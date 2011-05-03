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    3 мая 2011

    IDC: мобильный рынок в первом квартале 2011: рынок вырос на 19,8% и составил 371,8 миллиона устройств

    23:224

    Samsung – итоги мобильного подразделения за первый квартал 2011: Продажи мобильных устройств выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и принесли 9,5 миллиардов долларов

    23:014

    ASUS сообщила о выпуске трех недорогих мониторов серии VS: Все три монитора характеризуются разрешением Full HD и динамической контрастностью 50 000 000:1

    22:31

    LG P430 и P530 — тонкие ноутбуки на платформе Intel Huron River: Лэптопы оснащенны инновационными ЖК-панелями, толщина которых снижена на 50% в сравнении с аналогами

    22:264

    Acer предлагает для планшета Iconia Tab A500 оригинальную стыковочную станцию и пульт дистанционного управления: Стыковочная станция оснащена портом HDMI, наличие иных разъемов не исключается

    22:191

    Производством планшета Amazon займется Quanta Computer: Планшет Amazon получит сенсорный дисплей производства E Ink с поддержкой технологии FFS

    22:153

    Intel выпустит процессоры Celeron B810E и B847E для встраиваемых решений: Характеристики новинок будут совпадать с характеристиками процессоров Celeron B810 и B847

    22:08

    Motorola Mobility – итоги первого квартала 2011: Убытки составили 89 миллионов долларов – сказывается ценовая конкуренция и невысокая популярность планшета XOOM

    21:271

    Твердотельный накопитель XceedIOPS iSATA Slim выполнен в виде модуля размерами 39 х 54 х 4 мм: Объем новинки, представленной компанией SMART Modular Technologies, достигает 64 ГБ

    20:45

    Seagate первой увеличивает плотность хранения HDD до 1 ТБ в расчете на одну пластину: Seagate представила первый в мире HDD, хранящий на каждой пластине 1 ТБ информации

    20:2624

    Microsoft получила патент на онлайновые покупки : Патент затрагивает работу онлайновых магазинов, включая Amazon и B&N?

    20:1211

    Fujitsu представила новый сервер серии PRIMEQUEST 1000: Серверы Fujitsu PRIMEQUEST 1000 предназначены для критических важных задач

    19:55

    Новый модуль RFM ZPM3570 ZigBee Pro заметно меньше других: В конфигурацию модуля входит 1 МБ флэш-памяти

    19:171

    На каждый встроенный широкополосный модем приходится три модема с интерфейсом USB, подсчитали в ABI Research: По мере улучшения экономической ситуации встроенные модемы будут становиться более распространенными, полагают аналитики

    17:58

    Внешние накопители Gigabyte Pure Classic 3.0 оснащены интерфейсом USB 3.0: Доступны модели объемом 320, 500, 640 и 750 ГБ

    17:152

    ARM пытается заинтересовать AMD: Специалисты AMD могли бы объединить в одном процессоре ядра с архитектурой x86 и ARM, а также графические ядра

    14:3730

    Кодеки: Windows Essentials Codec Pack v.3.5: Коллекция самых полезных и популярных аудио, видео-кодеков и фильтров для Windows

    14:25

    Редакторы: SuperEdi v.4.3.1: Бесплатный, но достаточно функциональный редактор

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.5.1.0.29: Программа для синхронизации данных между двумя папками в Outlook

    13:15

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.7.5.6.0: Набор утилит для администрирования ОС Windows

    12:40

    Чистильщики: WashAndGo 2011i: Чистильщик чистильщик жестких дисков ПК

    12:05

    Охладитель 3D-карт Alpenföhn Peter рассчитан на четыре вентилятора размером 140 мм: Продажи Alpenföhn Peter стартуют в середине мая, по цене 55 евро

    12:027

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.3.1.10: Мультиплатформенный почтовый клиент от Mozilla

    11:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.4.1.0: Бесплатный менеджер загрузок с поддержкой популярных браузеров

    10:55

    В платах ASUS на чипсете Intel Z68 нашла применение технология LucidLogix Virtu: Это даст возможность воспользоваться достоинствами интегрированного ядра Intel HD даже при наличии дискретных GPU

    10:5110

    AMD Phenom II X4 980 Black Edition — четырехъядерный процессор со штатной частотой 3,7 ГГц для любителей разгона: Несмотря на высокую тактовую частоту, TDP не превышает 125 Вт

    10:2528

    Безопасность: Ad-Aware v.9.0.5.0: Программа для борьбы с нежелательным рекламным, шпионским и вредоносным ПО

    10:20

    Elpida Memory первой начинает выпуск 25-нанометровой памяти типа DRAM: Массовый выпуск чипов DDR3-1866 плотностью 2 Гбит начнется в июле

    10:002

    Интернет и сети: SeaMonkey v.2.0.14: сборник, объединяющий в себе веб-браузер, почтовый клиент, модуль для чтения новостей, клиент для IRC, а также простенький HTML-редактор

    09:45

    Microsoft: итоги третьего квартала показали рост почти по всем направлениям: Корпорация Microsoft объявила о результатах третьего квартала финансового года

    09:10

    С 16 по 18 мая в Москве пройдет открытый интенсивный тренинг по Qt: На днях в Москве состоится бесплатный тренинг по Qt при поддержке Nokia

    08:351

    Диагностика: Active SMART v.2.92 Beta с русским интерфейсом: Бета-версия утилиты для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    08:00

    Fujitsu оснастила ноутбук LifeBook E741C биометрическим датчиком, распознающим сосудистый рисунок руки: Fujitsu LifeBook E741C построен на платформе Intel Huron River

    02:1511

    GIGABYTE разгоняет GPU AMD Radeon HD 6970 до 920 МГц: GIGABYTE GV-R697OC2-2GD стала второй видеокартой компании на базе AMD Radeon HD 6970 с заводским разгоном

    00:203

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