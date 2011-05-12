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    12 мая 2011

    Специалисты Panasonic создали датчик изображения типа MOS с максимальной светочувствительностью: Датчик предназначен для фотокамер и видеокамер, а также встроенных камер смартфонов

    21:352

    OCZ Technology анонсирует выпуск SSD Talos с интерфейсом SAS 6 Гбит/с: Устройства объемом до 960 ГБ предназначены для корпоративного рынка

    19:56

    Какими будут процессоры Celeron в исполнении LGA 1155 на архитектуре Sandy Bridge?: Опубликованы данные трех бюджетных моделей

    19:457

    Samsung SENS-240 Hybrid Tablet — планшет для смартфона… или планшета: навигационное устройство (PND), использовать которое настоятельно рекомендуется в связке со смартфоном или планшетом

    19:354

    Нераспроданные нетбуки накапливаются на складах: По оценке ViewSonic, в текущем году планшеты заменят 70% нетбуков

    19:1219

    ZyXEL модернизирует мобильный маршрутизатор MWR211 добавлением поддержки 4G-модемов: Рекомендованная производителем розничная цена ZyXEL MWR211 осталась прежней

    18:53

    moTweets 2.0 — быстрый доступ к Twitter на Windows Mobile: Twitter-клиент, позволяющий выполнять все основные операции на сервисе: делать ретвит, работать с личными сообщениями, заносить в избранное, подписываться на твиты других пользователей и отписываться от них

    18:38

    FeedGoal 1.6.2 — чтение новостей RSS/Atom на Android: Бесплатный инструмент с открытым кодом для чтения новостей RSS2.0 и Atom1.0

    17:28

    GoodReader for iPhone 3.7.1 — работа с PDF и другими документами: Приложение для чтения документов PDF, TXT, MS Office (.doc, .ppt., .xls), iWork ’08/’09, HTML

    17:11

    Secrets for Android 1.9.8 — безопасное хранение паролей : Бесплатная программа, предназначенная для хранения паролей и другой конфиденциальной информации

    17:09

    SketchBook Pro 2 для iPad — создание набросков и рисунков: Autodesk SketchBook Pro для iPad для создания набросков и рисунков

    17:07

    Aspire 5951G и 8951G — новые представители элитной серии ноутбуков Acer Ethos: Acer Aspire 5951G и 8951G Ethos поcтроены на платформе Intel Huron River

    16:254

    E Ink меняет фирменный стиль, начиная с логотипа: В новом логотипе сохранено название E Ink и появился элемент, перекликающийся с этим названием

    15:562

    На третий квартал Dell планирует выпуск трех мониторов UltraSharp с панелями типа IPS: Все три новинки будут иметь светодиодную подсветку и матовое внешнее покрытие экрана

    15:2519

    Летом NEC обещает начать поставки планшета VersaPro VK15V/TM-C на платформе Oak Trail: Цена пока неизвестна

    15:157

    NVIDIA GeForce GTX 560 упомянута в последней бета-версии программы MSI Afterburner: Появление GeForce GTX 560 в новой версии MSI Afterburner дает повод думать, что анонс 3D-ускорителя состоится в срок

    15:134

    Поставки материнских плат ASUS в апреле составили около 2 млн единиц: По итогам второго квартала поставки материнских плат ASUS могут превзойти 5,7 млн единиц — показатель, зафиксированный в первом квартале года

    14:331

    Вышла «самая компактная и легкая системная камера в мире» — Panasonic DMC-G3: Разрешение DMC-G3 равно 16 Мп

    14:2519

    ZiiLABS представила двухъядерный процессор ZMS-20 и четырехъядерный ZMS-40: Однокристальные системы основаны на ядре Cortex-A9

    13:254

    Редакторы: AkelPad v.4.6.0: Крошечный бесплатный текстовый редактор

    12:40

    Gartner: в следующем году цена SSD снизится до отметки 1 долл. за 1 ГБ: В Gartner прогнозируют, что в этом году SSD подешевеют на 30%, в следующем — на 36%.

    12:3916

    SRS расширяет сотрудничество с ViewSonic — в планшете ViewPad 4 применена технология SRS TruMedia: Разработка SRS Labs улучшает качество звука в мобильных устройствах

    12:385

    A Better Finder Rename 8.81 для Mac — новая версия утилиты для пакетного переименования файлов: В новой версии улучшено отображение индикатора прогресса выполнения задания

    12:353

    Пользуясь затруднениями конкурентов, Samsung Electronics диктует цены на контрактном рынке DRAM: Начало мая принесло повышение цен на DRAM

    12:185

    Файловые обменники: BitTorrent v.7.2.1 Build 25273: Программа для обмена файлами между пользователями

    12:05

    В Novaled созданы белые OLED с рекордной энергетической эффективностью: Одновременно удалось снизить затраты на производство

    11:585

    Cocktail 4.9.2 — утилита для обслуживания Mac OS X: Cocktail предоставляет возможность исправления разрешений файлов, очистки кэшей, оптимизации работы сетевых устройств и др.

    11:37

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.7.3: Утилита для управления закладками в веб-браузерах

    11:30

    VIA Labs начала поставки контроллера USB 3.0 VL701 для накопителей с питанием от шины USB: Контроллер VIA Labs VL701 USB 3.0 USB 3.0 to SATA Bridge Controller получил сертификат USB-IF Bus Powered Certification

    11:221

    RapidWeaver 5.1.1 для Mac OS X — пакет для создания веб-сайтов: RapidWeaver занимает промежуточное положение между веб-редакторами начального уровня (вроде Apple iWeb) и профессиональными пакетами

    11:19

    Надвигается дефицит комплектующих для смартфонов и планшетов: Крупные игроки активно пополняют запасы

    10:599

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.1.19.365: Программа для конвертации видео-файлов в формат DVD

    10:55

    SteerMouse 4.1.1 — новая версия альтернативного драйвера мыши для Mac: SteerMouse позволяет подключить к Mac мыши, не поддерживаемые встроенным драйвером Mac OS X

    10:50

    ViewSonic привезет на Computex 2011 Android-планшет ViewPad 7x: Основой ViewPad 7x послужит SoC NVIDIA Tegra 2

    10:20

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.7.1.1.0 Build 0501: Программа для работы с SPD модулей памяти

    10:20

    На Computex 2011 состоится премьерный показ первого четырехъядерного процессора VIA: Номинальная тактовая частота VIA Nano QuadCore L4700 составит 1,2 ГГц

    10:155

    Выпущена полнофункциональная версия ОРФО 2011 для Mac: ОРФО 2011 для Mac осуществляет в MS Outlook 2011 проверку грамматики и стиля

    09:50

    Обновление сканера и перехватчика трафика в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Обновлены компоненты антивирусной защиты

    09:45

    «Мобильный Криминалист 2011» v.3.3: новые возможности по извлечению данных из iPhone и iPad: Учетные записи, контакты и сообщения Google Mail и Yahoo! Messenger, а также история карт Google Maps стали доступны с новой версией «Мобильный Криминалист 2011»

    09:101

    SecureTower 2.6 получил расширенные возможности по контролю за пользователями: Новая версия SecureTower получила новые функциональные возможности

    08:35

    Panda Virtual GateDefender Performa – виртуальная защита периметра сети: Начались продажи нового виртуального «облачного» решения для защиты периметра сети Panda Virtual GateDefender Performa

    08:00

    PowerColor готовит к выпуску 3D-карту на двух GPU AMD Radeon HD 6870: Проектировщики выбрали проверенную компоновку элементов на печатной плате

    08:0010

    Toshiba не собирается отказываться от участия в Phison Electronics: Toshiba уменьшила свою долю в Phison с 16% до 12%

    07:00

    Первое изображение камеры Panasonic G3 появилось накануне официальной премьеры; названа цена: Камера системы Micro Four Thirds будет представлена утром

    01:156

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