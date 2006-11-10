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    10 ноября 2006

    Apple представила разработчикам новый билд Mac OS X 10.5 Leopard:

    23:12

    «Многоэтажный» USB-концентратор помогает уменьшить количество проводов :

    22:41

    Система питания NDRevolution 50H подтверждает жизнеспособность топливных элементов:

    20:50

    «Микро-микро»: устройство для чтения и записи карт памяти Buffalo Micro microSD USB Reader:

    20:30

    Устройство с питанием от USB поможет получить максимум от монитора:

    18:35

    Gateway NX570: доступный ноутбук под WXP MCE:

    17:44

    Epson: самый маленький в мире высокоточный гироскопный датчик для автомобильных навигационных систем:

    17:21

    AC205L: МФУ Ricoh для сектора SOHO:

    16:48

    Alienware обещает первой начать продажу ПК с NVIDIA GeForce 8800 GTX:

    15:52

    Zarlink представляет первые QSFP-решения:

    15:35

    Broadcom BCM7440 - ещё один «миротворец» для HD DVD и Blu-ray:

    15:27

    Пара необычных мышей Thanko: обогревающая руку и радующая глаз:

    15:10

    Marvell готовится выпустить на рынок новые процессоры XScale:

    15:08

    Три материнских платы ASRock, готовых к Vista:

    15:06

    Тонкие клиенты Hitachi FLORA теряют в размере и энергопотреблении, переходя на VIA:

    15:03

    Dell 3115cn: первое цветное лазерное МФУ компании:

    15:02

    Gateway пополняет семейство мониторов «высокой четкости» 22-дюймовой моделью:

    14:49

    Вместо звуковой карты… кабель :

    14:30

    Ультрапортативный ПК Arima UM650UV1:

    14:09

    Qimonda представляет 183/366 МГц DDR-память для мобильных устройств:

    12:44

    ЖК-мониторы Eizo FlexScan S2111W и S2411W:

    12:12

    Интернет и сети: 3d Traceroute v.2.2.30.52 Beta:

    11:35

    CopyKluge перенесет данные с IDE-винчестеров на накопители с интерфейсом SATA:

    11:20

    Рефренсный дизайн NVIDIA nForce 680i SLI на примере ECS PN2 SLI2+ :

    11:14

    Soyo GVLM1928 и GVLM1728: один монитор - два дисплея :

    11:13

    VeriWave обнаружила глюк в стандарте Wi-Fi:

    11:09

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.9.1:

    11:05

    PreSonus FireStudio - студийный рековый интерфейс с 8 микрофонными входами Class A и управляющей консолью Control Console:

    11:04

    Вариант BFG GeForce 8800 GTX Water Cooled - "просто добавь воды" :

    10:57

    Fujifilm BIGJOB HD-3W: фотокамера в каске и очках:

    10:49

    TRENDnet получает сертификат соответствия в области связи на беспроводное оборудование:

    10:41

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    10:30

    ETegro Technologies представляет NAS-систему начального уровня Fastor NS100:

    10:24

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.18:

    10:00

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:35

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    09:05

    Транслятор Rosetta в Mac OS X 10.4.8 стал быстрее:

    08:59

    Новая версия драйверов для процессоров AMD:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 ноября):

    08:00

    Хит-парад GeForce 8800: Sparkle, Galaxy, Palit, а также пару слов о шуме и разгоне:

    07:03

    «Проблема 2000 года» актуальна и сейчас. Для космических кораблей:

    07:01

    Стереогарнитура Trust MultiColour Headset HS-2250:

    06:46

    Мобильная платформа Intel в 2006-2007 гг. и процессоры для нее, планы Intel ближайшее время:

    05:56

    Новые стандарты высокопроизводительной памяти - Corsair TWIN2X2048-9136C5D DOMINATOR (1142 МГц):

    05:02

    Drew Tech DashDAQ - приборная панель для современного авто:

    01:34

    SiS671FX и SiS968: последние приготовления перед выходом на рынок:

    00:54

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