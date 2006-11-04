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    4 ноября 2006

    Samsung выиграла контракт на поставку процессоров для iPod shuffle:

    23:26

    Утилиты: Архивариус 3000 v.3.76:

    18:05

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 999.23 Beta:

    17:45

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.1 Beta 21:

    17:20

    Maxell: новые наушники с уровнем шумоподавления 90%:

    17:08

    Мультимедиа: AoA DVD Ripper v.5.0.2:

    16:55

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.48:

    16:30

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.30:

    16:05

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0.1:

    15:40

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.6:

    15:15

    Веб-браузеры: Opera v.9.10 Build 8643/3551/478 RC1:

    14:50

    Медиаплееры: Evil Player v.1.16:

    14:25

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.3.0.14 Beta 3:

    14:00

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.9.2:

    13:35

    Архиваторы: ExtractNow v.4.31:

    13:10

    Утилиты: Phone Xpress v.1.0.200:

    12:45

    InfoWatch выводит на рынок новую продуктовую линейку:

    12:20

    ZyWALL UTM: новая ОС – новые возможности :

    11:55

    "Лаборатория Касперского": вредоносная ложная рассылка от компании McAfee:

    11:30

    «Рамка» для фото и видео - Linx Photo 8W:

    11:19

    Panda Software: "горячая" десятка вирусов октября:

    11:05

    Ember и Microchip Technology объединяют ZigBee и PIC:

    11:00

    Epocware: 113 новых словарей для смартфонов UIQ 3.0:

    10:40

    MOTTAINAI - USB-накопитель за 850 долларов:

    10:26

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.121.315:

    10:15

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.0.315:

    09:50

    Программирование: PHP v.5.2:

    09:25

    CD/DVD: Alcohol v.1.9.6.4629:

    09:05

    Официальные бета-драйверы Catalyst для Windows Vista RC2:

    08:45

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.93.71:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 ноября):

    08:00

    GeForce 8800GTX: первые результаты тестов:

    01:56

    ON Semiconductor выпускает самые маленькие микросхемы для светодиодной подсветки:

    00:05

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