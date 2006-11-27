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    27 ноября 2006

    Apple выпустит 17-дюймовый монитор?:

    23:30

    Behold TV M6 и Behold TV M6 Extra: новые тюнеры с аппаратным MPEG-2 энкодером:

    20:30

    Mitsubishi: готовы носители BD-R/RE для Blu-ray:

    19:45

    STAReBOOK - устройство для чтения электронных книг:

    19:24

    MaxConnect позволяет установить в Mac Pro восемь жестких дисков:

    19:17

    My First Keyboard - клавиатура для самых маленьких:

    18:59

    E-Revolutions Motion - колонки, «следящие» за хозяином:

    18:27

    Fujitsu Siemens CELSIUS R640: мощные рабочие станции на базе Xeon 5300/5100:

    16:50

    UAC: клавиатура из нержавеющей стали:

    16:37

    Финальное голосование началось! Конкурс iXBT.com при поддержке Microsoft и NVIDIA:

    16:12

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.1.2:

    16:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.8v:

    15:40

    Утилиты: xStarter v.1.86:

    15:15

    Настройщики: RegVac v.4.02.24:

    14:50

    Утилиты: AnyReader v.1.9 Build 55:

    14:25

    Биологи получат скальпели из углеродных нанотрубок:

    14:16

    Общение в сети: Miranda IM v.0.7 Test Build 2:

    14:00

    Утилиты: Keyfinder Thing Lite v.1.21:

    13:35

    SiS 671FX - первые фотографии референсной платы:

    13:21

    Выпущено обновление FTP-клиента Cyberduck:

    13:10

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.1.9:

    13:10

    Timberland Lobz - наушники с обогревом:

    12:51

    Настройщики: Super Utilities v.6.6:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2с SE (24.11.2006):

    12:20

    HP HD100e: первый внешний привод HD DVD для ПК:

    12:06

    Hyundai ImageQuest X91W: самый доступный 19" широкформатный ЖК-дисплей:

    12:01

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.5.1-r3:

    11:55

    Учёные добились сверхпроводимости кремния:

    11:52

    Jetway M2A480VP: недорогая плата для процессоров AMD Socket AM2:

    11:46

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.3.10:

    11:30

    Мультимедиа: Fresh View v.6.80:

    11:05

    Microsoft: новые бета-версии IntelliPoint и IntelliType Pro под Vista:

    10:40

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.2.206:

    10:15

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1008:

    09:50

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI (2007.1.11.17):

    09:25

    Неофициальные бета-драйверы ATI Catalyst v.6.12:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 20 по 26 ноября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 20 по 26 ноября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 20 по 26 ноября 2006 года):

    08:00

    Первые фото графического процессора AMD/ATI R600 и новые данные о нём:

    00:17

    Фото и первая информация о 3G-коммуникаторе HTC Cavalier:

    00:01

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