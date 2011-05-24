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    24 мая 2011

    Монитор Philips 273P3L «чувствует», когда остается в одиночестве: Модель с 27-дюймовым экраном принадлежит к профессиональному сегменту

    23:5919

    Barnes & Noble выпускает новую электронную книгу NOOK: Новая модель получила шестидюймовый сенсорный экран

    22:0526

    Тренируем память с помощью PocketFullRecall 1.3.39 для Windows Mobile: Бесплатная программа, помогающая хорошенько запомнить какую-либо информацию

    16:23

    Переносные HDD Toshiba STOR.E Edition: объем до 1 ТБ и интерфейс USB 3.0: Имеются четыре варианта расцветки

    16:20

    Lock Screen 0.18.4222 — новая блокировка клавиатуры для Symbian : Используя утилиту, можно выводить на экране телефона такую полезную информацию, как текущая дата и время, статус заряда аккумулятора, наличие пропущенных звонков

    16:19

    Toshiba отказывается от планов выпуска планшетов с Windows и нетбуков с Chrome: Трезвый расчет возобладал над модными веяниями?

    14:5717

    Яндекс запустил поиск объектов поблизости для Android и iPhone: С помощью этой функции поисковик может определить местоположение пользователя и выдать различные организации, находящиеся поблизости

    14:01

    Scythe Kozuti: кулер с нестандартным расположением вентилятора общей высотой лишь 40 мм: Доступная и компактная система охлаждения

    14:0013

    Производители мобильных ПК скептически оценивают перспективы Windows 8 для ARM: Планшеты с ОС Windows 8 для ARM появится до конца года

    13:4441

    Вышел браузер Firefox 5.0 для Android с функцией защиты от слежения: Новый релиз мобильного браузера от Mozilla отличается улучшенной производительностью, более высокой скоростью загрузки страниц при использовании соединения по 3G, поддержкой анимации CSS3.

    13:19

    Графика: Hornil StylePix v.1.8.0: Графический пакет для обработки файлов

    13:15

    Контроллеры PLX OXU3110 и OXU3111 перекидывают «мостик» между SATA и USB 3.0: Новинки PLX Technology предназначены для внешних накопителей

    12:417

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.5.0: Бесплатный, удобный и качественный FTP-клиент

    12:40

    Толщина официально представленного Dell ноутбука XPS 15z на платформе Huron River «не достигает и дюйма»: Dell XPS 15z комплектуется процессорами Intel Core i5-2410M и Core i7-2620M

    12:3827

    В Hanvon создана сенсорная панель на эффекте электромагнитного резонанса для планшетов и электронных книг: По точности и скорости работы новинка превосходит емкостные и резистивные панели

    12:239

    Три 3D-карты GeForce GTX 560 появились в ассортименте MSI: Две из трех моделей получили систему охлаждения Twin Frozr II

    12:051

    Настройщики: WinTools.net v.11.5.1: Сборник утилит для настройки операционных систем Windows

    12:05

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.8: Утилита для оптимизации Интернет-соединений

    11:30

    ASUS показала фотофрагменты грядущего планшета: Новинка, возможно, построена на платформе Intel Oak River

    10:554

    Мультимедиа: Switch v.4.12: Небольшая программа для ковенртации медиа-файлов

    10:551

    Xeon E3-1290 станет самым быстрым процессором Intel на архитектуре Sandy Bridge: Частота Intel Xeon E3-1290 составит 3,6 ГГц

    10:497

    Toshiba Qosmio X770 и X770 3D — высокопроизводительные лэптопы на платформе Intel Huron River: Toshiba Qosmio X770 3D оснащен стереоскопическим дисплеем

    10:46

    Представлены профессиональные графические карты AMD FirePro V5900 и AMD FirePro V7900 : Новинки поддерживают технологии AMD Eyefinity, PowerTune и GeometryBoost

    10:4511

    Intel снимает с производства SSD серий X25-M и X25-V: Старые накопители заменены новой серией SSD 320

    10:40

    Утилиты: EarthView v.3.13.2: Программа-скринсейвер, также позволяющая динамически менять обои Рабочего Стола Windows

    10:20

    Сетевое хранилище Iomega StorCenter ix4-200d, Cloud Edition рассчитано на четыре жестких диска: Для подключения к сети устройство имеет два порта Gigabit Ethernet

    10:051

    Интернет и сети: AI RoboForm v.7.3.0: Удобная и качественная надстройка к веб-браузерам для сохранения паролей и заполнения форм

    09:45

    Планшет Toshiba Thrive ненадолго появился на онлайновой витрине J&R: Модификация с 8 ГБ стоит $449, с 32 ГБ — $579

    09:25

    Microsoft: компании могут сэкономить на оценке знаний своих технических специалистов : До конца июня действуют уникальные условия по сертификационному тестированию сотрудников ИТ-команд (и отдельных специалистов) на знание технологий Microsoft

    09:10

    Entensys выпускает KinderGate Родительский Контроль v.1.2: KinderGate Родительский Контроль 1.2: специальные изменения для школ

    08:35

    Basware и Avenir IT-Solutions дополнили систему 1С возможностями автоматической обработки первичных документов: Новое решение значительно упрощает процесс учета, обработки и согласования счетов

    08:00

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