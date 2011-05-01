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    1 мая 2011

    Intel Atom D2500 и D2700: первые процессоры семейства Cedarview-D: Процессоры будут выпускаться по 32-нанометровому техпроцессу и получат встроенный GPU

    21:1019

    Always Innovating предложила комплект из четырех ОС для мобильных устройств на платформе ARM: В комплект Super-Jumbo вошли ОС Google Android 2.3, Ubuntu 10.10, Google Chromium и AIOS

    21:005

    AOC готовит серию мониторов 50 ID к летнему дебюту: Серия будет включать шесть моделей диагональю от 18,5 до 23,6 дюйма

    20:507

    Подтверждено: в чипсетах для процессоров Llano будет реализована технология Hybrid CrossFireX: AMD A75 получат не только поддержку Hybrid CrossFireX, но и SATA 6 Гбит/с и USB 3.0

    20:407

    SA850 — серия мониторов Samsung на панели типа PLS c концентратором на 4 порта USB 3.0:

    20:3011

    Samsung наращивает объемы поставок ноутбуков в первом квартале, все остальные ей завидуют: Объемы поставок ноутбуков Samsung выросли в первом квартале на 1%, а у всех остальных производителей из первой десятки — упали

    20:205

    MSI оснащает моноблочный ПК Wind Top AE2070 сенсорным дисплеем с поддержкой мультитач: Возможна установка видеоадаптера NVIDIA GeForce GT 540M

    20:10

    Foxconn представила комплект для сборки неттопа на базе AMD Brazos: nT-A3500: Часть комплектующих придется докупить самостоятельно

    18:503

    Монитор Mitsubishi Diamondcrysta RDT233WX-3D совмещает панель типа IPS и стереоскопию: Цена новинки приятно радует

    18:309

    BSQUARE начинает продажи мобильной платформы для разработчиков на базе процессора Snapdragon MSM8660: Платформа призвана ускорить создание приложений Android

    12:20

    3M предлагает малозаметный самоклеющийся оптоволоконный кабель для жилых помещений: Клеящее покрытие позволяет легко и бесшумно закреплять кабель за один проход

    11:078

    Доход Microsoft за квартал составил 16,43 млрд. долларов, прибыль — 5,23 млрд. долларов: К настоящему моменту продано 350 млн. копий Windows 7

    10:3913

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