 822 МГц

    00:27

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