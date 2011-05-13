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    13 мая 2011

    E FUN начинает продажи планшета Next6 по цене $280: Устройство работает под управлением ОС Android 2.1.

    20:114

    Nimbuzz Symbian 3.1 — новая версия мультипротокольного чата : клиент, объединяющий все самые популярные средства общения в Сети

    18:53

    Новая версия Maxthon Mobile 2.0 для Android поддерживает скроллинг во всех направлениях: Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    18:51

    PDAcraft Capture 1.0.3 поможет сделать скриншот на Windows Mobile: Программа поддерживает захват экрана с задержкой и позволяет сохранять изображения с заданной маской имени

    18:27

    ComicGlass 3.70 — программа для чтения комиксов на iPhone: С помощью ComicGlass можно просматривать на iPhone, iPod touch и iPad отсканированные комиксы из газет, журналов и прочих бумажных источников

    18:241

    SPB Shell 3D 1.1 — трехмерный интерфейс для Android: SPB Mobile Shell предлагает альтернативный трехмерный интерфейс для Android

    18:21

    UC Browser 7.7 — новая версия китайского мобильного браузера: Браузер, поддерживающий работу с вкладками и несколькими открытыми окнами, сохранение истории посещенных страниц и занесение их в закладки

    18:18

    Delegate 2.0.1 — составление списка дел для iOS: Ежедневник для iPhone, iPod touch и iPad, с помощью которого можно составить список важных дел и указать приоритет их выполнения

    18:13

    Easy Locator 1.3 — слежение за Android-устройствами при помощи GPS: Easy Locator позволяет получить информацию о местоположении устройства, просто выбрав имя в списке контактов или набрав номер телефона

    18:08

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 560 выйдет на следующей неделе: Производитель назвал точную дату выхода новинки

    18:0018

    Планшет в усиленном исполнении Xplore Technologies iX104C5 стоит $7299: Основой системы является процессор Intel Core i7 620UE

    17:3516

    Team Group представляет индустриальные SSD в линейках P52M01, A22V01 и S25AI1: Новинки неторопливые, зато компактные

    17:154

    Rambus покупает новый источник дохода, компанию Cryptography Research: Реализуется стратегия «агрессивного наращивания доходов»

    16:586

    В Cambridge Mechatronics разработана система оптической стабилизации для камер в телефонах: Модули камер с оптическим стабилизатором появятся на рынке во втором квартале 2012 года

    16:356

    Подробности о платах ASUS серии M5A для процессоров AMD AM3+: Линейка системных плат ASUS M5A дебютирует в середине июня

    15:0518

    Флэш-накопитель Kingmax ED-01 оснащен интерфейсом USB 3.0: Доступны модификации объемом от 8 до 32 ГБ

    14:337

    Infineon приобрела недвижимость и производство, ранее принадлежавшее Qimonda: Покупка обошлась покупателю в 100,6 млн. евро

    13:502

    HP представила беспроводную мышь, подключаемую к компьютерам по интерфейсу Wi-Fi: HP называет Wi-Fi Mobile Mouse первой в мире Wi-Fi-мышью

    13:3913

    Крупнейший японский производитель памяти типа DRAM завершил квартал с убытками, но год — с прибылью: Компания Elpida Memory отчиталась за квартал и год

    13:301

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.32.0: Программа для быстрой организации, редактирования и архивирования фотографий и других графических изображений

    13:15

    MSI CR460 — мультимедийный ноутбук на платформе Intel Huron River: MSI СК460 будет комплектоваться двумя моделями процессоров — Intel Core i5-2410M и Core i3-2310M

    12:59

    В Японии начались продажи ноутбука ASUS K53U на платформе AMD Brazos: Ноутбук поставляется с предварительно установленной 64-разрядной версией ОС Windows 7 Home Premium

    12:557

    Разрешение компактной камеры BenQ E1465 равно 14 Мп: Объектив E1465 охватывает диапазон 27-108 мм (ЭФР) при максимальной диафрагме на краях диапазона f/2,9-f/6,5

    12:404

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs: Сборник популярных кодеков для различных ОС

    12:406

    Утилиты: ProduKey v.1.51: Новая версия утилиты для просмотра серийных номеров программ в Windows

    12:05

    Century предлагает переносную корзину для пяти HDD: Модель CRMS-SV5F рассчитана на накопители типоразмера 3,5 дюйма

    11:595

    NeoOffice 3.2 Patch 2 — обновление бесплатного офисного пакета для Mac OS X: Паnч улучшает работу NeoOffice в Mac OS X Lion

    11:535

    Некоторые системные платы GIGABYTE на чипсетах Intel Z68 будут иметь разъем mSATA для SSD: До конца третьего квартала 2011 запланировано к выпуску более 20 моделей, включая четыре модели с mSATA

    11:311

    Графика: Light Image Resizer v.4.0.6.0: Бесплатная программа для обработки графических файлов

    11:30

    Apple выпустила обновление iPhoto 9.1.3: В iPhoto 9.1.3 улучшена работа с iOS-устройствами

    11:211

    Очередной отчет свидетельствует, что за год доход NVIDIA уменьшился: Компания NVIDIA опубликовала результаты очередного квартала

    11:0613

    Microsoft Security Intelligence Report: жертвами киберпреступников все чаще становятся домашние пользователи: Проведенное исследование показало поляризацию в поведении киберпреступников и рост использования ими техник маскировки под маркетинговые кампании.

    10:55

    SMARTReporter 2.6.2 для Mac OS X — утилита для проверки показателей S.M.A.R.T.: SMARTReporter — утилита мониторинга работы жестких дисков, подключенных к Mac по интерфейсам ATA и Serial ATA

    10:51

    Samsung Electronics и Nouvoyance покажут прототип дисплея для планшетов разрешением 2560 x 1600 пикселей: Разрешение 10-дюймового дисплея для планшетов PenTile RGBW равно 300 точек на дюйм

    10:4031

    Новый Corel Painter 12 предоставляет новые инструменты для творчества: Художники получают в своё распоряжение улучшенные инструменты для творчества, включая новые реалистичные кисти, настраиваемый интерфейс и возросшую производительность

    10:20

    Drive Genius 3.1.1 для Mac — новая версия утилиты для обслуживания дисков: Drive Genius есть инструменты для дефрагментации, восстановления, управления разделами

    10:17

    Hyundai G75TR — сенсорный монитор для коммерческого применения: Разрешение сенсорной системы позиционирования монитора составляет 2048 х 2048 точек

    10:152

    LG-Ericsson iPECS ES-5048XG — 48-портовый коммутатор 10G: Коммутатор iPECS ES-5048XG ускоряет переход к сетям с пропускной способностью 10 Гбит/с

    10:12

    Внешний оптический привод I-O Data BRD-U8S записывает диски BD-R на скорости 8х: Новинка также может использоваться для воспроизведения трехмерного видео, записанного на диск Blu-ray

    10:07

    Компания Corel анонсирует VideoStudio X4 Russian: ПО для обработки видео высокой четкости, создания и записи дисков DVD и Blu-ray

    09:45

    DVDRemaster Pro 7.0.3 — видеоконвертор для Mac: DVDRemaster Pro позволяет компрессировать видео с дисков DVD DL для записи на однослойные DVD

    09:34

    Судья ITC пришел к выводу, что Kodak не нарушала патент, принадлежащий Apple: Комиссии еще предстоит принять или отклонить решение судьи

    09:17

    Artensoft Photo Mosaic Wizard v.1.4 – новые возможности для создания фотомозаик: В новой версии расширены возможности по созданию фотоколлажей и мозаик

    09:10

    Технология виртуализации GPU LucidLogix Virtu доступна владельцам системных плат Intel H67: Обновление BIOS можно бесплатно скачать с сайта Intel

    09:00

    Handy Backup: резервное копирование теперь и мобильных устройств на базе Android: Выпущена новая версия Handy Backup для Android

    08:35

    EVGA оснащает 3D-карту на базе GeForce GTX 580 водоблоком и... оставляет ее тактовые частоты на референсном уровне: Карта EVGA GeForce GTX 580 3072MB Hydro Copper 2 получила 3 ГБ памяти

    08:304

    Утилиты: StatWin v.8.4: Набор программ для мониторинга активности работы на ОС Windows

    08:00

    Разработка 3M позволит уменьшить количество светодиодов в подсветке мониторов: Выравнивающая пленка равномерно распределяет свет по всех площади экрана

    08:0049

    В самом конце месяца MSI покажет два новых планшета : Местом анонса новинок выбрана выставка Computex 2011

    07:00

    Начат прием заказов на планшет Motion Computing CL900 — производитель сдержал обещание относительно цены: Основой планшета стала платформа Intel Oak Trail

    01:4514

    LG Optimus 2X занесен в Книгу рекордов Гиннеса как первый в мире телефон с двухъядерным процессором: Для признания очевидного у составителей Книги рекордов ушло около пяти месяцев

    01:0211

    Красивый кожух системной платы ASUS Sabertooth P67 мешает охлаждению? (дополнено): Проверить эффективность Thermal Armor оказалось очень легко

    01:0082

    В Индии запущен суперкомпьютер производительностью 220 терафлоп: Суперкомпьютер SAGA-220 почти в два раза превзошел по производительности индийский суперкомпьютер Eka, занимающий вторую строчку в национальном рейтинге

    00:582

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