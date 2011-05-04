  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 мая 2011

    У Analog Devices готов первый в отрасли приемник HDMI, поддерживающий частоту 3 ГГц: Новинка под названием ADV7619 позволит создавать оборудование с поддержкой разрешения 4K x 2K

    23:473

    В Intel нашли способ продлить действие закона Мура: При переходе на 22-нанометровый техпроцесс Intel использует объемные транзисторы Tri-Gate

    21:1549

    Nokia подыскивает нового руководителя: В будущем году Йорма Оллила покинет пост председателя совета директоров

    20:5123

    Корпус для ПК Thermaltake eSports Chaser MKI ориентирован на игровые ПК: В корпусе установлено два вентилятора типоразмера 200 мм и один вентилятор типоразмера 140 мм

    20:0715

    Выпуск ASUS Eee Pad Transformer сильно ограничен проблемами в цепочке поставок: В месяц выпускается лишь 10000 штук планшетов вместо 300000 запланированных

    19:441

    E Ink не планирует выпускать новый монохромный электрофоретический дисплей в этом году: Разработчики делают упор на повышении быстродействия

    19:075

    Контроллеры емкостной сенсорной панели Renesas Electronics R8C/38T-A имеют до 36 каналов ввода: Одновременно представлены контроллеры R8C/36T-A

    15:294

    SilverStone начинает поставки корпусов Precision PS06: Вариант с окном в боковой стенке стоит 115 евро

    14:355

    Графика: JetPhoto Studio v.4.10.1: Бесплатная программа для работы с цифровыми изображениями, содержащая утилиту обработку графики JetPhoto Studio и JetPhoto Server для подготовки публикации данных в сети

    13:50

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.8.4.1.2282: Бесплатная и удобная программа для мониторинга сетевого трафика

    13:15

    Поставки планшетов Motorola Xoom перевалили за четверть миллиона: победа или поражение?: За первые три месяца года Motorola Mobility отгрузила 250 тыс. планшетов Xoom

    13:0221

    Мультимедиа: Free Video Dub v.1.8.11: Бесплатная программа для редактирования видео

    12:402

    Cisco выводит на рынок «ЦОД в контейнере» : Мобильные центры обработки данных в исполнении Cisco - энергоэффективные и защищенные

    12:376

    Утилиты: doPDF v.7.2.363: Бесплатный конвертер PDF-файлов

    12:05

    В ближайшее время Intel представит 22-нанометровый техпроцесс?: Анонс может состояться сегодня

    11:3122

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2011.05.02): Бесплатный простой антивирус для ОС Windows

    11:30

    Опубликован график выхода APU и CPU AMD серий A и FX: Ждать APU Llano и CPU Zambezi осталось недолго

    10:5514

    Выпущена новая версия пакетного менеджера NuGet 1.3: Доступна для загрузки обновленная версия пакетного менеджера NuGet

    10:55

    Apple представляет новые iMac с Thunderbolt: Новые iMac оснащены четырехъядерными процессорами i5 и i7, а также новой камерой FaceTime HD

    10:45100

    Вышла новая версия Reactive Extensions для .NET: Библиотека реактивных расширений Reactive Extensions for .NET получила очередное обновление

    10:20

    Обновление Dr.Web 6.0 для MS Exchange: Выпущен обновленный программный продукт Dr.Web для MS Exchange версии 6.0

    09:45

    AMD и Multicoreware помогут разработчикам оптимизировать использование OpenCL для APU AMD Fusion: Корпорация AMD объявила о своем сотрудничестве с Multicoreware

    09:10

    Виртуальный сенсор PacketSentry Virtual Probe для сред VMWare: Новый виртуальный сенсор PacketSentry Virtual Probe обеспечивает обзор и управление в среде VMWare

    08:35

    Новая версия инструмента корпоративной безопасности - Security Curator 5.4: Новая версия программного комплекса для обеспечения информационной безопасности предприятий и оптимизации рабочего времени сотрудников

    08:00

    Камера Nikon D800 выйдет в октябре и будет стоить $3500, а D4 придется еще подождать?: Из-за землетрясения выпуск D4 перенесен на начало 2012 года

    08:0012

    Представлен розовый смартфон Nokia N8 с ОС Symbian Anna: Смартфон для блондинок стоит 400 евро

    02:0012

    Специалисты mPhase Technologies создали батарею, выдерживающую перегрузку 30000 g: Разработчики рассчитывают на применение батареи в «умных» боеприпасах

    01:1022

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018