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    5 мая 2011

    Процессорная система охлаждения Cooler Master получила имя «Дед Мороз» : Охладитель можно использовать совместно с высокопроизводительными процессорами Intel и AMD

    21:0611

    На eBay замечен инженерный образец процессора Sandy Bridge-EP: Процессор в исполнении LGA2011 стоит $1360

    20:1512

    10-дюймовый планшет BlackBerry PlayBook выйдет осенью: Модель с большим размером экрана сможет успешнее конкурировать с iPad

    19:566

    Версия планшета Galaxy Tab без поддержки 3G получила другой процессор?: Различия между версиями продиктованы желанием Samsung снизить цену

    19:125

    Основой ноутбука HP Pavilion dm4x стал процессор Sandy Bridge : Цена новинки стартует с $730

    18:52

    Компактный блок питания Supermicro PWS-406P-1R для серверов имеет высокий КПД: По оценке Supermicro, КПД блока превышает 93%

    18:23

    В Европе начались продажи объектива Samyang 35mm 1:1.4 AS UMC: Новинка доступна в двух вариантах — для зеркальных камер Canon и Nikon

    17:584

    Club 3D оснащает карты Radeon HD 6750 и HD 6770 оригинальными кулерами и пассивными радиаторами: Интересный вариант для сборки HTPC

    16:45

    Фото дня: системная плата ASUS M5A99X EVO для процессоров AMD серии FX: Плата с отличным оснащением выйдет в середине июня

    15:555

    Платы ASRock получат «настоящие» разъемы AM3+: Компания ASRock объясняет преимущества AM3+ над AM3

    15:1511

    ARM CoreSight SoC-400 упростит и ускорит отладку и трассировку однокристальных систем: По мнению производителя, ARM CoreSight SoC-400 ускорит появление на рынке новых продуктов

    14:101

    Утилиты: GMER v.1.0.15.15627: Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для борьбы с руткитами

    13:50

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.8.0.0: Программа для снятия защиты с CD/DVD/BD-дисков

    13:15

    По подсчетам IDC, к 2015 году 13% процессоров для ПК будет построено на архитектуре ARM : Отчет IDC: рынок микропроцессоров за год вырос на 7,4%, расстановка сил не изменилась

    12:544

    Чистильщики: System Cleaner v.5.94d: Набор утилит для очистки жестких дисков ПК

    12:40

    ATEN предлагает первый коммутатор KVMP для энтузиастов игр и мультимедиа: Устройство поддерживает функцию «картинка в картинке»

    12:285

    Мультимедиа: WildFire CD Ripper v.4.0.2.0: Бесплатный CD-риппер, позволяющий перегонять в цифровые форматы музыку с аудио компакт-дисков

    12:05

    NEC Display Solutions выпускает 30-дюймовый монитор для медиков MultiSync MD301C4: Монитор имеет два входа DisplayPort и калибруется на фабрике

    12:001

    Утилиты: Process Explorer v.14.11: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    11:30

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1022: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    10:55

    Intel участвует в разработке внутрисистемного интерфейса, основанного на USB 3.0: Организации USB 3.0 Promoters Group и MIPI Alliance надеются представить спецификацию SSIC до конца года

    10:302

    Разработчики под .NET получили новую математическую библиотеку Solver Foundation: Вышла новая .NET-библиотека Solver Foundation

    10:20

    VIA анонсировала серию встраиваемых процессоров Nano X2 E: Двухъядерные изделия построены на архитектуре Isaiah и поддерживают работу с 64-разрядными приложениями

    10:174

    На Comutex 2011 будут показаны системные платы на базе чипсетов Intel X79 и AMD девятой серии : Тайваньские производители материнских плат привезут на Computex свои последние разрботки для новых процессоров Intel и AMD

    10:11

    MSN запускает поисковый сервис по автомобильной тематике : Информационный портал MSN.ru открывает принципиально новое направление своей деятельности – вертикальный поиск

    09:45

    Обновление менеджера карантина в персональных и бизнес-продуктах Dr.Web 6.0: Выпущены новые версии компонентов антивирусов Dr.Web

    09:102

    Чипсеты Quantenna QHS7xx поддерживают конфигурации 802.11n MIMO 4x4: В семейство Quantenna QHS7xx входят наборы микросхем QHS715 и QHS710

    09:00

    Первый бэкдор для Android зафиксирован в апреле 2011 года: Ежемесячный отчет компании Dr.Web о вирусной обстановке

    08:351

    HP Technology Consulting Services помогут предприятиям согласовать ИТ-стратегию с бизнес-задачами: Компания HP представила пакет консалтинговых услуг HP Strategic IT Advisory Services

    08:00

    Что показало первое сравнение производительности CPU AMD FX и Intel Core i7-2600K?: В тесте Futuremark PCMark Vantage процессор AMD FX держится на равных с Core i7-2600K

    08:00157

    Максимальный объем портативного массива накопителей Ciphertex CX-RANGER-EX равен 15 ТБ: Устройство обеспечивает аппаратное шифрование информации

    07:002

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