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    11 мая 2011

    Google рассекретила «хромбуки» Samsung и Acer: Оба устройства построены на платформе Intel Atom

    23:2715

    Nikon Coolpix S4100 — первая жертва землетрясения в каталоге Nikon: Nikon отказывается от выпуска компактной камеры Coolpix S4100

    22:54

    Чипсет Intel Z68 стал основой платы BIOSTAR TZ68A+: На плате есть два слота PCI Express x16

    21:325

    Ассортимент Club 3D пополнил блок питания мощностью 1200 Вт: Блок CSP-X1200CS имеет модульную кабельную систему

    21:204

    Philips встраивает в монитор 221TE2L цифровой TV-тюнер: Встроенной поддержкой стандарта DVB-T может похвастать не только Philips 221TE2L, но его младший брат 191TE2

    20:481

    Вся передняя стенка корпуса Fractal Design Core 1000 прикрыта сеткой: Единственным светлым местом черного корпуса являются заглушки слотов расширения

    20:464

    GIGABYTE в мае закрепит за собой звание основного поставщика материнских плат на чипсете Intel Z68: За май поставки материнских плат GIGABYTE на чипсете Intel Z68 должны составить 300-350 тыс. штук

    20:394

    Набор системной логики Intel Z68 Express и серия твердотельных накопителей Intel SSD 311 представлены официально: Наиболее интересная особенность чипсета — технология кэширования Intel Smart Response Technology

    20:315

    Серия ноутбуков ASUS N53 пополнилась двумя моделями на платформе Sandy Bridge: ASUS N53SV-SX387V получил процессор Intel Core i5-2410M, а ASUS N53SN-SZ127V — ЦП Intel Core i7-2630QM

    20:302

    iPod nano 7G может снова получить камеру: Кроме того, iPod nano 7G может лишиться клипса

    19:599

    Adobe выпустила серию приложений Photoshop Touch для iPad: Приложения Adobe Color Lava for Photoshop, Adobe Eazel for Photoshop и Adobe Nav for Photoshop

    19:082

    HP анонсировала выпуск монитора Elite L2201x толщиной 10 мм: Точная дата начала продаж и цена новинки пока не названы

    16:3812

    Для бюджетного 20-дюймового монитора iiyama ProLite E2008HDD выбрана панель типа TN: Особенностью монитора является режим энергосбережения, в котором снижение потребляемой мощности достигает 30%

    15:326

    Представлены твердотельные накопители OCZ Technology Agility 3 и Solid 3 с интерфейсом SATA 6 Гбит/с: Производитель сопровождает новинки трехлетней гарантией

    14:156

    Настройщики: SSD Tweaker v.1.9.4: Утилита для настройки ОС для наилучшего взаимодействия с SSD-дисками

    13:503

    NVIDIA приобретает компанию Icera, специализирующуюся на baseband-процессорах: Приобретение обойдется NVIDIA в 367 млн. долларов

    13:44

    MOSAID подает в суд на Elpida: Помимо Elpida Memory в качестве ответчиков фигурируют компании Buffalo и Axiontech

    13:181

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2011 v.3.2.2: Программа для тонкой настройки различных параметров операционных систем Windows XP/Vista/Seven, а также веб-браузера Internet Explorer

    13:15

    Представлен первый мультистандартный планшет с поддержкой ГЛОНАСС : Концепт на базе мультистандартного мультидиапазонного чипа Qualcomm MDM 6600 и ОС Android

    13:0724

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.3.1.10: Модифицированная версия популярного почтового клиента, предназначенная для запуска с переносных устройств

    12:40

    Сетевое хранилище Iomega StorCenter ix2-200, Cloud Edition упрощает общий доступ к данным : Iomega StorCenter ix2-200, Cloud Edition уже можно найти в продаже на территории России

    12:271

    ASUS анонсировала три системные платы серии P8Z68 на основе чипсета Intel Z68: Отдельным пунктом – системная плата Maximus IV GENE-Z семейства ROG

    12:252

    Графика: VueScan v.9.0.37: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    12:05

    Съемная решетка облегчает чистку охлаждающей подставки Cooler Master NotePal LapAir: Подставку NotePal LapAir можно использовать дома, на работе и в поездках

    11:39

    Запись: BurnAware v.3.3: Небольшая и простая в использовании программы для записи данных на диски

    11:30

    IEEE изучает перспективы развития Ethernet: В отрасли нет единого мнения, каким должен стать следующий шаг в развитии стандарта

    10:579

    Док-станция Icy Dock MB881U3-1SA с интерфейсом USB 3.0 может заменить «карман» для HDD: И сэкономить место в рюкзаке с ноутбуком

    10:552

    Общение в сети: Trillian v.5.0.0.32: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN, Yahoo Messenger и IRC

    10:55

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.7.3: Бесплатный медиаплеер, способный воспроизводить практически всех форматы

    10:20

    WatchDroid Pro 5.4 — защита Android-аппарата в случае кражи: приложение, которое поможет защитить от кражи телефон, работающий под управлением Android

    10:18

    Auto App Organizer 3.61 — упорядочивание программ на Android: При помощи Auto App Organizer можно навести порядок в огромной коллекции ПО, автоматически отсортировав софт по категориям

    10:17

    Системная плата Gigabyte GA-Z68-UD3H-B3 получила четыре видеовыхода: Уже известна цена Gigabyte GA-Z68-UD3H-B3 — $179

    10:154

    Gigabyte готовит к выпуску системную плату типоразмера Micro-ATX на чипсете Z68: Плата получила четыре слота расширения PCI Express

    09:507

    Веб-браузеры: Maxthon v.3.0.23.1000: Веб-браузер для ОС Windows

    09:45

    Компания LSI прекращает продажи внешних систем хранения данных: Продажи прекращены в связи с завершением покупки бизнеса компанией NetApp

    09:25

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.60: Утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК

    09:10

    Rapfox Player 1.0 — бесплатный видеоплеер для Android: Бесплатный видеоплеер, который отличается высокой скоростью декодирования видео

    08:48

    Развитие информационных угроз в первом квартале 2011 года по версии «Лаборатории Касперского»: Эксперты «Лаборатории Касперского» провели анализ информационных угроз в первом квартале 2011 года и выделили ряд важных тенденций

    08:35

    Вышел UserGate Proxy & Firewall 5.4: Выпущена новая версия программного продукта UserGate Proxy & Firewall

    08:00

    Графический процессор 3D-карты EVGA GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked работает на частоте 900 МГц: Цена EVGA GeForce GTX 560 Ti DS Superclocked равна $220

    08:00

    HP обновила потребительские мобильные ПК, включая модели HP Mini 210 и HP Pavilion dm4: Все новинки будут доступны летом текущего года

    00:242

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