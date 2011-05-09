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    9 мая 2011

    LG-Ericsson выпускает точки беспроводного доступа iPECS WAP-2020 и 2080 : Устройства соответствуют спецификации 802.11n

    20:27

    Коврики для мышей Razer Goliathus стали устойчивее к износу: Продажи обновленных моделей стартуют в этом месяце

    20:067

    Intel могла бы выиграть, став поставщиком процессоров для мобильных устройств Apple: В аналитической компании Piper Jaffray уверены, что Intel уже движется в этом направлении

    17:3033

    AMD делает процессоры семейств Athlon II и Phenom II доступнее: В новом прайс-листе процессоры оказались доступнее на величину от 2 до 39,4%

    14:5213

    Стали известны подробности о смартфоне Fujitsu LOOX F-07C, работающим под управлением Windows 7 и Symbian: В Fujitsu LOOX F-07C используется процессор Atom Z600, работающий на частоте 1,2 ГГц

    14:4522

    Sonics использует в подсистемах памяти для мобильных устройств объекты интеллектуальной собственности Synopsys: Готовые решения Sonics, в которых используются контроллеры Synopsys DesignWare DDR, уже доступны для лицензирования

    13:06

    Режим Panel Array Mode расширяет область применения коммутаторов KVM производства ATEN: Panel Array Mode дает возможность просматривать видео с нескольких источников на одном экране

    12:17

    Minebea COOL LEAF: клавиатура без клавиш за $320: Устройство имеет стандартную 108-клавишную раскладку

    10:5515

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