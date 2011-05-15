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    15 мая 2011

    Каталог ASUS пополнили 3D-карты Radeon HD 6770 DirectCu и HD 6750 Formula: В новинках применена «технология» ASUS Super Alloy Power

    23:25

    Novel Concepts претендует на лавры создателя самого тонкого охладителя с принудительной конвекцией: Размерами охладитель ThinSink без мотора напоминает кредитную карточку

    23:0014

    Обновленная модель HP EliteBook 2560p массой 1,67 кг стала самой маленькой и легкой в серии HP EliteBook: Компания HP расширила линейку ноутбуков, предназначенных для деловых пользователей

    22:354

    На «брюшке» у клавиатуры Thumb Keyboard есть тачпэд: Устройство оценено в 80 фунтов стерлингов

    22:188

    NZXT Sentry Mesh позволяет вручную управлять пятью вентиляторами: Контроллер рассчитан на установку в отсек для накопителя

    20:553

    В новые iMac нельзя установить стандартный HDD: Причина — специальная прошивка накопителя

    20:4152

    По оценке технического директора Sony Ericsson, в 2011 году будет продано 180 млн. смартфонов с ОС Android: Смартфоны составляют 60% продаж мобильных терминалов Sony Ericsson

    20:366

    Компания Nikon отчиталась за 2011 финансовый год: Подразделение по выпуску камер и объективов обеспечило 67% дохода компании

    20:112

    Foxconn может не справиться с заказами по выпуску продукции Apple: За первый квартал Apple удалось продать 18,6 млн. смартфонов iPhone

    19:0110

    Три новых монитора Samsung серии TA поступили в продажу в Европе: SyncMaster T22A550 LED, T24A550 LED и T27A550 LED оснащены гибридным TV-тюнером

    18:048

    USB-диск Transcend JetFlash 200 поддерживает аппаратное шифрование данных: Transcend JetFlash 200 обеспечивает шифрование данных по алгоритму AES с длиной ключа 256 бит

    17:596

    PowerColor оснащает Radeon HD 6770 системой охлаждения Vortex второго поколения: GPU CS+ HD6770 Vortex II Edition работает на частоте 900 МГц, что на 50 МГц выше, чем у референса

    17:55

    Специально для африканцев Samsung готовит нетбук на солнечной батарее: Изделие пока фигурирует под названием NC215S

    17:4812

    Готовящийся к выходу моноблочный ПК Packard Bell oneTwo S будет комплектоваться процессорами Intel и AMD: Packard Bell oneTwo S получит сенсорный дисплей диагональю 20 дюймов

    17:433

    HighPoint анонсирует адаптеры с 16, 24 и 32 портами SAS 6 Гбит/с : Объединить большое количество портов в одном адаптере позволила фирменная архитектура

    17:411

    Linutop 4: новая версия неттопа под управлением Linux стала еще компактнее: Linutop 4, как и предшественник, оснащен процессором Intel Atom N270

    17:365

    10-дюймовый планшет Dell Streak Pro будет работать под управлением ОС Android 3.1?: Если утечки информации верны, Dell Streak Pro будет построен на платформе NVIDIA Tegra 25 и управляться ОС Android 3.1

    17:251

    Завтра начнутся поставки подводного бокса Nauticam NA-XZ1 для камеры Olympus XZ-1: Цена новинки равна $950

    15:20

    3D-карты GeForce GTX 560 появляются в онлайновой продаже: Цены лежат в диапазоне $200-225

    14:103

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