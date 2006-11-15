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    15 ноября 2006

    iPod Dynamic Speakers — акустическая система с отсоединяемыми сателлитами:

    23:58

    Контроллер флэш-памяти типа NAND TDK GBDriver RA6:

    22:15

    Новые имена чипсетов CrossFire Xpress после поглощения AMD ATI :

    22:01

    Canon imageRUNNER 1023 – монохромные МФУ начального уровня:

    20:14

    Цап-царап: приборчик Elecom SCR-CD001 для уничтожения оптических дисков:

    18:08

    Snapdragon: 1-ГГц микропроцессор QUALCOMM для КПК:

    17:25

    Avago Technologies изобретает колесо: AMRX-1500 – орган управления для портативных устройств:

    17:17

    Новое семейство SPI флэш-памяти SST ST25WFxxx:

    17:00

    Angstrom пробует охладить blade-серверы не смесью газов, а жидкостью:

    16:49

    В последнем апдейте X11 устранены проблемы несовместимости с OpenOffice.org:

    15:28

    MSI: RX1650XT - свежие силы в среднем классе:

    15:21

    Будущее полупроводниковой отрасли через 15 лет: 675-мм подложки и нанотрубки?:

    15:12

    AMD анонсирует технологию Close to Metal:

    15:05

    Etymotic Research ety-8 — стереонаушники - «затычки» с интерфейсом Bluetooth:

    14:59

    Пять новинок Belkin: заполняем слоты PCI Express x1:

    14:58

    ECS P4M800PRO-M micro-ATX плата с AGP 8X и с поддержкой Core 2 Duo:

    14:55

    Seagate LD25 - жёсткие диски для игроков:

    14:50

    Новое МФУ Dell Photo All-in-One Printer 926:

    14:46

    Новое семейство коммутаторов Broadcom ROBOSwitch: от 16 до 50 портов Gigabit Ethernet:

    14:39

    C-COR делает попытку унифицировать платформу Video On Demand:

    14:21

    Новые внешние накопители Buffalo серии TeraStation Pro:

    13:55

    WS5100: беспроводной коммутатор Symbol с поддержкой WMM:

    13:39

    Supercomputing 2006: представлен потоковый процессор AMD Stream Processor:

    13:10

    АЦП austriamicrosystems AS1526/27: 10 разрядов и очень малое энергопотребление:

    12:52

    CodeWeavers выпустила CrossOver Mac 6.0 beta 3 :

    12:12

    «Три богатыря»: недешевые КПК ViewSonic в защищенном исполнении - V38r-06, V38r-07 и V38r-07a:

    12:05

    Плата HTX-ускорителя может увеличить производительность сервера в 200 раз:

    11:47

    Антенна помогла MeshNetics увеличить дальность связи модулей ZigBee/802.15.4 в полтора раза:

    10:52

    «Серебряные» ноутбуки Samsung X11, Q35, Q40 — никаких вирусов:

    10:19

    Планы Intel по выпуску трёх новых доступных моделей семейства Core 2 Duo:

    08:20

    Драйвер ForceWare указывает на подготовку пяти новых видеокарт на базе G80 :

    07:47

    MiniPC анонсирует баребоны LS800/LF800A: по два диска и выход DVI:

    07:39

    Sharp: ЖК-дисплей для автомобильных приложений с контрастностью 1500:1 :

    07:20

    21 января Intel представит новый процессор и снизит цену на существующие:

    07:01

    Samsung делает свой однозначный выбор в противостоянии оптических форматов:

    02:09

    Intel прощается с эрой AGP:

    00:42

    Icuiti AV230: эквивалент 44-дюймового дисплея весом в 120 граммов:

    00:21

    Lenovo ThinkPad X60: новый Tablet PC 12.1" :

    00:19

    Tyan Typhoon 600: персональный суперкомпьютер на платформе Open Cluster Stack от 15 000 долл.:

    00:03

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