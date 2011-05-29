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    29 мая 2011

    С дебютом процессоров Ivy Bridge чипсеты Intel P-series канут в лету: Через 6,5 лет с начала производства чипсеты Intel P-series прекратят свое существование

    22:357

    Объем твердотельных накопителей Verbatim новой серии достигает 256 ГБ: Максимальная заявленная скорость чтения новых SSD Verbatim — 250 МБ/с

    22:324

    Nokia Oro: кожа, золото и сапфир всего-то за 800 евро: Nokia Oro в техническом плане абсолютно не отличается от смартфона C7

    20:3040

    Планшет Lenovo IdeaPad K1 оценен в США в $510: Lenovo IdeaPad K1, судя по описанию в интернет-магазине, построен на платформе NVIDIA Tegra 2

    20:206

    Внешний оптический привод I-O Data BRD-UT12 поддерживает интерфейс USB 3.0 и пишет диски BD-R на скорости 12х: I-O Data BRD-UT12 стал на ступеньку выше анонсированного совсем недавного оптического привода BRD-U8S

    20:10

    Материнская плата GIGABYTE A75-UD4H: поддержка Llano и до восьми портов USB 3.0: GIGABYTE A75-UD4H оснащена процессорным разъемом FM1

    20:00

    Интерес к планшетам сказался на продажах HDD, уверены эксперты IHS iSuppli: Рост дохода от продаж жестких дисков в текущем году начал замедляться

    17:065

    Охлаждающая подставка для ноутбука Cooler Master NotePal X-Slim весит 700 г: Подставка предназначена для ноутбуков с экраном размером до 17 дюймов по диагонали

    16:004

    GIGABYTE выпустила плату с кэширующим SSD: GA-Z68XP-UD3-iSSD: Цена пока неизвестна, но низкой она явно не будет

    14:256

    Ассортимент Logitech пополнился аксессуарами для планшетов: Беспроводные клавиатуры, мышь и акустические системы предназначены для Apple iPad и планшетов с ОС Android

    14:242

    MSI 990FXA-GD65: вторая модель в линейке системных плат на чипсете AMD 990FX: Системная плата с поддержкой процессоров AMD FX на архитектуре Bulldozer

    12:452

    Устройство Kanguru USB Duplicator может создавать до 43 копий USB-накопителя одновременно: Новая линейка также включает модели с 11 и 21 портом

    12:082

    Разработка Nanosys позволяет расширить цветовой охват жидкокристаллических дисплеев: Пленка QDEFTM улучшает передачу красных и зеленых оттенков

    11:4913

    Появились подробности об объективах Sony для камер NEX, которые выйдут в этом году: Намечен выпуск портретного объектива, объектива для макросъемки, телетрансфокатора и «фикса» марки Carl Zeiss

    11:075

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