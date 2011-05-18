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    18 мая 2011

    SPB Wallet для Android защищает важные данные: Программа для хранения конфиденциальной информации

    23:49

    Solar Walk 1.7 предлагает совершить виртуальную прогулку по Солнечной системе: Запустив программу, пользователь попадает в космический корабль и может исследовать все планеты и спутники

    23:44

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.75: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    23:42

    Карта GIGABYTE GV-N56GOC-1GI имеет кулер с двумя 100-миллиметровыми вентиляторами: Устройство как раз подоспеет к летней жаре

    22:234

    Твердотельные накопители Green House GH-SSD*S-2MC оснащены кэш-памятью типа Mobile-DDR: В серию вошли модели объемом от 32 до 256 ГБ

    22:224

    Club 3D не жалеет тепловых трубок для системы охлаждения 3D-карт GeForce GTX 560 CoolStream Edition : Конструкция охладителя CoolStream включает три тепловые трубки и два радиатора

    21:39

    В SanDisk нашли способ быстро выйти на рынок корпоративных систем хранения данных: SanDisk покупает компанию Pliant Technology

    21:22

    Новые Яндекс.Карты для Android со спидометром и ночным режимом: В картах работает функция увеличения, добавлен спидометр и слой с дорожными камерами, появился показ названий улиц поверх пробок, а также вид с высоты птичьего полета

    21:11

    Нетбук Acer Aspire One 722 на платформе AMD Brazos стоит $330: Стартовал прием заказов на нетбук Acer Aspire One 722

    20:5521

    В серию 3D-карт Palit GeForce GTX 560 вошла модель с 2 ГБ памяти и охладителем Turbofan Blade : Отличительной чертой Turbofan Blade является вентилятор диаметром 9 см

    20:152

    Материнские платы ECS для процессоров AMD Llano: первые подробности: ECS предложит потребителям три системные платы с процессорным гнездом FM1: A75F-A Black Deluxe, A75F-M и A75F-M2

    19:128

    AMD Phenom II X2 X640 BE возглавил серию мобильных процессоров Phenom II X2 с разблокированным множителем: AMD Phenom II X2 X640 BE разместился на одну ступеньку выше модели AMD Phenom II X2 X620 BE

    18:3629

    E Ink и Epson создали электронную бумагу разрешением 300 точек на дюйм : Когда разработка пойдет в серию, партнеры пока не говорят

    18:008

    Intel готовит три новых мобильных процессора семейства Sandy Bridge с низким энергопотреблением: В скором времени в ассортименте Intel появятся процессоры Core i7-2677M, Core i7-2637M и Core i5-2557М

    17:5213

    MyDigitalSSD Bullet Proof mSATA: производительные накопители для ноутбуков и планшетов: Цены относительно доступные

    17:102

    Acer переносит дату начала продаж планшета Iconia Tab A100: Семидюймовый планшет на платформе NVIDIA Tegra 2 выйдет во втором полугодии

    17:0911

    NASA и HP подписали сервисный контракт стоимостью 2,5 миллиарда долларов: HP проведет модернизацию инфраструктуры компьютеризированных рабочих мест NASA

    16:592

    Российские разработчики анонсируют мультиклеточный процессор: Суперпроцессор для суперкомпьютера

    16:2789

    Конвертеры: VSO Blu-ray to DVD v.1.2.0.14: Простая программа, позволяющая за несколько шагов сконвертировать видео из формата Blu-ray в формат DVD

    13:15

    Резервное копирование: Yadis! v.1.10.3: Простое в использование, небольшое и абсолютно бесплатное ПО для создания резервных копий важной информации

    12:40

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.24.4: Персональный брандмауэр, который предназначен для защиты как офисных, так и домашних ПК

    12:05

    У Western Digital готовы мультимедийные жесткие диски максимального в отрасли объема 3 ТБ : Одновременно стала доступна модель объемом 2,5 ТБ

    12:0034

    Для одного из планшетов Amazon выбран четырехъядерный процессор NVIDIA Tegra 3: Планшеты Amazon получили кодовые имена Coyote и Hollywood

    11:4010

    Резервное копирование: O&O DiskImage Professional Edition v.5.6.18: Программа для создания резервных копий на ОС Windows

    11:30

    Время работы ноутбука ASUS U46 на платформе Intel Huron River достигает 10 часов: Мобильный компьютер весит 2 кг

    11:1111

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.7.0.0.123: Бесплатный персональный брандмауэр для ОС Windows

    10:55

    GIGABYTE GB-ACBN — комплект для сборки недорого моноблочного ПК на платформе Intel Atom: GIGABYTE GB-ACBN оснащен экраном диагональю 18,5 дюйма и процессором Intel Atom D525

    10:451

    ASUS собирается разогнать GeForce GTX 590 до 875 МГц: Видеокарта ASUS GTX 595 Ares получит два GPU с частотой 875 МГц

    10:4111

    Представлен «самый быстрый в мире параллельный процессор для высокопроизводительных вычислений» — GPU NVIDIA Tesla M2090: Новый флагман линейки Tesla устанавливает рекорд в пакете по молекулярной динамике AMBER

    10:3015

    Утилиты: GPU Caps Viewer v.1.12.0: Бесплатная утилита для работы с OpenGL-видеокартами

    10:20

    Microsoft: для покупки ПО теперь достаточно ключа: В России стартовали продажи электронных лицензий (ключей) на продукты Microsoft

    09:452

    HP предоставляет гарантированную возможность экономии емкости систем хранения: С HP Get Thin Guarantee предприятия могут уменьшить площадь в центре обработки данных, занимаемую системами хранения, а также снизить энергопотребление и другие сопутствующие расходы

    09:10

    Словари Collins помогут овладеть английским языком: Новые возможности новой версии словарей Collins

    08:35

    Твердотельные накопители Corsair Force Series 3 оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с: В серию вошли модели объемом 60 120 и 240 ГБ

    08:3012

    Vision Solutions повышает отказоустойчивость виртуальных сред и Microsoft Exchange 2010: Новые версии предлагают улучшенную защиту и инструменты для аварийного восстановления, а также обеспечивают высокую доступность виртуальных, физических и облачных систем

    08:00

    Глава NVIDIA назвал срок, когда Android победит iOS на рынке планшетов: Сможет ли Android повторить успех на рынке смартфонов?

    08:0019

    HP расширяет линейку профессиональных настольных ПК серией HP Pro 3300: ПК серии HP Pro 3300 разработаны специально для потребителей из сектора малого бизнеса

    07:009

    Mercury 4.3.2 — альтернативный браузер для iOS : Программа отличается возможностью открытия страниц в виде отдельных вкладок, наличием полноэкранного просмотра страниц и разных режимов экрана

    02:05

    Lenovo ThinkCentre 91z — тонкий компьютер-моноблок топ-класса на платформе Intel Huron River: Толщина корпуса новинки достигает 63,5 — своеобразный рекод минимальной толщины для класса моноблочных компьютеров

    01:205

    ADATA официально представила серию SSD S511: Новинки построены на базе контроллеров SandForce SF-2200

    01:145

    RaceChrono 1.43 для Symbian использует GPS-модуль необычным образом : Программа для записи результатов в любых видах спорта

    01:071

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