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    28 ноября 2006

    FontDoctor X v7.3 поддерживает Intel Mac:

    23:13

    На пути нанотехнологий станут юридические сложности:

    22:31

    GIGABYTE GA-946GZ-DS3: системная плата на чипсете Intel 946GZ для Core 2 Extreme :

    20:48

    Three Blind Mice - 3D-мышь своими руками:

    19:11

    JVC: наушники с функцией шумоподавления HA-NC80:

    18:33

    Официальный анонс BD-R / BD-RE привода LiteOn LH-2B1S:

    18:25

    I-O Data представляет 190-Мбит/с PLC-адаптеры:

    18:21

    TwinMOS: низкопрофильные модули памяти для серверов:

    18:12

    Arbor MIL-6600 - защищённый Tablet PC для военных:

    17:59

    Pulse Controller - контроллер для «умного» дома:

    17:21

    Клавиатура Optimus-103 теряет цветность:

    16:41

    Общение в сети: mIRC v.6.21:

    16:30

    MRV: новый двухканальный транспондер Fibre Channel для платформы LambdaDriver :

    16:11

    Ракетная установка с лазерным наведением и USB-интерфейсом:

    16:06

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.2.1.0.49:

    16:05

    ST начинает производство MEMS на 200-мм заводе:

    15:58

    Резервное копирование: Backup4all v.3.7 Build 242:

    15:40

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.97.02:

    15:15

    Intel P965 и Vista - катализаторы роста доли оптических приводов с SATA-интерфейсом:

    15:11

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 3:

    14:50

    4-Гб карты SDHC Class2 производства Green-House:

    14:25

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.3:

    14:25

    FTP-клиенты: Staff-FTP v.2.92:

    14:00

    Настройщики: PCBoost v.3.27.11.2006:

    13:35

    Настройщики: SuperRam v.5.27.11.2006:

    13:10

    Самый тяжёлый флэш-накопитель в мире:

    12:55

    Xerox создает самоочищающуюся бумагу:

    12:54

    Enermax Galaxy 850W: блок питания для самых требовательных:

    12:53

    Настройщики: PCMedik v.6.27.11.2006:

    12:45

    Настройщики: GameGain v.2.27.11.2006:

    12:20

    I-O Data HDMC-U8/U12: накопители на 8 и 12 Гбайт, которые можно хранить в аквариуме:

    12:02

    Age of Empires III for Mac — в продаже:

    11:58

    Настройщики: Throttle v.6.27.11.2006:

    11:55

    Архиваторы: ExtractNow v.4.34:

    11:30

    Athlon 64 X2 Brisbane: ждем через неделю:

    11:27

    Утилиты: GMER v.1.0.12.12010:

    11:05

    Фотогалерея ждёт вас! Новый сервис для читателей iXBT.com :

    10:52

    Мультимедиа: Reaper v.1.44:

    10:40

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.8.8:

    10:15

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2179:

    09:50

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (46 неделя 2006 года):

    09:25

    Aigo P706: функциональный цифровой фотоальбом от китайского производителя:

    09:13

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.122.318:

    09:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.1.318:

    08:45

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.5:

    08:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.97.28 для GeForce 8800:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 ноября):

    08:00

    Energy Star 4.0: утверждены новые требования к энергосберегающим ПК:

    00:45

    Первый взгляд на интерфейс 100-долларового ноутбука:

    00:05

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