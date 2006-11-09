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    9 ноября 2006

    USB-накопитель Kanguru Bio Slider обзаводится новым дактилоскопическим датчиком:

    20:49

    Корпус Addonics Mini Storage Tower, как основа для хранилища данных:

    19:41

    Ультратонкая фотокамера FinePix Z5fd с функцией распознавания лиц и ИК-портом:

    18:39

    Adobe начала продажи Creative Suite 2.3:

    18:38

    Два новых цвета в палитре ноутбуков Panasonic Toughbook eLite:

    18:21

    Mitsubishi: 25,5" ЖК-монитор Diamondcrysta RDT261:

    18:06

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2598:

    17:45

    Настройщики: BeFaster Lite v.1.6:

    17:20

    Dell PowerVault RD1000 - накопитель на сменных жестких дисках:

    17:13

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.1.6:

    16:55

    eASIC: специализированные дизайны ИС рано списывать со счетов:

    16:36

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.4.6:

    16:30

    Утилиты: Autoruns v.8.54:

    16:05

    OCZ: новое семейство модулей памяти NVIDIA SLI-Ready:

    15:46

    44 четырёхъядерных CPU = 9000 Pentium Pro, говорит Intel:

    15:43

    Abit IN9 32X-MAX: одна из первых плат на nForce 680i SLI:

    15:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.117:

    15:40

    I-O Data LCD-A175/ LCD-AD195: мониторы к любому интерьеру:

    15:38

    Samsung S-SIM: гигабайт флэш-памяти в sim-карте:

    15:32

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.2.1.0.5:

    15:15

    Утилиты: Process Explorer v.10.21:

    14:50

    Aficio MP 2510 и MP 3010: новые серии корпоративных МФУ Ricoh:

    14:48

    Fujitsu обновляет серию «ноутбуков-трансформеров» LifeBook:

    14:38

    Настройщики: Super Utilities v.6.49:

    14:25

    Резервное копирование: Backup4all v.3.6 Build 238:

    14:00

    SiCortex: суперкомпьютеры станут доступнее:

    13:45

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0 Build 2164:

    13:35

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.5.5.0.0:

    13:10

    Epson делает FeRAM ещё более быстрой, долговечной и экономичной:

    12:59

    OKI C8600 – маленький и доступный цветной принтер формата A3:

    12:55

    Архиваторы: ExtractNow v.4.33:

    12:45

    PNY Technologies XLR8: первые видеокарты на NVIDIA 8800 дешевле 450 долларов:

    12:28

    Мультимедиа: Reaper v.1.35:

    12:20

    Altera Stratix III: экономичные 65-нм FPGA:

    11:56

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.28.01:

    11:55

    S3 Graphics Chrome S27 - теперь с 256 Мб памяти и в низкопрофильном форм-факторе :

    11:54

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.6.2:

    11:30

    Процессорный кулер Antazone AS-C1000:

    11:24

    Paragon Software: прогноз погоды из коробки:

    11:05

    NVIDIA nForce 600i официально:

    10:51

    Intel начинает массовые поставки многоуровневой 65-нм NOR-флэш:

    10:46

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.1.5:

    10:40

    Общение в сети: Skype v.3.0 Beta:

    10:15

    NVIDIA GeForce 8800 официально:

    09:54

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.0 (Experimental):

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 1276 Beta 1:

    09:25

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    09:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:45

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.14:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий C55/MCP55:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 ноября):

    08:00

    FIC GTA001: первый open-source коммуникатор :

    07:05

    LCD-мониторы LG Black Jewelry:

    07:03

    Zalman ZM-NC1000: элегантное решение для защиты ноутбука от перегрева:

    07:00

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