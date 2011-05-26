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    26 мая 2011

    Vivid View Processor 3 улучшает изображение на экране автомобильного навигатора: Одновременно удается снизить потребляемую мощность

    23:38

    В системе охлаждения видеокарты SAPPHIRE HD 6950 Dirt3 Edition используются два вентилятора: Несмотря на нестандартную систему охлаждения, SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5 Dirt3 Edition работает на штатных тактовых частотах

    23:233

    HP разместила у Inventec заказы на три десятка моделей бизнес-ноутбуков, выходящих в 2012 году: Причиной названа более высокая прибыльность таких моделей

    22:50

    SAPPHIRE Flex HD 6870 Dirt3 Edition поддерживает прямое подключение трех мониторов со входами DVI: SAPPHIRE Flex HD 6870 Dirt3 Edition оснащается нестандартной системой охлаждения, но работает на штатных частотах

    22:102

    Процессоры Intel Ivy Bridge в январе будущего года не выйдут: Новым сроком выхода назван март-апрель будущего года

    20:5554

    Nikon подает на Sigma в суд за стабилизаторы в объективах: Иск подан в Токио

    19:4623

    Dropbox для Android 1.1.2 — доступ к файлам на мобильном:

    18:30

    Повышение контрактных цен на память типа DRAM остановилось: В июне цены могут даже пойти вниз

    18:21

    Foxconn представила материнскую плату Z68A-S на чипсете Intel Z68: Foxconn Z68A-S рассчитана на работу с процессорами Sandy Bridge

    17:398

    Названы цены 32-нанометровых процессоров Intel Atom: Новые процессоры Atom будут существенно дешевле тех, которые доступны сейчас

    15:5821

    Xi3 ChromiumPC — первый компьютер в мире под управлением ОС Chrome: Xi3 ChromiumPC, скорее всего, будет оснащаться процессорами AMD Athlon 64 X2 3400e и Athlon 64 2000+

    14:4326

    Настройщики: Reg Organizer v.5.20: Утилита для работы и настройки реестра Windows

    14:251

    Дефрагментаторы: JkDefrag GUI v.1.17: Удобный графический пользовательский интерфейс для JkDefrag

    13:50

    Point of View и TGT оснащают 3D-карты GeForce GTX 580 3 ГБ памяти: Карты поддерживают работу в режиме SLI

    13:425

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.88: Утилита для оптимизации стартового меню в Windows Vista

    13:15

    Флэш-накопитель Team Group X101 оснащен интерфейсом USB 3.0: Покупатель может выбрать темно-зеленый или темно-синий цвет корпуса

    13:022

    Kingston предложила пользователям мобильных устройств карту памяти microSDHC Class 10 объемом 32 ГБ: Стоимость Kingston microSDHC Class 10 объемом 32 ГБ — $153

    12:501

    Мультимедиа: VideoInspector v.2.2.8.126: Утилита, отображающая детальную информацию о видео-файлах

    12:40

    Ассортимент Lian Li пополнился корпусами PC-P80N, PC-Z70 и PC-Z60 : Модель PC-P80N стоит $489, PC-Z70 — $389, PC-Z60 — $269

    12:217

    Общение в сети: Skype v.5.3: Популярная программа для общения пользователей по всему миру

    12:05

    SPB Time для Android помогает просыпаться: SPB Time — это программа-будильник. Наряду со стандартным режимом будильника, для которого можно выбрать одну из двадцати тем, доступно также два необычных режима.

    11:302

    Настройщики: SpeedUpMyPC v.5.1.1.3: Программа для настройки ОС на максимальное быстродействие

    11:30

    Интернет и сети: Lansweeper v.4.1.0.27: Программа для сбора информации с ПК и устройств по сети

    10:55

    Фото дня: графический ускоритель ASUS ROG MATRIX GTX 580 : Модель с массивной системой охлаждения занимает три слота в корпусе ПК

    10:5013

    Sony перевела ноутбуки VAIO F на рельсы Sandy Bridge: Обновленные Sony VAIO F комплектуются процессорами Intel Core i7-2630QM, i7-2720QM и i7-2820QM

    10:3418

    Первые снимки системной платы ASUS ROG Crosshair V Formula на чипсете AMD 990FX: Модель будет предлагаться с платой расширения Thunderbolt или без таковой

    10:251

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.7.9.1564: Бесплатная утилита для управления настройками драйверов видеокарт ATI

    10:20

    Microsoft и Softkey подписывают стратегическое соглашение и создают новые возможности для разработчиков мобильных приложений из России и стран СНГ : Microsoft и Softkey объявили о подписании стратегического соглашения

    09:45

    Mail.Ru Group объявляет о выходе ICQ для Linux: Mail.Ru запускает версию ICQ для Linux

    09:101

    Система охлаждения 3D-карт Arctic Accelero Xtreme Plus II получила три вентилятора: Стоит новинка 64,9 евро

    09:004

    Вышла бета-версия «облачного» Panda Cloud Antivirus 1.9: Новая бета-версия облачного бесплатного антивируса Panda Cloud Antivirus 1.9

    08:35

    USB Redirector TS Edition - программа для перенаправления USB-устройств: Выпущена программа, позволяющая перенаправлять USB-устройства в терминальную сессию на удаленном компьютере

    08:00

    Sony показала гибкую электронную бумагу на органических транзисторах: Размер экрана равен 13,3 дюйма по диагонали, разрешение — 1600 x 1200 пикселей

    08:004

    ASRock представит на Computex 2011 материнские платы A75 Extreme6 и 990FX Extreme4 для процессоров AMD Zambezi: A75 Extreme6 рассчитана на работу с процессорами AMD Llano, а 990FX Extreme4 предполагает установку процессоров Zambezi

    00:2910

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