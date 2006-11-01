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    1 ноября 2006

    ASUS EAX1650XT(CF) - вариация на тему Radeon 1650XT известного бренда:

    21:22

    Новая версия EazyDraw оптимизирована для Intel-Mac:

    19:48

    Ноутбуки ASUS W6 и S6: мобильность в коже:

    19:17

    Buffalo Radeon X1300 PCI: ускоритель для любителей экзотики:

    19:11

    WirelessHD: разрабатывается новый быстрый стандарт беспроводной передачи данных:

    19:08

    Eye-Film Beta: 512 Мб памяти и Wi-Fi в одной карте SD:

    19:06

    Наборы AMCC должны помочь продвижению процессоров PowerPC:

    18:54

    Apple выпустила обновление Xcode Tools:

    18:27

    Logitech Alto – подставка для ноутбука со встроенной клавиатурой:

    18:04

    CD/DVD: CloneDVD Mobile v.1.1.2.1:

    16:05

    Мультимедиа: mp3Tag v.5.3:

    15:40

    Редакторы: WinHex v.13.5:

    15:15

    Микросхемы National Semiconductor помогут повысить скорость цветного копирования:

    15:04

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.78:

    14:50

    Intel и AMD практически полностью заняли рынок x86-совместимых процессоров:

    14:44

    Диспетчеры закачек: Internet Download Accelerator v.5.1.1.1045:

    14:25

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.3.5 Beta:

    14:00

    В iRobot думают, как управлять несколькими роботами разведчиками одновременно:

    13:41

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.6.3:

    13:35

    Игрушки для военных: виртуальный кокпит Raytheon:

    13:28

    Утилиты: GMER v.1.0.12:

    13:10

    Sony готовится выпустить самый легкий ноутбук:

    13:02

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.1030:

    12:45

    4-портовый KVM-переключатель TRENDnet TK-407K:

    12:43

    Trust обязуется выплатить 20000 евро по гарантии на ИБП PW-4120M:

    12:31

    Microsoft: SyncToy v.1.4 для Windows XP:

    12:20

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.57 Beta:

    11:55

    Samsung строит из памяти «шестнадцатиэтажки»:

    11:54

    iPod nano 8 ГБ не пользуется спросом?:

    11:42

    Снижение цен на процессоры AMD Opteron на 18-47%:

    11:37

    Запись: FinalBurner v.1.3.0.23:

    11:30

    GeCube анонсирует первые видеокарты на базе ATI RV560:

    11:11

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 3 v.3.30:

    11:05

    NVIDIA GeForce 8800GTX и 8800GTS доступны для заказа:

    10:45

    Коробочные версии Mandriva Linux 2007 приходят в Россию:

    10:40

    Новый DVD-рекордер BenQ DW1680:

    10:39

    Резервное копирование: Acronis True Image 10.0 Home (локализованная версия):

    10:15

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.93.977:

    09:50

    Microsoft: Windows Media Player 11 Final:

    09:25

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.1 Build 0106 Beta:

    09:05

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.97.01:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 ноября):

    08:00

    Apple подтверждает, что старт розничных продаж нового iPod shuffle состоится 3 ноября:

    07:06

    SATA-EC300 ExpressCard позволит подключить к ноутбуку внешние eSATA диски:

    02:29

    48 винчестеров в одном корпусе - Xtore XJ-SA24-448R-S:

    01:04

    eMagin готовит разработчиков к освоению микродисплеев:

    00:41

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