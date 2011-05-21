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    21 мая 2011

    ADI Touch 1.0 — индикатор горизонта для Symbian: Программа в реальном времени моделирует диаграмму, которая демонстрирует угол наклона телефона и дает представление об ориентации устройства в пространстве

    17:234

    Простой обмен сообщениями посредством WhatsApp Messenger 2.6.8 для Symbian: та программа дает возможность обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями, оплачивая при этом передачу данных через Интернет (используя 3G/EDGE/Wi-Fi), а не стоимость SMS

    17:221

    TweetDeck 2.0.2 — единое окно для Twitter и Facebook на iPhone: Бесплатный клиент для iPhone, iPod touch и iPad, который позволяет работать с двумя самыми популярными социальными ресурсами – Twitter и Facebook

    17:18

    Molecules 2.01 — трехмерные модели химических соединений на iPhone: Утилита позволяет создать трехмерную модель молекулярных соединений, визуально отобразив связи между элементами

    13:12

    Intel планирует в 2014 году выпускать процессоры Atom по нормам 14 нм: В этом году начнется переход на нормы 32 нм

    12:1046

    Colorful применила в картах серии iGame560 оригинальные печатные платы и кулеры: Разгон остается за пользователем

    12:00

    В Европе начались продажи оптического привода Lite-On iHES212: Внутренний привод может читать диски Blu-ray со скоростью до 12х

    11:5511

    Volumex 2.6.3 — новые возможности управления звуком на Windows Mobile: Программа позволяет устанавливать уровень громкости по умолчанию, быстро возвращать исходное значение уровня звука, изменять громкость без звуковых эффектов

    02:352

    Компания Intel имеет все права на марку Thunderbolt: Apple подавала заявки на торговую марку с ведома Intel

    01:366

    Представлена 3D-карта Leadtek WinFast GTX 560 O.C: Тактовая частота ядра GPU составляет 850 МГц

    01:05

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