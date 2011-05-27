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    27 мая 2011

    Alcatel включается в «планшетную гонку»: в США «засветился» Alcatel OneTouch T60 под управлением ОС Android: Alcatel OneTouch T60 оснашен 7-дюймовым дисплеем и рабртает под управлением ОС Android 2.2

    23:591

    KINGMAX выпускает карту памяти microSDXC объемом 64 ГБ: По словам KINGMAX, это рекордный объем для карт памяти microSDXC

    23:311

    В июне ASUS утроит поставки планшетов Eee Pad Transformer: Ожидается, что за год ASUS выпустит 2,5-2,8 млн. планшетов Eee Pad Transformer

    22:4516

    I-O Data оснащает тонкие внешние HDD HDPV-UT встроенным кабелем: I-O Data HDPV-UT поддерживают интерфейс USB 3.0

    19:45

    Amazon.de оценил планшеты Samsung Galaxy Tab 8.9 и Galaxy Tab 10.1 в 607 и 638 евро соответственно: В обоих случаях речь идет о моделях, укомплектованных 16 ГБ флэш-памяти, адаптерами 3G и Wi-Fi

    18:2019

    SD-N256S/MC400 — первый твердотельный накопитель Buffalo с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Максимальная декларируемая производителем скорость передачи данных накопителем — 405 МБ/с

    17:39

    Два слота для SIM-карты и фронтальная камера — и Motorola Droid X2 превращается в Motorola XT882: Motorola XT882 стал первым двухрежимным смартфоном под управлением ОС Android

    16:2613

    Corsair выпустила самый быстрый набор модулей ОЗУ объемом 8 ГБ: Dominator GT CMGTX7 : Цена соответствует характеристикам

    15:106

    Zotac выпускает две системные платы типоразмера Mini ITX на чипсете Intel Z68, одна — со встроенным GPU NVIDIA GT 430: Zotac Z68 GT430 ITX-WiFi оснащена GPU NVIDIA GT 430

    13:4410

    Club 3D удваивает объем памяти 3D-карты GeForce GTS 450: Карта CGNX-TS45048ZI поддерживает DirectX 11 и 2-way SLI

    13:3311

    Диагностика: EF Process Manager v.5.70: Утилита для управления ОС Windows

    13:15

    Cooltek AH-01: алюминиевый корпус для HTPC: Производитель комплектует модель пультом ДУ

    13:103

    ASUS готовит системную плату ROG Maximus IV Extreme-Z на чипсете Intel Z68: Новая модель получит порт HDMI и поддержку Smart Response Technology

    12:503

    Утилиты: Foxit Reader v.5.0.1.0523: Бесплатная программа для просмотра и распечатывания документов в формате PDF

    12:40

    Системная плата GIGABYTE A75M-UD2H предназначена для APU AMD Llano: Недорогая модель выполнена в типоразмере Micro-ATX

    12:186

    Мультимедиа: DarkWave Studio v.3.5.4: Бесплатный мультимедиа-комбайн, в состав которого входят несколько удобных утилит

    12:05

    iTalk 4.1 превращает iPhone в диктофон: Используя iTalk, записанные файлы размером до двух мегабайт можно отправлять по электронной почте

    11:36

    FTP-клиенты: WinSCP v.4.33: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    11:30

    TodayXLive 1.0.0.2 BETA — имитация экрана Windows Phone 7: Приложение для устройств, работающих под управлением Windows Mobile 5 и 6, которое делает экран Today похожим на Windows Phone 7

    11:242

    Резервное копирование: FBackup v.4.5.253: Бесплатная программа для резервного копирования данных

    10:55

    В сентябре серия процессоров AMD FX пополнится четырьмя новыми моделями, в том числе флагманской: Дебютируют четыре модели: FX-8150, FX-8100, FX-6100 и FX-4100

    10:3629

    Утилиты: Driver Genius Professional v.10.0.0.761: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    10:20

    Представлена компактная камера Leica V-Lux 30: Близкий родственник модели Panasonic Lumix DMC-ZS10 стоит вдвое дороже

    10:0028

    DevCon’11: увлекательный мир разработки!: Главной темой конференции стала интегрированная платформа разработки Microsoft

    09:45

    Флагманские блоки питания Enermax MAXREVO появились в продаже по соответствующей цене: Читателям эти устройства могли запомниться одновременным обслуживанием двух систем и наличием шести линий напряжения 12 В во всех моделях

    09:30

    Обновление брандмауэра в продуктах Dr.Web 6.0 для Windows: Доработанная версия брандмауэра доступна пользователям

    09:10

    В суперкомпьютере Cray XK6 объединены CPU AMD Bulldozer и GPU NVIDIA Tesla: В одной системе объединены разработки Cray, AMD и NVIDIA

    09:006

    3D видео с NVIDIA 3D Vision теперь доступно во всем мире через YouTube: Пользователи могут загружать и просматривать высококачественные стереоскопические 3D видеоклипы на YouTube со своих ПК NVIDIA 3D Vision

    08:35

    ESET и Group-IB рассказали о борьбе с российской и мировой киберпреступностью на CARO 2011: Обзор российской и мировой киберпреступности с CARO 2011

    08:00

    За каждый смартфон с Windows Phone 7 компания Microsoft будет получать от Nokia по $15: Nokia использует в первом смартфоне с Windows Phone 7 чип Qualcomm

    08:0022

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