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    6 мая 2011

    Базовый набор для сборки ПК Shuttle XPC Barebone SX58H7 Pro поддерживает процессор Core i7-980X: Мини-ПК на базе Shuttle XPC Barebone SX58H7 Pro будет иметь порты USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с

    23:429

    Бизнес-ноутбук Samsung Series 4 (400B2Bs) с экраном диагональю 12,5 дюймов замечен в продаже: Новинка, оснащенная экраном диагональю 12,5 дюйма и процессором Intel Core i3-2310M, предлагается в Великобритании за $890

    22:2913

    Внешние HDD LG XE1 и XE2 поддерживают интерфейс USB 3.0: Дифференцировка новых HDD на серии — по типу материала корпуса

    21:558

    Intel готовит мобильные процессоры Core i3-2530M и Core i5-2430M: Тактовая частота Intel Core i3-2530M составит 2,3 ГГц, Intel Core i5-2430M — 2,4 ГГц

    21:504

    Ассортимент Gigabyte пополнился 3D-картой GeForce GTX 570 серии Super Overclock: Данных о цене 3D-карты GV-N570SO-13I пока нет

    20:252

    Team Group ориентирует «флэшки» C111 и C112 на учащихся: Молодым людям понравятся яркие цвета, уверен производитель

    20:113

    JPR: за год доля AMD на рынке графических решений выросла на 15,4%, NVIDIA — сократилась на 28,4%: За три месяца было отгружено более 125 млн. GPU и процессоров с графическими ядрами

    19:0056

    OWC предлагает SSD объемом до 480 ГБ для прошлогодних MacBook Air : За накопитель максимального объема просят $1580

    18:109

    Gigabyte и LucidLogix стали партнерами: Системные платы Gigabyte на чипсете Intel Z68 поддерживают технологию Virtu

    17:591

    TSMC спешит начать выпуск продукции по нормам 28 нм на новой фабрике: Установка оборудования на Fab 15 началась с опережением плана

    17:45

    Начались поставки системных плат Gigabyte X58A-OC: Плата X58A-OC имеет четыре слота PCI-Express x16

    15:208

    Вышел сотый номер печатного журнала iXBT.com: Юбилейный 100й выпуск бумажного журнала iXBT.com

    14:5711

    ASUS планирует выпуск четырехъядерного планшета на базе NVIDIA Tegra 3: В ближайшие месяцы ASUS выпустит еще два планшета

    14:556

    В Европе начались продажи внешнего оптического привода Lite-On eHBU212 с интерфейсом USB 3.0 и поддержкой Blu-ray: Цена при предварительном заказе равна 155 евро.

    14:343

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.6.00: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    13:502

    Виртуальные машины: VirtualBox v.4.0.6: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    13:15

    Канадские исследователи создали работоспособный прототип гибкого компьютера: Разработка показывает, какими могут в будущем стать планшеты и смартфоны

    13:0512

    Графика: FastStone Photo Resizer v.3.1: Бесплатная утилита для конвертации картинок из одного формата в другой

    12:40

    Начат прием заказов на планшеты Fujitsu Stylistic Q550 на платформе Oak Trail с 10-дюймовым экраном IPS : Доступно две модификации Fujitsu Stylistic Q550

    12:1934

    Утилиты: AnyReader v.3.7: Программа для переписи данных с поврежденных источников хранения информации

    12:05

    В новых iMac используется еще не представленный чипсет Intel: В iMac использован набор системной логики Z68

    11:308

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.8 Build 121: Обновленная утилита для борьбы с вирусными угрозами

    11:30

    Крупнейшая выставка фототехники в этом году не состоится: PMA и CES договорились о совместном проведении выставки в январе будущего года

    11:283

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.3.0: Программа для создания идентичных копий DVD-фильмов и их записи на DVD-носители

    10:55

    Аналитики IHS iSuppli просчитали расстановку сил на рынке жестких дисков: Western Digital достанется 50% рынка, Seagate — 40%, Toshiba/Fujitsu — 10%

    10:456

    Team Group выпускает карты SDHC UHS-I и SDXC UHS-I объемом до 64 ГБ: Для получения максимальной скорости карт необходимо устройство, поддерживающее UHS-I

    10:30

    Intel готовит четыре процессора на архитектуре Sandy Bridge и снимает с производства 17 ЦП семейства CE 3100: Готовятся к дебюту процессоры Core i3-2102, Core i3-2105, Core i5-2405S и Core i5-2310

    10:293

    Компания Corsair обновляет блоки питания Builder Series: Новые модели CX V2 имеют сертификат 80 PLUS

    10:2212

    Dell готовит ультратонкий ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюйма: Базисом для новинки выступит платформа Intel Huron River

    10:218

    Восстановление данных: R-Studio v.5.4 Build 134114: Программа для резервного копирования данных и работы с бэкапами

    10:20

    Диагностика: AIDA64 Extreme Edition v.1.70: Программа для диагностики аппаратного обеспечения ПК

    09:451

    PQI U819V: одна из самых компактных «флэшек» с интерфейсом USB 3.0: Невзирая на размер, емкость новинок достигает 32 ГБ

    09:154

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.3.0 Build 1007: Программа для мониторинга работы жестких дисков ПК, поддерживающих технологию S.M.A.R.T

    09:10

    Модули Logic PD размерами 15 x 27 x 3,8 мм основаны на процессорах Texas Instruments DM3730 DaVinci и AM3703 Sitara : Областями применения производитель называет приложения с жесткими ограничениями по габаритам

    09:002

    Выпущен Dr.Web 6.0 для Windows Mobile: Состоялся выпуск шестой версии программного продукта Dr.Web для Windows Mobile

    08:35

    Рынок смартфонов за год вырос на 79,7%, подсчитали специалисты IDC: Состав первой тройки производителей за год не изменился, но обладатели второго и третьего места поменялись местами

    08:303

    Adobe Creative Suite 5.5 поступил в продажу: Обновление семейства продуктов Creative Suite обеспечивает новые возможности для создания контента в формате HTML5 и разработки приложений для мобильных платформ

    08:00

    Погоня за производительностью заставит оснащать планшеты активным охлаждением: В будущем году вентиляторы будут стоять в 5-10% планшетов

    08:0018

    Ramtron обновляет семейство «компаньонов процессора» четырьмя микросхемами с встроенной памятью типа F-RAM: Новинки имеют встроенные часы реального времени (RTC) и генератор с компенсацией изменения температуры (TCXO)

    07:30

    Начались продажи объектива Samyang 8mm f/3.5 Fish-eye CS VG10 с байонетом Sony E: Цена Samyang 8mm f/3.5 FISH-EYE CS VG10 равна 299 евро

    07:001

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