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    16 мая 2011

    Apple выпустила Mac OS X Lion Developer Preview 3: Выпуск финальной версии Lion запланирован на лето этого года

    21:15

    Принтеры HP Designjet T1300 ePrinter и T790 ePrinter поддерживают прямую печать через Интернет: Продажи новинок стартуют 1 июня

    21:153

    Прототип тачпэда «обманывает» палец, заставляя его чувствовать движение: Пока неизвестно, когда разработка придет в серийные устройства

    20:3714

    Apple начала тестирование Mac OS X 10.6.8: первая сборка Mac OS X 10.6.8 имеет кодовое обозначение 10K521

    19:27

    Research In Motion отзывает около тысячи планшетов BlackBerry PlayBook: Дефект выявлен в операционной системе: он мешает корректно завершить процедуру начальной настройки планшета

    17:567

    Сенсорная емкостная панель Ocular размером 15,6 дюйма распознает до 16 прикосновений: Уже доступны ознакомительные образцы панели

    17:518

    Обновление быстрого клиента TwimGo 4.7.2 для Symbian: TwimGo поддерживает работу со всеми основными функциями сервиса микроблогов

    17:26

    Смотрим видео с веб-камер на WM при помощи WebPeekaBoo 1.3 : При помощи программы можно просматривать изображения с веб-камер в реальном времени

    17:25

    Folder Organizer 3.3.3.4 помогает упорядочить содержимое на смартфонах Android: Программа для управления приложениями, закладками и контактами

    17:24

    Android 3.1 — более удобный интерфейс для пользователей и новые возможности для разработчиков: Android 3.1 отличается улучшенным интерфейсом, более надежной поддержкой Wi-Fi, обновлением всех основных приложений

    14:414

    TTpod 4.30 — аудиоплеер для Symbian с визуальными эффектами: TTpod работает со всеми популярными аудиоформатами, в том числе MP3, AAC, WMA и M4A

    14:35

    Любителям электронных книг доступен Bookmate для iPad: Приложение для работы с облачной библиотекой Bookmate на устройствах от Apple

    14:33

    Глава NVIDIA разочарован низкими продажами планшетов с ОС Android, но знает их причину: Ситуация уже в основном исправлена в «новой волне» планшетов с ОС Android, полагает господин Дженсен Хуанг

    14:2564

    Team Group предлагает «флэшки» серий SR1 и SR3 любителям спортивных автомобилей: Дизайн одинаков, а вот скорость заметно различается

    14:001

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.1573: Утилита от McAfee для удаления специфических вирусов из MS Windows

    13:50

    Опубликованы изображения и предварительные данные камеры NEX C3 и других новинок Sony : Датой выхода новых продуктов названо 3 июня

    13:4518

    Мультимедиа: JAlbum v.9.4: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    13:15

    Новая структура транзисторов поможет Intel конкурировать с ARM: Tri-Gate делает архитектуру x86 в воплощении Intel более сильным соперником ARM, чем раньше

    13:0045

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.9.0: Небольшой антивирус для операционных систем Windows

    12:40

    Будущий iPhone: последние новости и слухи: будущая модель смартфона Apple получит название iPhone 4S и будет выпущена в сентябре этого года

    12:146

    Ноутбук Samsung QX412: 14-дюймовый дисплей в корпусе, как у моделей с экраном размером 13,3 дюйма: В конфигурацию ноутбука входит процессор Intel Core i5-2520M

    12:1418

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer v.8.05: Программа-настройщик операционных систем Windows

    12:05

    Google раздала на конференции для разработчиков 5000 планшетов Samsung Galaxy Tab 10.1: Разработчикам достались планшеты с белыми корпусами и без TouchWiz UI

    11:5617

    Google представила стандарт Android Open Accessory и референсный набор разработчика на базе Arduino: В набор входит плата с микроконтроллером и интерфейсом USB

    11:3711

    Мультимедиа: Konvertor v.4.06 Build 4: Универсальный просмотрщик и конвертер мультимедиа файлов

    11:30

    Чистильщики: Adobe Flash Player Uninstaller v.10.3.181.14: Утилита для удаления всех версий Adobe Flash Player

    10:55

    HP оценила тонкий монитор x2301 с подставкой в форме стыковочной станции в $280: HP x2301 выполнен на базе панели типа TN

    10:282

    USB-«флэшка» Aleratec PortaStor шифрует данные на аппаратном уровне: Aleratec PortaStor поддерживает аппаратное шифрование информации по алгоритму AES

    10:20

    Утилиты: BatteryCare v.0.9.8.10: Утилита для оптимизации использования батареи на ноутбуках

    10:20

    Процессор смартфона Samsung Galaxy S II разогнан до 1,5 ГГц: Энтузиасту удалось повысить частоту CPU Exynos 4210 Hummingbird на 300 МГц без потери стабильности работы

    10:1327

    Кодеки: Windows 7 Codec Pack v.3.1.0: Сборник кодеков для Windows 7 для просмотра различных видео-файлоа

    09:45

    PQI U281V: «флэшка» с двухканальным контроллером и интерфейсом USB 3.0: Объемы вплоть до 64 ГБ

    09:251

    Диагностика: SIV 4.20: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    09:10

    Аналитики DisplaySearch оценили масштабы падения рынка жидкокристаллических панелей: За год объем поставок вырос на 5%, но доходы производителей сократились на 19%

    09:004

    В прошлом году архитектура ARM стала лидирующей в сегменте MCU/eMPU: В 2007 году на долю ARM приходилось 13,6% рынка, а в прошлом — уже 23,5%

    08:3010

    «Лаборатории Касперского» об апрельском спаме: Россия сдает позиции: Эксперты «Лаборатории Касперского» спама в апреле 2011 года

    08:25

    eToken PRO (Java) и LirCryptoKi совместно интегрированы: Интегрированное решение компаний «Аладдин Р.Д.» и «Лисси» повышает защищенность электронных сервисов и госуслуг

    08:00

    MSI анонсировала выпуск двух системных плат на чипсете Z68: Модель Z68A-GD80 (B3) выполнена в форм-факторе ATX, модель Z68MA-ED55 (B3) — microATX

    08:00

    Qualcomm оснащает экран mirasol подсветкой и обещает появление серийных изделий осенью: Когда же экраны mirasol попадут на рынок?

    07:0011

    Panasonic Toughbook 53 — усиленный ноутбук на платформе Intel со временем автономной работы до 10 часов: Диагональный размер экрана Toughbook 53 равен 14 дюймам

    01:166

    Lian Li PC-U6 Cowry: специальное издание корпуса в форме улитки : Продажи «улитки» стартуют в конце месяца по цене $349

    00:1716

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