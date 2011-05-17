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    17 мая 2011

    Читаем книги fb2 на Android с помощью FBReaderJ 1.0.12: FBReaderJ поддерживает автоскроллинг, работу с закладками, управление библиотекой пользовательских файлов

    22:38

    Zeveles Blinker 1.4 для Windows Mobile уведомляет о разных событиях миганием индикатора: После установки программы индикатор смартфона начинает мигать каждые несколько секунд

    22:37

    NVIDIA ставит «на одну полку» с GeForce GTX 560 Ti новую 3D-карту — GeForce GTX 560 : Одновременно представлена бета-версия драйверов GeForce R275

    21:128

    GIGABYTE оснащает видеокарту на базе AMD Radeon HD 6770 пассивной системой охлаждения: GIGABYTE GV-R677SL-1GD оснащается пассивной системой охлаждения и работает на штатных частотах

    18:218

    Genius предложила надевать беспроводную мышь на палец: Разрешение сенсорного датчика Genius Ring Mouse — 1200 точек на дюйм

    17:3717

    NVIDIA пересматривает конструкцию 3D-карты GeForce GTX 590: Новая версия будет отличаться увеличенным запасом прочности подсистемы питания

    16:3010

    На CHI 2011 был показан интересный планшет с электрофоретическим дисплеем: Два планшета можно объединить в один с двумя экранами

    15:061

    Производители тоже знают, почему «не пошли» планшеты с ОС Android: Настоящая битва на рынке планшетов развернется во второй половине года

    14:3057

    Samsung порадовала европейцев двумя недорогими лазерными принтерами ML-1670 и ML-1675 : Стоимость принтеров в Европе составляет 79 евро

    14:057

    Интернет и сети: Network Password Recovery v.1.32: Крошечная бесплатная утилита, позволяющая найти все сетевые пароли, сохраненные в Windows для текущего пользователя

    13:501

    Фото дня: Dell показала фрагменты нового ультратонкого ноутбука XPS 15Z: Фотофрагменты демонстрируют стилистические решения ноутбука, и в гораздо меньше степени — толщину

    13:2013

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.7.0.0: Облегченная, но бесплатная версия EditPad Pro

    13:15

    Настройщики: BeFaster v.4.3: Утилита для оптимизации настроек различных интернет-соединений

    12:40

    Seagate представила мобильный винчестер с беспроводным подключением: Предусмотрено и проводное подключение к ПК с помощью интерфейса USB 3.0

    12:206

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.8.2560: Бесплатная программа для записи дисков

    12:05

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.4.0.0: Утилита для диагностики жестких дисков ПК

    11:301

    Специалисты Samsung создали складной дисплей AMOLED: Прототип выдерживает не менее 100000 сгибаний без ухудшения качества

    11:2212

    Microsoft вновь поддержит российских программистов: Стартовала третья волна социальной инициативы по лицензированию разработчиков ПО

    10:55

    Твердотельные накопители корпоративного класса Intel 710 Series дебютируют в июле : Intel SSD 710 Series будут предлагаться в исполнениях объемом 100, 200, 300 и 400 ГБ

    10:35

    Тактовая частота флагманского мобильного процессора Llano составит 1,9 ГГц: В режиме Turbo Core APU будет способен разгоняться до 2,6 ГГц

    10:2873

    Концепт flexbook: еще один дизайнер предлагает складывать ноутбуки вчетверо: Разработка представлена на конкурс, организованный при поддержке Fujitsu

    10:2520

    Установка и обновление продуктов Dr.Web для UNIX из репозиториев: Внедрено нововведение для пользователей программных продуктов Dr.Web для UNIX-подобных систем

    10:20

    Домашний сетевой накопитель ASUS NAS-M25 рассчитан на два диска: Цена NAS-M25 равна 212,90 евро

    10:0729

    Вышел PenReader 1.1 для планшетов и смартфонов на платформе Android: В новой версии PenReader для ввода специальных символов добавлена наэкранная клавиатура

    09:45

    Thermaltake готовит к выпуску игровую клавиатуру Meka G Unit с индивидуальной подсветкой клавиш: Ожидается, что новинка будет представлена на выставке Computex

    09:351

    Кулер Deepcool Assassin: восемь тепловых трубок, двухсекционный радиатор и два вентилятора: Поддерживается широкий спектр платформ

    09:304

    HP FlexNetwork поможет предприятиям подготовиться к решению будущих задач : Универсальная архитектура позволяет объединить разрозненные сети, улучшая их адаптируемость к виртуализации и к внедрению медиаемких и облачных приложений

    09:10

    Планшет Fujitsu TH40/D на платформе Oak Trail трансформируется в нетбук: Основой мобильного компьютера стал процессор Intel Atom Z670, работающий под управлением Windows 7

    09:005

    UserGate Mail Server включает бесплатную лицензию на 5 почтовых ящиков: UserGate Mail Server можно бесплатно использовать на 5 почтовых ящиков

    08:35

    Встраиваемый компьютер SeaPAC R9-8.4 рассчитан на работу в широком диапазоне температур: Компьютер может работать под управлением ОС Microsoft Windows Embedded CE 6.0 или Linux

    08:20

    ESET начала публичное тестирование бета-версий ESET NOD32 5.0: ESET сообщает о начале тестирования бета-версий Антивируса ESET NOD32 5.0 и ESET NOD32 Smart Security 5.0

    08:00

    22-нанометровая платформа Intel Atom выйдет в 2013 году: Intel использует транзисторы Tri-Gate в однокристальных системах Silvermont

    07:3011

    APU AMD Fusion сравнили с Sandy Bridge в играх: Выход APU AMD Fusion серии A ожидается в июне

    02:0051

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