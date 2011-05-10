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    10 мая 2011

    Объектив Noktor HyperPrime 50mm f/0.95 для камер системы Micro Four Thirds выпущен не будет : Официальный сайт компании Noktor прекратил работу

    23:504

    По подсчетам DRAMeXchange, рынок флэш-памяти типа NAND в первом квартале вырос на 10%: Лидером отрасли остается компания Samsung Electronics

    22:30

    Начат прием заказов на корпус Cooler Master Silencio 550: Цена Silencio 550 равна 74,50 евро

    22:1512

    Анонсирован выпуск смартфонов Sony Ericsson Xperia mini и Xperia mini pro: Сроком начала поставок назван третий квартал

    21:172

    PDAcraft Paint 1.2.0 — графический редактор для Windows Mobile: Бесплатная программа для рисования, предназначенная для устройств под управлением Windows Mobile с сенсорным экраном

    18:18

    Да, Microsoft покупает Skype: Сделка на 8,5 млрд. долларов будет завершена до конца года

    18:1080

    Производство жестких дисков продолжает испытывать последствия японского землетрясения: Нехватка комплектующих заставила поднять цены

    17:252

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.8.0.0.77: Программа для восстановления удаленных из системы файлов

    15:00

    Процессоры Intel Cedarview получат встроенное графическое ядро PowerVR: Графическая производительность новой платформы должна заметно возрасти

    14:4932

    X Lossless Decoder 20110508 — декодер lossless-аудио для Mac: X Lossless Decoder (XLD) для Mac OS X позволяет декодировать, конвертировать и воспроизводить аудиоданные в различных lossless-форматах.

    14:48

    Утилиты: Process Hacker v.2.15: Мощная бесплатная утилита для управления процессами и сервисами Windows

    14:25

    Tinderbox 5.9.0 — обновление менеджера заметок для Mac: Программа позволяет хранить записи и планы, создавать связи между ними и публиковать готовые карты

    14:05

    Графика: XnView v.1.98: Бесплатная утилита для просмотра и конвертирования графических файлов

    13:50

    Things 1.4.7 — новая версия популярного менеджера задач для Mac: Разработчики отмечают интерфейс, позволяющий эффективно просматривать списки задач

    13:32

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.8.0.9.0: Бесплатная программа для быстрого и качественного создания копий DVD/BD-дисков

    13:15

    iRip 2.1.1 позволяет загружать музыку из iPod в библиотеку iTunes на Mac: iRip может работать с фото, видео, книгами iBooks, музыкальными треками в форматах MP3, AAC, Protected AAC и контентом Audible.com

    13:10

    Мультимедиа: XMedia Recode v.2.3.2.5: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов

    12:40

    Microsoft покупает Skype?: Сумма сделки оценивается в 7-8 млрд. долларов

    12:3546

    Проблемы в производстве IPS-матриц LG стали причиной низкого уровня продаж iPad : LG впервые уступила Samsung первенство в поставках матриц для iPad

    12:2821

    Графика: Photo Magician v.1.8.7.0: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    12:05

    Файловые обменники: FrostWire v.4.21.6: Качественная программа для обмена файлами в сети

    11:30

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.52.1000: Антивирусная программа для борьбы с вредоносным ПО

    10:55

    Планшет ARCHOS 9 PCtablet обзавелся SSD: Объем твердотельного накопителя равен 32 ГБ

    10:3110

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.4.0 Build 1003: Вышла новая программы для мониторинга работа WiFi и беспроводных точек доступа

    10:20

    В 2015 году поставки потребительских NAS превысят 11 млн. штук, подсчитали специалисты In-Stat: Лидером рынка аналитики называют Buffalo Technologies

    10:115

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.53: Новая версия бесплатной программы для тестирования быстродействия ПК

    09:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.91: Утилита для мониторинга аппаратной части ПК на базе материнских плат ASUS

    09:10

    Microsoft отправляет в Канны за победу в конкурсе: Компания Microsoft отправит победителей на Международный фестиваль Каннские Львы

    08:352

    Обновление Dr.Web для Android Light: Исправленная бесплатная версия Dr.Web for Android

    08:00

    EVGA оценивает фабрично разогнанную 3D-карту GeForce GTX 580 DS Superclocked в $520: Новинка оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами

    08:004

    AMD теснит NVIDIA на рынке мобильных GPU: В сегменте настольных решений доля NVIDIA пока больше доли AMD, но тоже сокращается

    07:0026

    Акустическая система Altec Lansing Orbit USB Stereo предназначена для мобильных пользователей: Рекомендованная производителем цена примерно равна $50

    01:101

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