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    25 мая 2011

    Корпус Colorful Raynor Tower G3 оснащен ребром жесткости и съемной верхней панелью: Любопытной особенностью (и, надеемся, востребованной) стала съемная пластиковая панель, прикрывающая верхнюю грань корпуса

    22:508

    Ошибки в Android 3.0 заставили Acer отложить выпуск планшета Iconia Tab A100: Cроком выхода Acer Iconia Tab A100 называют второе полугодие

    20:0525

    От роста рынка смартфонов выигрывают не все: Тайваньские ODM-производителям оказались чужими на празднике жизни

    19:412

    GPS Sport Tracker 1.9.1 для Windows Mobile помогает следить за спортивными достижениями : Приложение в реальном времени показывает статистику спортивных достижений и сохраняет эти данные для дальнейшего анализа на компьютере

    19:16

    Songbird для Android 1.2 — плеер с поддержкой Facebook и Flickr: Среди особенностей Songbird можно выделить возможность быстрой установки любого трека как рингтона, полноценный поиск в музыкальной коллекции и интеграцию с Flickr

    19:14

    Doit.im для Android 3.01 помогает упорядочить дела: Doit.im хранит все пользовательские данные в "облаке", благодаря чему получить доступ к ним можно с любого компьютера или мобильного устройства.

    19:07

    Вышла Opera Mini 6 для iPhone и iPad : Новый релиз содержит ряд важных улучшений, среди которых можно отметить поддержку экранов высокого разрешения iPhone 4

    19:02

    Суд обязал Samsung предоставить Apple прототипы будущих моделей планшетов и смартфонов : Речь идет о Galaxy S2, Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 10.1, Infuse 4G и Droid Charge

    18:5932

    Ассортимент BitFenix пополнился аксессуарами для портов USB 3.0: BitFenix USB 3.0 Front Panel и BitFenix Internal USB 3.0 Adapter рассчитаны на владельцев системных плат с USB 3.0

    18:551

    Logitec отметилась серией внешних HDD LHD-ENU3W с поддержкой USB 3.0: В составе серии — три модели объемом 1,5, 2 и 3 ТБ

    18:08

    ECS оснащает материнскую плату A990FXM-A на чипсете AMD 990FX портами USB 3.0, SATA 6 Гбит/с и IDE: ECS A990FXM-A ориентирована на работу с процессорами AMD Zambezi

    17:452

    Планшет Samsung Galaxy Tab 10.1 будет поставляться с ОС Android 3.1: До выхода новинки осталось две недели

    17:0532

    Compal приступила к производству Android-планшета Acer на платформе Intel, начало продаж запланировано на июль: Новинка получит процессор Intel Atom Z670 и экран диагональю 10,1 дюйма

    15:3217

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 198: Программа для удаленного администрирования сетевых ПК на базе ОС Windows

    14:25

    Утилиты: ServiWin v.1.46: Утилита, отображающая список всех установленных в системе драйверов и сервисов

    13:50

    PhotoForge2 2.0.1 — рисование и ретушь на iPhone: С помощью программы можно рисовать, ретушировать снимки, накладывать эффекты, выполнять цветокоррекцию, применять различные фильтры

    13:41

    HP рассчитывает, что TouchPad обойдет iPad и планшеты с ОС Android: Аналитики Gartner не разделяют оптимизм компании

    13:3959

    HP Pavilion dv6-6110SG — один из первых ноутбуков на платформе AMD Sabine: HP Pavilion dv6-6110SG оснащается APU A6-3410MX

    13:2916

    Графика: Photo Magician v.1.9.1.0: Бесплатная программа для пакетной обработки и конвертации графический файлов

    13:15

    Утилиты: DesktopOK v.2.52: Крошечная бесплатная утилита для управления иконка на Рабочем столе

    12:40

    Медиаплееры: Miro v.4.0: Бесплатный мультиплатформенный медиаплеер для просмотра видео-файлов и каналов по сети

    12:05

    SAPPHIRE Ultimate HD 6670: карта с пассивным охлаждением и новейшим симулятором DiRT3: Игра поставляется в виде купона на загрузку

    11:451

    Avatar S: вторая игровая мышь в ассортименте NZXT : Манипулятор имеет пять программируемых кнопок и отключаемую подсветку

    11:351

    Утилиты: Dexpot v.1.5.10: Бесплатная программа для создания виртуальных десктопов

    11:30

    Начались продажи подставки XFX для трех мониторов: Рекомендованная производителем цена примерно равна $390

    11:1526

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.5.0 Beta: Первая бета пятой версии антивирусного решения SUPERAntiSpyware

    10:55

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.2a: Бесплатная программа для сбора информации о компьютере

    10:20

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.80: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:45

    Microsoft: прямая трансляция конференции DevCon’11: 26 и 27 мая на сайте конференции DevCon’11 будет проходить бесплатная онлайн-трансляция крупнейшего в России мероприятия Microsoft по разработке ПО

    09:10

    «Аладдин Р.Д.» и «Код Безопасности» объединяют средства защиты информации : Совместное использование электронных ключей eToken с продуктами «Соболь» и Secret Net усиливает информационную безопасность

    08:35

    Компания InfoWatch получила сертификацию Госстандарта Республики Беларусь: InfoWatch завершил сертификационные испытания InfoWatch Traffic Monitor Enterprise на соответствие требованиям ТНПА Республики Беларусь

    08:00

    Lexar оснащает интерфейсом USB 3.0 устройство для работы с картами памяти: Новинка поддерживает карты формата CompactFlash и Secure Digital

    08:001

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