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    22 мая 2011

    ASRock представит на Computex 2011 два HTPC на платформе Intel Huron River: ASRock Vision 3D и CoreHT получат процессоры Sandy Bridge

    21:27

    Mitsubishi представила еще два монитора серии RDT233WX: Мониторы Mitsubishi серии RDT233WX доступны как с глянцевым, так и с матовым дисплеем

    21:175

    Maingear назвала лэптоп eX-L 17 3D «самым производительным ноутбуком с 3D-экраном»: Maingear eX-L 17 3D комплектуется VIDIA GeForce GTX 485M с 2 ГБ памяти GDDR5 и встроенным излучателем ИК-сигнала

    21:07

    Jetway привезет на Computex 2011 компактный ноутбук на платформе AMD Brazos: Jetway EM130A получит процессор AMD E-350 и экраном диагональю 13,3 дюйма

    20:576

    Pantech Vega Racer — первый Android-смартфон с двухъядерным CPU, работающим на частоте 1,5 ГГц: Pantech Vega Racer построен на базе однокристальной платформы Qualcomm Snapdragon MSM 8660

    20:4711

    Jetway подготовила материнскую плату на чипсете AMD 990X: Новинка рассчитана на установку процессоров Zambezi

    20:374

    Опубликованы первые снимки системной платы MSI 990FXA-GD80: Плата 990FXA-GD80 станет флагманом ассортимента MSI

    11:0525

    Ассортимент Ecomaster пополнился серией блоков питания LEPA B: Серия включает две модели — мощностью 750 и 850 Вт

    01:523

    3D-карта HIS Intros Radeon HD 6790 Fan поддерживает подключение до трех мониторов одновременно: Ориентировочная цена новинки — $160

    00:204

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