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    20 мая 2011

    Версия Windows 8 для ARM будет несовместима с существующими приложениями : Между версиями Windows 8 для ПК (x86) и планшетов (ARM) будет четкий водораздел

    23:1578

    Видеокарты POV/TGT GeForce GTX 560 1 GB Charged и UltraCharged работают на повышенных частотах: Тактовая частота GPU POV/TGT GeForce GTX 560 1 GB Charged — 864 МГц, UltraCharged — 900 МГц

    20:38

    Основой планшета BeBook Live стала однокристальная платформа Samsung Hummingbird: BeBook Live поступит в продажу с 21 июня по цене $280

    20:111

    Основой Google Nexus 3, возможно, станет однокристальная платформа NVIDIA Tegra 3: На это намекают изречения Энди Рубина и Дженсена Хуанга

    17:4311

    Три 3D-карты серии GeForce GTX 560 пополнили каталог SPARKLE: Одна из карт разогнана, вторая получила 2 ГБ памяти, а третья воспроизводит референсный образец

    14:52

    В Сети появились изображения и технические данные планшета Dell Streak Pro: Время автономной работы у Dell Streak Pro будет достигать 12 часов

    13:307

    Verbatim представила диски Blu-ray BD-R LTH 6x объемом 25 ГБ: На запись всего диска достаточно 15 минут

    13:157

    Дефрагментаторы: Defraggler v.2.05: Бесплатный дефрагментатор, обладающий полезной возможностью дефрагментировать только выбранные вами файлы

    13:15

    Появились данные о стоимости процессоров Zambezi: Стоимость ЦП Zambezi простирается от $320 до $190

    13:0069

    Утилиты: AceMoney v.4.18: Органайзер для управления расходами личных денежных средств

    12:40

    Новые контроллеры Cypress позволяют на треть снизить стоимость сенсорных экранов: Ассортимент Cypress пополнили контроллеры CY8CTST241 и CY8CTST242

    12:195

    JulyPlayer 1.70 для Symbian позволяет смотреть кино и ТВ: Благодаря поддержке потокового видео, при помощи плеера можно смотреть онлайновые телепередачи со всего мира.

    12:16

    Мультимедиа: Acoustica v.5.0 Build 36: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    12:05

    Новая версия программы WiMoSpeed 1.07 для разгона смартфонов на Windows Mobile: Бесплатная программа для увеличения тактовой частоты процессора смартфонов

    12:00

    Интернет и сети: TCPView v.3.04: Утилита для просмотра подробной информации по активным TCP/UDP-соединениям

    11:30

    Samsung лицензирует разработки RealD в области 3D-экранов для ПК и телевизоров: Серийные мониторы для ПК, в которых используется новая технология, должны появиться в начале 2012 года

    11:219

    Утилиты: Process Explorer v.14.12: Качественная утилита для получения детальной информации о работе выбранных приложений на ПК

    10:55

    Стильные внешние жесткие диски GIGABYTE А2 поддерживают интерфейс USB 3.0: Объем памяти накопителей составит 320, 500, 640 или 750 ГБ

    10:212

    Архиваторы: QuickZip v.5.1.14: Бесплатный архиватор, во многом похожий на ZIP

    10:20

    Первый безрамочный моноблочный ПК Lenovo IdeaCentre B520 скоро поступит в продажу: Знаменит он не только этим...

    10:009

    Интернет и сети: Wireshark v.1.6.0 RC1: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    09:45

    Виртуальные машины: VirtualBox v.4.0.8: Бесплатная и качественная виртуальная машина

    09:10

    «1С-Битрикс: Управление сайтом» получил украинскую локализацию: «1С-Битрикс» выпустил первую украинскую локализацию коммерческой системы управления веб-проектами: продукт «1С-Битрикс: Управление сайтом» полностью переведен на украинский язык

    08:35

    Paragon выпустила русскоязычную версию Drive Copy 11 Professional: Программа для миграции системы и данных на любой жесткий диск, включая SSD и диски емкостью 3TБ

    08:00

    Sony будет использовать в своем варианте Thunderbolt разъем USB?: Интерфейс Thunderbolt свяжет ноутбук со стыковочной станцией

    08:006

    BitDefender Mobile Security Beta — новый антивирусный пакет для Android: Программа содержит антивирусный сканер, который полностью работает на облачной технологии, благодаря чему не требует обновлений

    07:002

    Глава Intel обещает, что смартфоны на платформе Medfield появятся в «первой части» будущего года: Причиной задержки названо сотрудничество с Nokia

    02:259

    Мини-ПК Globalscale D2 Plug построен на платформе Marvell PXA510: Компьютер способен декодировать видео высокой четкости в формате 1080p

    01:416

    Слежение за состоянием системы с Quick System Info Pro 1.6.8: Утилита отображает данные о процессоре, памяти, SD-карте, показывает все запущенные процессы, выводит список установленных приложений и сетевых соединений

    01:40

    Point of View оснащает видеокарты GeForce GTX 560 Ti TGT Charged Edition и Ultra Charged Edition 2 ГБ памяти: Тактовая частота GPU POV/TGT GeForce GTX 560 Ti Charged Edition — 860 МГц, Ultra Charged Edition — 911 МГц

    01:202

    Охлаждающая подставка для ноутбука Xigmatek Tituli продается в Европе за 20 евро: Устройство предназначено для охлаждения ноутбуков диагональю до 15,6 дюйма

    00:496

    HP обновляет линию потребительских настольных ПК HP Pavilion: В список новинок вошли модели серий HP Pavilion p7, Slimline s5 и HPE h8

    00:48

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