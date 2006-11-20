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    20 ноября 2006

    Новинка для профи: 25,5" монитор NEC MultiSync LCD2690WUXi :

    21:03

    Подробнее о 30-дюймовом мониторе HP LP3065:

    20:37

    StoneFly i4000 – концентратор четвертого поколения для сетей хранения данных:

    20:05

    UMC выпускает работоспособные чипы оперативной памяти по нормам 45 нм:

    19:22

    Новые системы Alienware ценой свыше $11000: Area-51 7500 и ALX на Core 2 Quad процессорах:

    19:03

    Медиаплееры: Evil Player v.1.17:

    17:45

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.40:

    17:20

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.71:

    16:55

    Crystal M677: первый в «хрустальной коллекции» MSI:

    16:52

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.8.4:

    16:30

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.7:

    16:05

    Безопасность: Arovax Shield v.2.0.62:

    15:40

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.4:

    15:15

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.20:

    14:50

    Sharp становится вторым поставщиком синих лазерных светодиодов:

    14:27

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.218:

    14:25

    АСВТ продолжает развитие сети WiMAX :

    14:14

    EMCORE представляет QSFP-решения: QTR 3600 и QTR 3700:

    14:14

    Интернет и сети: Feedreader v.3.07:

    14:00

    Восстановление данных: The Undelete v.5.1.2:

    13:35

    Ethernet ускоряется до 100 Гбит/с:

    13:32

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.5.441:

    13:10

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.122.317:

    12:45

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.1.317:

    12:20

    Инфракрасные интерфейсы Sharp для IrSimple ускоряют передачу данных на короткие расстояния в восемь раз:

    12:16

    Быстрый и дефицитный NVIDIA G80 не оправдал ожиданий:

    12:14

    Диагностика: CoreTemp v.0.94:

    11:55

    HyperThreading вернется с архитектурой Nehalem:

    11:54

    UMEC ELT408: гибрид UMPC, ноутбука и Tablet PC:

    11:43

    Toshiba «переходит в четвертый класс» и увеличивает объем карточек SDHC до 8 Гб:

    11:35

    OCZ XTC Cooler: эффективное охлаждение памяти:

    11:35

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.82.21:

    11:30

    Presenter 3000 – пульт управления презентациями от Microsoft:

    11:15

    Виртуальные машины: VMware v.5.5.3 Build 34685:

    11:05

    Onkyo SE-200PCI: качественный звук на Envy24 HT:

    10:42

    CD/DVD: Daemon Tools v.4.08:

    10:40

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    10:15

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.2.1:

    09:50

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 ноября):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 13 по 19 ноября 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 13 по 19 ноября 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 13 по 19 ноября 2006 года):

    08:00

    USB-накопитель за 38000 долларов – кому?:

    02:02

    Планы Intel относительно 800-МГц шины FSB для Celeron. Усиление бюджетных моделей:

    00:02

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